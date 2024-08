Septiembre será un mes clave para muchos sectores industriales, ya que el impuesto país se reducirá en 10 puntos para las importaciones.

En este marco, muchas automotrices fueron consultadas sobre el impacto en el precio de los autos y las que fabrican en el mercado local, donde hay 13 terminales, admitieron que puede llegar a darse alguna rebaja en los valores de los 0km, ya que, un 60% promedio de las partes que utilizan provienen del exterior.

Esta buena expectativa no deja de tener un marco de precaución, ya que advirtieron que el peso de la mano de obra local, los gastos en servicios y la inflación que sigue a un ritmo del 4% mensual, también tendrán que ponerse en el balance y buscar el equilibrio con esta reducción impositiva, aunque reconocieron que es una medida importante.

Quienes ya aseguraron que la baja del impuesto país no tendrá ningún tipo de impacto en sus precios finales son las marcas importadas y de alta gama, ya que operan con dólares propios y venden a precio dólar, que reciben de los clientes. De esta manera, no se podrán esperar cambios en vehículos del tipo de Audi, BMW, Volvo, o aquellas que no son alta gama pero que no producen en el país, como Kia, Hyundai, entre otras.

Autos que no bajarán de precio

Conrado Wittstatt, general manager de Audi Argentina, explicó: "En Audi operamos con el sistema de dólares propios, lo cual el año pasado nos quitó las restricciones para estar al día con las SIRA -Sistema de Importaciones de la República Argentina-. Entonces, la reducción del impuesto país no nos impacta porque no reclamamos dólares al Banco Central, sino que operamos con los nuestros y los del cliente. Por eso no van a bajar los precios", comentó.

En el mismo sentido se expresó Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Motor Argentina, quien adelantó que no habrá cambios. Por otro lado, comentó que tipo de medidas necesitan para poder bajar los valores. "Uno de los impuestos más distorsivos para el sector sigue siendo el impuesto interno, que afecta a todos los modelos causando una gran suba de precios", comentó.

La situación de BMW Group Argentina es la misma. "Desde el año pasado operamos con dólares propios por lo que el precio actual no está impactado por el impuesto país y, en consecuencia, la baja comunicada de tal impuesto no tiene efecto en los precios de BMW, MINI o BMW Motorrad. De todos modos, los precios actuales están impactados por una alta carga impositiva de otros tributos tales como 35% de derechos de importación y sobre todo impuesto interno con 54% y 25%", comentó Ivana Dip, CEO de la marca

"El impuesto interno y los aranceles que tenemos que enfrentar las marcas importadas en particular y todos los autos en general, son el grave problema que sufre el sector, provocando precios muy altos y ventas en baja. Hasta diría que si bajamos los precios es para ser más competitivos, pero no porque alguna de las medidas nos beneficie", explicó otra fuente.

Con esta dinámica, el mercado de autos Premium está en un nivel muy bajo, en menos del 1% del market share, cuando en mejores épocas llegó al 2 por ciento. Ese porcentaje bajo tiene que ver con la carga impositiva y con el mayor precio de los autos. Se espera cerrar 2024 con unos 1300 autos Premium patentados, frente a unos 3000 de años anteriores.

Más apoyo a las nuevas tecnologías en los autos

Otra medida que reclama el sector es la vuelta del régimen diferenciado para las nuevas tecnologías, que eximían del impuesto extrazona del 35% a los autos eléctricos e híbridos, con una reducción del 2 al 5 por ciento.

Este decreto se terminó y no se volvió a establecer ninguna norma, pero ayudaría mucho a varias marcas que están innovado en este segmento.

"Estaría bueno un régimen diferenciado para las nuevas tecnologías con un cupo, pero que de ventajas a las tecnologías más sustentables. Eso permitiría demostrar la voluntad de ir con tecnologías más innovadoras y que diferentes actores inviertan más en infraestructura", agregaron desde Audi, quienes están desarrollando un corredor de carga eléctrica entre Buenos Aires y Córdoba

Federico Pieruzzini, CEO del Grupo Eximar, representante en la Argentina de las marcas Jaguar, Land Rover, Volvo y Geely, coincidió en que no verán el impacto por el impuesto país, y que necesitan medidas diferenciales para las nuevas tecnologías, ya que las marcas premium están importando muchos modelos más desarrollados. En el caso de Volvo, apuestan a una gama de productos 100% híbrida o eléctrica.

"Las ventas están ralentizadas por la carga tributaria. Esto hace que los autos no bajen de precio, la gente especule pensando que habrpa cambios y espere, pensando que los valores van a bajar, pero eso no va a suceder", finalizó el CEO.