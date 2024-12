Lo mejor y lo peor del nuevo Chevrolet Spin, el auto monovolumen accesible para 7 pasajeros

A fines de 2012, General Motors irrumpía en la región con el lanzamiento del Chevrolet Spin, un modelo de auto fabricado en Brasil que tenía la difícil tarea de sustituir a las Meriva y Zafira en la oferta para las familias numerosas.

Desde entonces, este monovolumen reinó prácticamente en soledad como el vehículo más accesible con capacidad para siete pasajeros, amén de que, oportunamente, tubo de rival al SUV chino Lifan MyWay (que duró muy poco en el país) y recién ahora tiene un contrincante más férreo que pretende quitarle clientes.

Si bien la marca china Shineray acaba de irrumpir en la Argentina con el ignoto SWM G03F, el nuevo Citroën C3 Aircross (disponible tanto con cinco como con siete asientos) supone ser el principal contrincante del modelo de GM.

Precisamente la falta de competencia hasta ahora desmotivó a que Chevrolet modificara radicalmente su arquitectura, equipamiento y mecánica a lo largo de estos doce años, ya que "cazaba en el zoológico" y solo le aplicó algunos ajustes estéticos y bajó el capó nunca tuvo modificaciones. Pero con la llegada del modelo de la marca francesa, tuvo que poner manos a la obra para "aggiornar" su emblemático monovolumen a nivel estético y tecnológico para no perder pisada, y acabamos de ponerlo a prueba: ¿es el Spin mejor que un C3 Aircross?.

Cambio estético para el Chevrolet Spin

Indudablemente, el Chevrolet Spin es una gran alternativa para aquellas familias numerosas que no cuentan con un gran presupuesto para comprar un 0km y necesitan gran espacio interior.

Estéticamente, recibió mejoras en la parte frontal, con faros más rasgados que le imprimen cierta modernidad, mientras que en los laterales incorporó apliques plásticos de color negra para resaltar su imagen "aventurera", pese a que se trata de un monovolumen, en tanto que las llantas de aleación son más llamativas.

El nuevo Chevrolet Spin tiene espacio para 7 personas y es cómodo es la segunda fila.

Al no tratarse de una nueva generación, la carrocería del nuevo Chevrolet Spin mantiene las dimensiones que conocíamos. Es decir, mide 4,41 metros de largo (8 cm más largo que el C3Aircross) y ofrece una distancia entre ejes prácticamente idéntica que la del SUV de Citroën, en torno a los 2,62 metros.

Estas cotas le confieren una generosa habitabilidad en la segunda fila de asientos, aunque lógicamente la tercera hilera es para un uso excepcional, ya que el espacio para acomodar las piernas es bastante limitado. Lo mismo ocurre con el baúl cuanto esta última está en uso, donde el espacio es simbólico, pero al rebatir la última fina el Spin alcanza los 553 litros, mientras que en el C3 Aircross, 489 litros.

La mala noticia es que la rueda de auxilio es de uso temporal y los asientos de la tercera fila son enterizos, mientras que en el C3 Aircross son individuales y desmontables, siendo un gran diferencial de modularidad.

Chevrolet Spin, habitabilidad y tecnología

Puertas adentro seguramente se perciba el mayor cambio de este modelo, ya que el panel de a bordo ahora luce más moderno y tiene mayor esmero en las terminaciones producto del revestimiento de cuero ecológico que también se replica en las puertas y allí agrega tiras de led para la iluminación ambiental.

Sobre el torpedo gana protagonismo la nueva pantalla multimedia de 11 pulgadas que permite emparejar dispositivos móviles de manera inalámbrica, cuya nitidez y respuesta táctil es elogiable.

Con una pantalla de 11 pulgadas, tiene buena calidad en la definición de la pantalla.

El tablero es 100% digital y entre otros amenities se destacan el moderno comando de la climatización digital, el botón de arranque y el cargador inductivo para teléfonos celulares, dotación más completa que la del modelo de Citroën, cuya calidad general es cuestionable.

La posición de manejo es cómoda ya que el volante puede regularse en altura y las butacas delanteras son amplias y ergonómicas. Al igual que todos los modelos de Chevrolet, el Spin dispone de Wi-Fi nativo y ofrece el sistema de monitoreo satelital OnStar.

Atrás el espacio es generoso y los pasajeros de la segunda fila disponen de salida de aire acondiconado y doble toma USB para recargar dispositivos, aunque una carencia de este modelo es el techo panorámico.

