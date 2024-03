La llegada de Honda NAVi a la categoría de las motos urbanas ha producido una gran revolución comercial en el segmento de baja cilindrada, el cual se tradujo en más de 3.000 clientes anotados, que deberán esperar su unidad en marzo.

La fórmula que combina diseño extrovertido y precio competitivo ($1.767.500) de la NAVI, le dio a Honda resultados más rápido de lo esperado, siendo ahora su principal problemática a resolver, cómo abastecer a los 114 concesionarios del país y sus respectivos clientes.

Este escenario prometedor para la marca del ala dorada, con su planta fabril en Campana, ha despertado una controversia dentro de Honda: ¿la Honda NAVI le quitará público a la Wave 110 cc ($1.683.400), el modelo más vendido de la marca y del mercado?

Con base en ello, iProfesional enfrentó a los dos modelos que Honda fabrica en Campana, para poder dilucidar cuál de ellos resulta la mejor decisión de compra.

Moto Honda Wave: conservadora y pionera

La Honda Wave es la reina de las CUB, es decir, de las motos urbanas. Se trata de un modelo que se fabrica en Argentina desde el 2007 con un diseño muy conservador, el cual fue imitado por muchas marcas chinas.

Al tratarse de una moto urbana, su tamaño es bien compacto. Cuenta con un peso de 102 kilos y tiene 1.897 mm de largo, una altura de 1.083 mm, un ancho de 705 mm. La distancia entre ejes es de 1.227 mm y la separan 135 mm, mientras que la altura del asiento es de 765 mm.

La Wave es la moto más vendida del país.

Estas proporciones en la práctica le permiten trasladar a dos pasajeros (idealmente es para uno) y tener a un andar seguro, principalmente por los neumáticos de 17" (atrás y adelante), que ayudan a la estabilidad de la moto, aun cuando el asfalto es irregular.

Honda Navi: la moto llamativa de la marca

Por el lado de NAVi, su diseño está lejos de ser conservador y no se parece a ningún modelo del mercado. A diferencia de lo habitual, tiene mucha presencia de plásticos y a primera vista parece ser un modelo eléctrico.

Esto sucede, principalmente, porque en el sector donde suele ubicarse el motor tiene un habitáculo de plástico que oficia de un pequeño baúl.

La NAVi pesa 104 kilos (2 más que Wave), y mide 1.808 mm largo; 748 mm de ancho; y 1.039 mm alto; con una distancia entre ejes de 1.286 mm; con la altura del asiento de 762 mm.

Si se compara con la Wave, la NAVI es apenas más compacta. Lo que a la vista la hace parecer mucho más pequeña son sus ruedas de menor tamaño: 12" adelante y 10" detrás.

Menos de $85.000 de diferencia entre Wave (base) y NAVi

La Honda Wave se ofrece en dos versiones, las cuales se diferencian únicamente por el sistema de frenos: la más accesible tiene freno a tambor y sale $1.683.400; mientras que la más costosa tiene freno a disco atrás y adelante pero sin sistema ABS, y sale $2.016.800. La diferencia de precio entre ambas versiones es de poco más de 300.000 pesos.

La NAVi, con un valor de $1.767.500, por su parte, ofrece freno a tambor en ambas ruedas, con el adicional que cuenta con el sistema CBS, cuyas siglas en inglés son la abreviatura de Combined Braking System.

El principal rasgo de este mecanismo (es obligatorio en Argentina desde este año) es distribuir la fuerza del frenado entre las ruedas delantera y trasera, para ayudar a mejorar la estabilidad de la moto durante el frenado.

La Honda NAVi sale menos que la Wave full.

En este apartado, la NAVi gana a la Honda Wave con frenos a tambor (sin CBS), pero no supera a la Wave con frenos a disco, los cuales en la exigencia no suelen agotarse y no pierden eficiencia en la frenada, como si suele suceder con los convencionales frenos a tambor.

Con suspensiones similares

Ni la Honda Wave ni la NAVi tienen un sistema de suspensión muy sofisticado. La Wave recurre a una horquilla telescópica delantera de 81 mm de recorrido. La NAVI utiliza el mismo mecanismo, pero con un poco más de recorrido: 89 mm.

Para que se entienda, un mayor recorrido en la suspensión es sinónimo de mejor absorción de las irregularidades y por ende mayor confort al andar.

Si se observa el eje trasero, en la Wave se utiliza un tradicional basculante de doble brazo con doble amortiguador hidráulico de 82 mm de recorrido.

En el caso de la NAVi, la suspensión trasera es más moderna y utiliza un mono amortiguado de recorrido 70 mm, sin posibilidades de ajuste. En este aspecto, ambos modelos están muy parejos.

Mismo motor, transmisiones diferentes

El apartado motor es otro de los puntos donde Wave y NAVi no se sacan prácticamente diferencia. Ambas utilizan el mismo propulsor 4 tiempos mono cilíndricos, refrigerado por aire de 110 cc.

La Honda Wave tiene un diseño más conservador.

Se trata de un propulsor de la "vieja escuela", ya que está alimentado por carburador. El arranque de este motor es tanto eléctrico como a patada, en ambos modelos.

La gran diferencia se genera con las transmisiones, ya que mientras la Wave utiliza una caja de 4 marchas, la NAVI recurre a una automática. Se trata de una caja V-Matic.

Según Honda, la NAVI puede recorrer aproximadamente 60 kilómetros por litro y con su tanque de 3,5 litros, puede recorrer entre 200 y 210 kilómetros sin repostar. Su velocidad máxima es de 85 km/h.

En este sentido la Wave tampoco defrauda. Puede recorrer 100 km con 1,8 litros de nafta, y recorrer con su tanque de 3,7 litros, unos 230 kilómetros.

¿La moto Honda NAVi es mejor que la Wave?

Con 100 unidades vendidas por día, el éxito comercial de NAVI es indiscutible y la marca visualiza un fenómeno sostenido. Sin embargo, desde Honda, no catalogan a la NAVI como un a rival directa de Wave, sosteniendo que son dos perfiles diferentes de clientes.

La Honda NAVI, está generando mucho interés para aquellos que quieren iniciarse en el mundo de las motos, mientras que la Wave sigue siendo vista como la moto urbana "de batalla", con mejor relación precio/calidad del segmento.

La Wave sigue siendo la moto urbana de batalla, y la NAVi es la más divertida.

Las casi 53.000 unidades vendidas de Wave en el 2023 y las más de 9.000 patentadas entre enero y febrero (el segundo modelo fue la Motomel B 110 con la mitad), ratifican la excelente recepción de la moto que hoy sigue firme en el podio de las más vendidas de todas las categorías.