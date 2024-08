Los autos 0km tuvieron un ajuste de precio en agosto, actualización que llegó después de varios meses con valores congelados, productos de la crisis total del mercado automotor.

Ahora, con la devaluación que motiva a quienes ahorran en dólares, y con mucho financiamiento, hay señales de recuperación que trajeron algo de alivio al sector.

En este escenario, encontramos que, para acceder a un 0km de entrada de gama accesible, hay que gastar como mínimo unos $20 millones, mientras que las versiones full están cerca de los 30 millones de pesos.

Repasamos los modelos que se pueden elegir entre los más "baratos" y qué opciones hay en el medio de la brecha como alternativa para acceder a un 0km que no sea "base", sino que cuente con un plus de equipamiento.

Los autos más baratos de agosto

El auto más económico para acceder en el mercado local en agosto es el Fiat Mobi, el cual se reincorporó al mercado el mes pasado después de haber sido discontinuado en 2022 por los problemas para importar .

Este modelo se ofrece únicamente en su versión Trekking 1.0 con naftero Fire Evo 1.0 y 70 cv. La caja es manual de cinco velocidades. El precio es de 19.005.000 pesos.

Un dato clave, solo se puede comprar por plan de ahorro.

El segundo modelo más económico es el Chevrolet Joy, a 20.794.900 pesos. Es la versión sin actualizar que mantuvo la marca para el Joy en 2019, con equipamiento base. El motor es 1.4 naftero de 97 cv. La versión del Joy Plus, que tiene baúl, sale 21.187.900 pesos.

Toyota Yaris, uno de los autos que más crece en ventas, es otra de las opciones más económicas y más buscadas por los clientes, con un motor 1.5 con 107 cv. El valor de la versión base es de 21.205.000 pesos.

Para comprar un Yaris full hay que pagar $27.541.000, pero la marca ofrece una alternativa intermedia a $25.351.000, que es la XLS con caja CVT, uno de los más demandados.

Fiat Cronos, el sedán más vendido.

El Fiat Cronos es otro de los autos accesibles, con cinco versiones para elegir, con motor 1.3 de 99 cv. La versión más económica es la llamada Like 1.3 GSE, a 21.513.000 pesos. También tiene otras tres opciones que agregan equipamiento y no superan los $25.000.000, como la Drive 1.3 GSE Pack Plus con caja CVT, que es una de las más buscadas, a 24.556.000 pesos.

En caso de elegir la versión full de Cronos, es la Precision 1.3 GSE CVT y sale 26.442.000 pesos.

El Peugeot 208, que fue recién renovado, ofrece seis versiones, con tres de ellas por debajo de los $25.000.000. Los motores son el 1.6 de 115 cv, y el nuevo Turbo 1.0 de 120 cv. El más accesible es el Active a $21.662.200; luego se ubica el Allure a $24.137.800 y el Allure AT a 25.375.600 pesos. El 208 full nuevo estrena la versión GT y motor T200 a 29.078.500 pesos.

En Renault hay tres propuestas para elegir, en todos los casos con motor 1.6 de 115 cv.

El Logan, es un sedán que es el más económico de la marca, con una versión inicial llamada Life 1.6 a $22.700.000; el Zen a $24.100.000; y el Intens a 24.750.000 pesos.

es un sedán que es el más económico de la marca, con una versión inicial llamada Life 1.6 a el Zen a $24.100.000; y el Intens a 24.750.000 pesos. El Sandero con su versión Life 1.6 comienza en $23.100.000 , y el Zen 1.6 en $25.050.000. Luego, una opción full CVT se encuentra en 25.700.000 pesos.

con su versión Life 1.6 comienza en , y el Zen 1.6 en $25.050.000. Luego, una El Stepway con tres versiones, sale entre $24.250.000 el Zen y $25.100.000 el Intens. Una versión con caja CVT asciende a 26.050.000 pesos.

Los tres modelso de 0km en $25.000.000

En Chevrolet, el Onix que se posiciona como una opción más accesible tiene un valor inicial de $25.032.900. En total son cinco versiones, la más cara a 28.027.900 pesos.

Se pueden elegir dos tipos de motores, que son el 1.2 de 90 cv y el 1.0 turbo con 116 cv, con caja manual o automática.

Para completar la oferta, Tanto Volkswagen como Nissan tienen dos versiones de autos económicos. Volkswagen solo ofrece el Polo Track MSI manual, a 25.451.150 pesos. En total son cuatro versiones, con la full que es la Highline 170 TSI AT a $30.866.450 y la deportiva GTS en 35.786.200 pesos.

Nissan también tiene solo una versión por ese precio, que es el Versa 1.6 Sense MT, importado de México, a 25.728.900 pesos. En total son cinco versiones, y la full promedia los 30 millones de pesos.

Oferta y precios en los concesionarios

Más allá de los precios de lista, en los concesionarios la definición sobre los valores de los 0km depende especialmente de la oferta y demanda, que en este momento está a favor de los compradores.

Por eso, además de los valores oficiales, muchas marcas suman bonificación a sus autos y ofrecen créditos para comprar en cuotas sin interés.

Esto hace que, comprar un 0km, sea más conveniente por estos días, ya que hay precios que se pueden negociar y financiamiento para no tener que desembolsar todo el dinero en efectivo.