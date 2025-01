Con la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre, muchas automotrices decidieron reducir los precios de sus vehículos, debido al impacto positivo que tiene la medida oficial en materia de costos para su importación. Una de las marcas que aplicó rebajas fue Toyota en algunos de sus autos.

En este sentido, la rebaja fue del 3% para los modelos Yaris, Corolla y Corolla Cross, los cuales vienen importados de Brasil. Con respecto a los modelos fabricados en Argentina, como la Toyota Hilux y la SW4, la rebaja fue del 1%. Esto se debe a que son modelos que, si bien tienen un gran porcentaje de autopartes nacionales, incorporan algunos elementos importados.

Cuánto cuesta un auto Toyota Corolla luego de la baja del Impuesto PAIS

Pese a la baja de diciembre, en enero hubo nuevas subas en el Corolla, en especial la versión Cross. De esta forma, los precios quedaron de la siguiente forma:

Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $36.986.000

Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $39.635.000

Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $42.059.000

Corolla Cross híbrido XEI 1.8: $40.705.000

Corolla Cross híbrido SEG 1.8: $43.072.000

Corolla Cross GR-Sport: $43.191.000

En el caso del Corolla versión sedan, los precios son los siguientes:

Toyota Corolla 2.0 XLI CVT: $29.657.000

Toyota Corolla 2.0 XEI CVT: $32.442.000

Toyota Corolla 2.0 SEG CVT: $36.485.000

Cuáles son los cambios en el precio de los vehículos, tras baja del Impuesto PAIS

Una de las empresas que anunció una reducción de precio en sus listas fue Ford Argentina, con un 1%. Dicho accionar busca mantener la competitividad de la marca y beneficiar a los consumidores, en un contexto de estabilidad en el tipo de cambio, pero con una inflación que, si bien está a la baja, aún es alta para los estándares internacionales.

Cabe recordar que, la eliminación del Impuesto PAIS quitó la alícuota del 7,5%, lo que disminuyó el costo de las importaciones que las automotrices enfrentaban en su cadena de producción y distribución.

Asimismo, marcas como Chevrolet redujeron sus precios de forma agresiva, con rebajas de 2 cifras, como la pickup silverado que gozó de una rebaja de hasta el 12%. Por ejemplo, la versión HC pasó de un precio de $103.384.900 en diciembre a $90.990.000 en el presente mes.

Además, hubo una rebaja en varios modelos, como los Onix y Onix Plus con un 7%. En el caso de la Chevrolet Montana LTZ, la rebaja también fue de 2 cifras, concretamente del 10,4%.

Otros modelos no tuvieron aumentos o fueron de menos del 1,3% como los casos de varias versiones de Tracker o Spin. En otras palabras, como consecuencia de la eliminación del Impuesto PAIS, la marca no solo prácticamente no incrementó los precios (con respecto a diciembre), sino que en muchos casos los bajó.

Otra empresa que mantuvo la mayoría de sus unidades sin cambio fue la japonesa Nissan. Por ejemplo, los modelos SUV X-Trail E-Power, Kicks Exclusive y Sentra SR y Exclusive no sufrieron modificaciones, mientras que otros modelos apenas tuvieron incrementos que superen el 1%.