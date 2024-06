La industria automotriz no está adentro del régimen y desde la marca admiten que sería importante ser incluidos para evitar la competencia desleal

Renault Argentina presentó ayer el nuevo Kangoo E-Tech 100% eléctrico en Córdoba, en un escenario que fue elegido como parte de la última parada del E-Tech Tour se que realizó con los modelos de la gama electrificada, para que los conozcan los clientes de diferentes partes del país. En ese contexto, el presidente de la automotriz, Pablo Sibilla, habló sobre la situación de la industria automotriz y la realidad del país, a pocas horas de la votación que se dio en el Congreso de la Nación sobre la Ley de Bases y la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El Presidente expresó su opinión sobre este resultado y dijo que "es muy importante lo que ocurrió con esta Ley puntualmente y también para el futuro del país, que todos los cambios salgan a través del Congreso. Es algo positivo", aseguró.

Ley de Bases: ¿qué pedirán las automotrices sobre el RIGI?

Por otro lado, consultado sobre un tema clave como es el RIGI, donde no está contemplada la industria automotriz, Sibilla también se expresó y dijo: "Estamos trabajando con el Gobierno para estar comprendidos, porque la preocupacion de ADEFA tiene que ver con la competencia desleal. Una empresa con 60 o 70 años en el país no debe tener una posición de desventaja con una que entra mañana a competir. Estamos hablando con el Gobierno y veremos si se puede integrar", aseguró.

Según el artículo 162 de la Ley de Bases, el RIGI establece "incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos". El plazo de adhesión son dos años, con la posibilidad de prorrogarse hasta un año, en caso de que el Poder Ejecutivo quiera.

Algunos beneficios incluyen una tasa reducida de impuesto a las ganancias, amortización acelerada de inversiones, facilidades para repatriar beneficios y la posibilidad de llevar registros contables en moneda extranjera.

Renault: cómo será el financiamiento para la venta de autos

Sobre otros temas de actualidad, Sibilla se refirió a las proyecciones de venta de autos 0km, las cuales fueron mejorando a lo largo del primer semestre del año. "Pasamos de 320.000 a unas 340.000 unidades. Estamos viendo un mercado un poquito más sostenido, pero con bastantes descuentos y financiaciones", comentó.

En este sentido, admitió que los créditos se volvieron muy importantes para la recuperación de las ventas y seguirán con los planes ofensivos. "Los boletos de compra-venta crecieron más del 50%, son líneas cada vez más agresivas, se incluyeron 48 a 60 meses con el fin de extender el plazo y bajar la cuota", comentaron desde la marca.

El Kangoo E-Tech ya se vende en el país.

De esta manera, el crecimento fue muy grande porque ya tenían un 20% del mercado de prendas y ahora pasaron al 30 por ciento.

Por otro lado, Sibilla explicó que la estrategia de la marca es apuntalar cada vez más al financiamiento. En este caso no tomaron como estrategia la baja de precios de lista, como otras marcas, sino que seguirán con los créditos.

Cuáles serán los futuros lanzamientos de Renault

El Kwid E-Tech, Megane E-Tech y Kangoo E-Tech no serán los únicos eléctricos de la marca en el país, sino que hay más planes.

En 2025 será el turno del Master E-Tech, en el segundo semestre, un utilitario con mayor capacidad de carga y autonomía. Además, a fines del 2024 o comienzos de 2025 llegará el Arkana Híbrido, el primer modelo con esta motorización de la marca en el país.

Actualmente, la marca tiene un 50% del mercado de vehículos eléctricos. Y con la nueva gama esperan vender 450 vehículos 100% eléctricos, consolidándonos como líderes en el segmento. "Unas 150 unidades corresponderán a la Kangoo E-Tech, mientras que el resto se repartirá mitad y mitad entre los Kwid E-Tech y Mégane E-Tech. Todas las Kangoo E-Tech que llegarán este año están prácticamente vendidas", comentó Sibilla.

El Megane E-Tech está registrando buena demanda en la marca.

Sobre los precios de estos productos, y si son rentables o no para la marca, dijo que "No vendemos ningún auto para perder dinero. Si entramos en un segmento, el objetivo siempre es ganar dinero. No vamos a perderlo sólo por el objetivo de conquistar un mayor market share".

Por otro lado, sobre vehículos a combustión, admitió que puede regresar el Kwid naftero. "Es un producto muy buscado por nuestros clientes y que nos permite participar en el segmento de los vehículos más accesibles del mercado".

Producción en Córdoba

Para finalizar, y en relación a los planes de producción en Córdoba, donde tienen su fábrica, Sibilla dijo que siguen avanzando en el proyecto de fabricar una nueva camioneta, para la cual ya pasaron dos nuevas etapas de pruebas.

En cuanto a la camioneta Alaskan, cuyas ventas no estaban muy bien, están teniendo más oferta y mejorando el posicionamiento. "Estamos en un segmento que está muy competitivo y peleado. En este último mes y medio tuvimos que tomar algunas decisiones duras en términos de rentabilidad. Acomodamos la parte comercial y las ventas están comenzando a tener un ritmo razonable. Por ahora no está previsto un restyling de la Alaskan", dijo el directivo.

Sobre el futuro de Sandero, Logan y Stepway, se seguirá fabricando mientras el cliente lo demande. Así, Sibilla hizo un resumen de todos los modelos de la marca, el presente y el futuro.