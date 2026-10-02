El nuevo tope permite sumar modelos de Tesla y otras marcas al régimen. El cupo anual continúa en 50.000 unidades, frente a una demanda mucho mayor

El mercado argentino de vehículos electrificados tendrá una oferta más amplia desde octubre. El Gobierno elevó a u$s35.000 el valor máximo de los autos eléctricos puros que pueden acceder al régimen de importación sin pagar el arancel externo del Mercosur, que actualmente es del 35%.

La modificación también alcanza a los vehículos híbridos, aunque con límites diferentes según la tecnología. De esta manera, el esquema permite que ingresen modelos que hasta ahora quedaban fuera por su precio de origen, entre ellos los de Tesla, además de vehículos de Audi, Lexus, Mercedes-Benz, Hyundai y Kia.

El cambio se instrumentó a través del Decreto 1128/2026, que introdujo modificaciones al Régimen de Importación de Vehículos Híbridos y Eléctricos. El beneficio, sin embargo, mantiene una restricción central: solamente puede aplicarse a un máximo de 50.000 unidades por año.

Ese cupo se reparte en partes iguales entre las automotrices que tienen producción en Argentina y los importadores que no fabrican vehículos en el país.

Tesla desembarca y amplía sus negocios

La actualización del régimen coincide con los planes de Tesla para comenzar a operar en Argentina. Durante la primera semana de septiembre, Javier Milei recibió en la Casa Rosada a representantes de Tesla Latinoamérica. En esa reunión, los ejecutivos le comunicaron que la compañía tiene previsto llegar al mercado argentino en octubre.

Uno de los participantes fue Joaquín Lizarralde, encargado de la operación de Tesla en Argentina y Uruguay, quien anteriormente trabajó en Kavak. También estuvieron David Jon Feinstein y Martín Mittelman, ambos gerentes de Tesla Argentina S.R.L.

El nuevo límite de precio modifica el escenario para las marcas importadas. Hasta ahora, una parte importante de las unidades beneficiadas por el arancel cero correspondía a fabricantes chinos, cuyos modelos podían encuadrarse dentro de los valores anteriores. Con el nuevo techo para los eléctricos puros, el régimen pasa a contemplar vehículos de segmentos superiores.

El desembarco de la empresa de Elon Musk, además, se complementa con otros proyectos vinculados con la movilidad eléctrica.

Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, firmó un convenio marco con Musk para desarrollar una red de estaciones de carga rápida. El proyecto apunta a instalar infraestructura en corredores viales que permitan cubrir distintas zonas del país.

Milei ya había expresado públicamente su admiración por Musk. Incluso relató: "Le pedí a Elon que me regalara un Tesla, pero no me dio pelota". El Presidente también condujo una Cybertruck durante una visita a Texas y manifestó que su intención era tener una unidad negra con un león dorado.

La demanda por el arancel cero supera ampliamente el cupo

El problema para las empresas interesadas en el régimen no está únicamente en el precio máximo de cada vehículo. El otro límite es la cantidad de unidades que pueden acceder al beneficio.

El esquema conserva un máximo de 50.000 vehículos anuales. Y, de acuerdo con la última licitación, la cantidad solicitada por las empresas fue muy superior: se presentaron pedidos para importar 180.000 unidades.

El sector espera ahora que el secretario de Industria, Pablo Lavigne, convoque a una nueva licitación para distribuir el próximo cupo.

Los importadores plantean ir incluso más allá de esa asignación y piden eliminar el límite de unidades, aunque conservando algún mecanismo de reducción de impuestos. Como referencia, señalan el caso de Uruguay, donde los vehículos eléctricos pueden importarse sin restricciones de este tipo y no abonan el arancel externo del Mercosur.

Qué impacto tiene sobre los precios

El límite establecido por el Gobierno no representa el precio de venta al consumidor argentino. Se trata del valor del vehículo al momento de embarcarse desde el país de origen.

Por eso, una unidad que se encuentre dentro del máximo de u$s35.000 puede llegar a las concesionarias argentinas con un precio cercano a u$s70.000.

En el recorrido entre ambos valores intervienen distintos componentes: el margen correspondiente al importador y tributos como el IVA del 21%, Ingresos Brutos, las tasas municipales y el Impuesto al Cheque.

El esquema impositivo del sector ya había sufrido cambios. A comienzos de año, el Gobierno eliminó el impuesto interno del 18% que alcanzaba a los vehículos de lujo. Un año antes, en 2024, también había eliminado el Impuesto PAIS.

Qué dicen las automotrices radicadas en Argentina

La modificación tampoco representa, según las terminales locales, una amenaza directa para los vehículos fabricados en el país. La Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que reúne a las 13 automotrices globales instaladas en Argentina, señaló que actualmente no existe producción nacional de eléctricos que compita directamente con los modelos que pueden ingresar bajo el nuevo límite.

La entidad explicó que la medida "no afecta, porque no tenemos ningún vehículo eléctrico en producción que les compita a los que ingresan a u$s 35.000, y sí genera más competencia entre los importadores".

El Ministerio de Economía defendió la actualización con el argumento de que los valores anteriores habían dejado fuera del beneficio a vehículos eléctricos de nueva generación. Según la cartera, el aumento de los topes permite incorporar "vehículos eléctricos de última generación, cuyos precios ya superaban los valores máximos para acceder al beneficio del arancel cero".

Cuánto puede valer cada tipo de vehículo

Los valores máximos se determinan de acuerdo con el sistema de propulsión y corresponden al momento de embarque del vehículo en su mercado de origen:

Eléctricos puros: hasta u$s 35.000.

hasta u$s 35.000. Híbridos convencionales y enchufables: hasta u$s 18.000.

hasta u$s 18.000. Mild hybrid: hasta u$s 16.000. Son vehículos con motor de combustión interna complementado por un motor eléctrico auxiliar.

La nueva escala comenzará a aplicarse a partir de octubre.

Los electrificados ya representan el 21,1% del mercado

La modificación llega en un momento de fuerte expansión de los vehículos eléctricos e híbridos en Argentina. En todo 2025 se patentaron 25.600 unidades de este tipo. En apenas los primeros siete meses de 2026, la cifra alcanzó 48.320 vehículos, equivalente a un crecimiento del 322% frente al mismo período del año anterior.

El salto también se observa en la participación dentro del mercado automotor. Entre enero y julio de 2025, los electrificados representaban el 4,4% de los patentamientos. Un año después, esa proporción trepó al 21,1%. Dentro de ese universo, el 72% de las unidades patentadas durante los primeros siete meses de 2026 correspondió a modelos alcanzados por el régimen de arancel cero.

Las automotrices también comenzaron a adaptar sus estrategias comerciales para aprovechar ese mecanismo. Ford, por ejemplo, desarrolló la versión Trend híbrida de la SUV Territory, fabricada en China, específicamente para participar del esquema de importaciones sin arancel. El modelo registró en 2026 un incremento de sus ventas del 60% interanual.