¿Peugeot, Citroën, Fiat y Jeep unifican sus concesionarios?

Las marcas se unieron bajo la firma Stellantis y desde entonces son varias las especulaciones sobre el futuro de cada una. ¿Qué pasará en la Argentina?

Al inicio de 2021, la noticia sobre la fusión de PSA y FCA fue confirmada, dando vida entonces a la nueva marca global, Stellantis.

Esta gran alianza que une a marcas como Peugeot, Citroën y DS, del primer grupo; y Fiat, RAM, Jeep, Dodge y Chrysler, del segundo; fortalece la participación de la compañía en todo el mundo, ya que el primero tiene más peso en Europa, mientras que FCA sobresale en Estados Unidos.

A partir de ese momento, hubo especulaciones en cuanto al futuro de cada compañía. Ahora, la noticia más fuerte llegó tras las declaraciones de Antonio Filosa, CEO del grupo Stellantis en Sudamérica, quien dijo que firmas como Peugeot, Citroën, Fiat y Jeep podría unificar los puntos de venta, según revista Quatro Rodas. La declación sonó fuerte en el mercado y empezaron los análisis sobre en qué regiones podría darse esa unión.

La nueva Stellantis abre paso a grandes especulaciones.

Por ahora, todo indica que esta posibilidad se podría llevar adelante en pequeñas localidades donde no tendría sentido tener cada marca por separado, y la estrategia parece ser únicamente para Brasil. Sin embargo, el comentario deja abierta las puertas a un cambio global, tal como lo están sufriendo los concesionarios en todo el mundo, y especialmente en la región.

Se sabe que, con el avance del e-commerce, los puntos de venta irán perdiendo protagonismo, y por eso es válido el análisis sobre una posible reagrupación de los concesionarios para hacerlos más rentables.

Más allá de eso, el directivo dijo que el modelo de negocio debe respetar el ADN de cada marca, pero en el caso de las agencias unificadas sólo serían posibles en regiones con menor volúmenes de venta. El objetivo será mejorar el desempeño y la llegada de cada marca del grupo en los distintos mercados.

En Argentina, no existe ninguna novedad al respecto, aunque podría darse en algunas zonas más alejadas del país donde tampoco tiene sentido tener un concesionario oficial de cada marca.

Nuevos desafíos

A partir de la unión de PSA y FCA, Carlos Tavares, el máximo directivo del primer grupo, redefinió cuál será el mercado para cada marca y la estrategia de cada una.

Así Jeep, la histórica marca estadounidense, se convierte en una de las pocas marcas globales y transversales del grupo (siendo Alfa Romeo y Maserati las otras dos). Podrá proponer desde modelos urbanos o polivalentes, como el Jeep Renegade, hasta modelos de lujo, como el futuro Jeep Grand Wagoneer.

Las otras tres marcas estadounidenses del antiguo grupo Fiat Chrysler se verán esencialmente limitadas al mercado norteamericano, al menos en un principio y sin perjuicio de una presencia oficial marginal en algunos mercados, como Europa o Japón, como viene siendo el caso actualmente.

RAM seguirá firme con las pick ups, mientras que Dodge, en la actualidad, no tiene grandes cifras de ventas. Chrysler es una de las marcas que el grupo deberá relanzar, o no. De momento, no hay nada escrito.

Peugeot 5008, uno de los éxitos del grupo.

Citroën se mantendrá como marca generalista y de volumen en Europa; Fiat es una de las marcas originales del grupo, junto con Peugeot y Chrysler.

La histórica marca gala Peugeot tiene el viento en popa. Modelos como el Peugeot 3008 son un éxito en el continente europeo, mientras que el Peugeot 508 PSE escenifica la voluntad de la marca de subir en la escala de los generalistas, mirando al segmento premium sin realmente entrar en él.

FCA tiene puesta muchas esperanzas en el retorno de Alfa Romeo al mercado estadoudinense. En 2021 llegará el SUV híbrido enchufable Tonale.

DS Automobiles, la marca nacida como rama premium de Citroën y ahora convertida como marca propia está gozando de cierto éxito en Europa, especialmente en Francia y en España, pero ha decepcionado en China. A los DS 3 Crossback y DS 7 Crossback, se les une ahora la berlina DS 9.