Tal como mencionamos anteriormente, el espacio en la tercera fila es muy acotado y su acceso es algo incómodo, ya que es necesario reclinar el respaldo de la segunda fila y pasar por encima de la parte posterior de ese asiento.

Mecánica, prestaciones y consumo

Sin dudas, uno de los aspectos más críticos del Spin es su motor, no porque sea malo, pero sí porque se trata del mismo desde su lanzamiento en 2012.

El motor del Spin es el mismo que en 2012.

Mientras cada vez más marcas apelan a los impulsores turboalimentados, incluso Chevrolet con los Onix, Tracker y Montana, curiosamente en el Spin mantiene el histórico 1.8 aspirado de 105 CV, disponible con caja manual o automática de seis marchas.

Por su parte, el capó del nuevo Citroën C3 Aircross se ofrece en el país con dos opciones mecánicas: una bastante conservadora con el conocido motor 1.6 aspirado VTi de 115 CV (con caja manual de cinco marchas) o bien con el nuevo T200 (1.0 turbo de 120 caballos) que ya utilizan varios modelos de Stellantis en nuestra región, y que estará asociado con una transmisión automática del tipo CVT.

El espacio de baúl del monovolumen queda descartado con la tercer fila de asientos.

Volviendo al impulsor del monovolumen de Chevrolet, si bien recibió algunas mejoras dentro del bloque (cambios en el módulo de gestión electrónica) y según GM logró reducir así un 11% el consumo de combustible, hoy está lejos de la tendencia del mercado.

Con este conjunto mecánico entrega prestaciones lógicas para un vehículo de corte familiar: acelera de 0 a 100 km/h en 12,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 168 km/h, mientras que para pasar de 80 a 120 km/h -situación propia de un sobrepaso en ruta- necesita de 10,1 segundos.

Alto consumo de combustible para el nuevo Chevrolet

Sin embargo, la nota baja de esta propuesta mecánica es el nivel de consumo, pese a las mejoras anunciadas por la marca. En ciudad puede recorrer 8,5 km/l y en ruta 12,5 km/l, para promediar unos apretados 10,6 kilómetros por cada litro de combustible.

En eso puede tener que ver la respuesta de la caja automática (versión tope de gama probada en esta oportunidad) que hace que el motor gire bastante elevado en revoluciones en cada marcha para sacar su mejor provecho en la respuesta.

El andar de este modelo es muy agradable en ciudad, gracias a las mullidas suspensiones, el generoso despeje de 23 cm y la estructura robusta de su carrocería, aunque la dirección podría ser más agradable si tuviera asistencia eléctrica y no hidráulica.

El Chevrolet Spin tiene un gran espacio y precio accesible.

Al salir a la ruta no desentona en el confort, pero sí es necesario estar atento al volante. Sucede que la elevada carrocería es algo sensible a los vientos laterales y si se realizan maniobras exigidas (curvas a altas velocidades) tiende a irse de cola. No obstante, no es un vehículo con aspiraciones deportivas, claro está, y si por algún motivo eso sucede el ESP se encarga de corregir esa trayectoria rápidamente.

Chevrolet Spin 2024: seguridad y precio

A los seis airbags (cuatro el C3 Aircross), frenos ABS y control de tracción y estabilidad, el nuevo Chevrolet Spin suma algunas asistencias a la conducción (ADAS) en esta versión tope de gama Premier, tales como detector delantero de peatones, frenado autónomo de emergencia a bajas velocidades, indicador de distancia de vehículo de enfrente, alerta de colisión frontal, alerta de punto ciego y alerta de cambio de carril.

Sin embargo, carece de control de velocidad crucero, un elemento que traen desde hace rato como equipamiento de serie vehículos de menor jerarquía. Eso es llamativo ya que tecnológicamente dispone de otros chiches como el encendido remoto del vehículo que cada cliente puede gestionar desde la app MyChevrolet.

Así las cosas, mientras la versión manual del monovolumen de General Motors cuesta desde $26.826.900, la opción Premier utilizada para esta nota vale $32.553.900. Son valores muy similares a los de la familia del Citroën C3 Aircross, que van desde $26.360.000 hasta los $31.580.000, pero con más opciones de configuración.

Por su parte, la reciente aparición del desconocido Shineray SWM G03F supone ser una alternativa interesante para quienes buscan un vehículo con capacidad para siete personas, ya que la única versión que llega a la Argentina cuesta $26.900.000 y equipa un motor 1.5 naftero de 108 caballos combinado con caja manual de cinco velocidades y tracción delantera, del cual no tenemos ninguna referencia.

Entre los dos conocidos, el Spin supone ser una alternativa más conveniente por todo lo expuesto anteriormente.