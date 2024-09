En esta fecha hay que hacerle la VTV a los autos para que sea más barato

Se ratificó la obligatoriedad de la VTV en los autos para circular pero hay que tener en cuenta antes algunas cosas para no ser perjudicado

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito fundamental tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires para poder circular legalmente. Este control asegura que los vehículos estén en condiciones óptimas y seguras para transitar. A partir de 2024, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires ha anunciado incrementos en el costo de las multas de tránsito, trámites administrativos y la propia VTV, lo que resalta la importancia de hacerla en tiempo y forma para evitar pagar de más.

Para circular por las calles, todos los conductores están obligados a mantener la revisión técnica de sus autos al día. Dependiendo de la terminación de la patente del vehículo, se asigna una fecha específica para renovar este trámite. En septiembre, por ejemplo, vence la VTV para aquellos con patente finalizada en 9. Si bien parece un proceso sencillo, no cumplir con los tiempos puede generar costos duplicados y multas innecesarias.

Cuándo hay que hacer la VTV para evitar que salga el doble

Diciembre y enero son meses especiales en el calendario de la VTV, ya que no están asignados a ninguna patente en particular. Durante estos dos meses, cualquier vehículo, sin importar su numeración, puede realizar la inspección. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque se haga la verificación en estos meses, la fecha de vencimiento original no se modifica. Esto significa que el vencimiento seguirá siendo el mismo que el asignado por la numeración de la patente.

Este detalle puede generar problemas si no se tiene en cuenta a la hora de planificar la verificación Si, por ejemplo, el vencimiento de un auto es en agosto y se decide hacer la verificación en julio para evitar demoras, la VTV solo tendrá vigencia hasta el próximo vencimiento en agosto. Esto puede derivar en que el automovilista tenga que pagar el trámite dos veces en un corto periodo.

Calendario de vencimiento de la VTV

Para evitar duplicar los costos o incurrir en infracciones, es fundamental revisar el calendario de vencimientos según la terminación de la patente:

Patentes terminadas en 0 : vencen el 31 de octubre.

: vencen el de octubre. Patentes terminadas en 1 : vencen el 30 de noviembre.

: vencen el de noviembre. Patentes terminadas en 2 : vencen el 28 de febrero.

: vencen el de febrero. Patentes terminadas en 3 : vencen el 31 de marzo.

: vencen el de marzo. Patentes terminadas en 4 : vencen el 30 de abril.

: vencen el de abril. Patentes terminadas en 5 : vencen el 31 de mayo.

: vencen el de mayo. Patentes terminadas en 6 : vencen el 30 de junio.

: vencen el de junio. Patentes terminadas en 7 : vencen el 31 de julio.

: vencen el de julio. Patentes terminadas en 8 : vencen el 31 de agosto.

: vencen el de agosto. Patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre.

¿Qué se revisa en la VTV?

Durante la Verificación Técnica Vehicular, se examinan varios aspectos del vehículo para garantizar su seguridad y buen funcionamiento. Entre ellos, se encuentran:

Las luces del vehículo.

El estado del chasis.

El sistema de frenos, suspensión, y escape.

La dirección y el tren delantero.

Los neumáticos.

Los elementos obligatorios como el matafuego y las balizas.

Si todo está en orden, se aprueba el trámite y se otorga una oblea que se adhiere al parabrisas, indicando que el vehículo está en regla. Si el mismo presenta defectos leves, se entrega un permiso condicional, y en caso de defectos graves, se rechaza la verificación. En ambos casos, el dueño del auto tiene un plazo de 60 días para solucionar los problemas y volver a hacer la inspección sin cargo.

Costos de la VTV en 2024

El costo de la VTV para 2024 ha aumentado significativamente, y varía según la jurisdicción y el tipo de vehículo. En la Provincia de Buenos Aires, el precio para autos de hasta 2.500 kg es de $34.531,17, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto asciende a $38.014,57. Los precios para otros tipos de vehículos son:

Autos de más de 2500 kg : $62.156,10 .

: . Remolques hasta 2500 kg : $20.718,70 .

: . Remolques de más de 2500 kg : $31.078,05 .

: . Motocicletas de 50 a 200cc : $13.812,47 .

a : . Motos de más de 600cc: $27.624,93.

Hacerle la VTV a los autos a tiempo es esencial para evitar el aumento de los costos y sanciones por circular sin la verificación al día. Planificar con antelación y seguir el calendario de vencimientos es clave para que la inspección no termine costando el doble.