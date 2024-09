Autos con radio AM sí o sí. El Comité de Energía y Comercio de los EEUU aprobó una nueva ley llamada apropiadamente 'AM for Every Vehicle Act'. En ella se introduce un nuevo requisto para los nuevos autos que se fabriquen "todos ellos deberán tener radio AM".

Votación casi unánime. La medida ha llegado como respuesta al creciente número de vehículos que poco a poco han ido llegando sin incorporar soporte para esta banda de frecuencias. La votación del Comité fue casi unánime, con 45 votos a favor y dos en contra. Únicamente falta una aprobación final para que se convierta en definitiva, algo que parece ya casi totalmente asegurado.

Y no se podrá cobrar un extra por ello. La nueva ley teóricamente hará que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, la DGT de EEUU) emita una nueva regulación que precisamente valide la decisión del Comité. En ella se dejará claro además que los fabricantes deberán incluir soporte para radio AM en sus vehículos "sin que haya tasas, pagos o sobrecostes adicionales o separados".

La radio AM sigue siendo muy útil. Quienes han impulsado la aprobación de esta ley indican que había preocupación por la lenta desaparición de la radio AM. Eso podría dificultar emitir información de emergencias en caso de desastres naturales o de eventos relacionados con ellos. Es por ejemplo aprovechada ahora que se está viviendo la temporada de huracanes, explicó el senador Ed Markey.

Autos eléctricos sin radio AM

Los eléctricos intentan escapar de la radio AM. En los últimos años hay fabricantes de autos eléctricos que han evitado incluir soporte de la banda de frecuencias AM en sus radios. Tesla, Polestar o Rivian están entre quienes han lanzado al mercado modelos con esa ausencia. Su exclusa: esa radio puede provocar interferencia electromagnéticas con el sistema de transmisión.

AM o FM. Las emisoras de radio más populares son AM (Amplitude Modulation) y FM (Frequency Modulation). Se diferencian en la forma en la que la portadora se modula o altera. Al contrario de lo que pasa con la frecuencia, la amplitud puede verse afectada por el ruido emitido por los dispositivos electrónicos -incluyendo smartphones, ordenadores o, por supuesto, coches eléctricos-.

Interferencias costosas. Si esa interferencia entra en conflicto con la señal de la radio, el sonido se distorsiona y empeora su calidad. En The Verge señalan que los fabricantes ven la radio AM como una tecnología obsoleta y algunos apuntan a que esta ley no hará más que incrementar los costes de producción en un momento en el que precisamente lo que se busca es reducirlos.