CABA busca aumentar Ingresos Brutos en 2027 y puede impactar en el precio de los autos 0km

El sector automotor analiza un posible incremento impositivo que impactaría en los costos de las unidades nuevas y en la competitividad del mercado

El mercado automotor enfrenta una posible reforma tributaria que modificaría la estructura de costos para las concesionarias a partir de 2027. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incluyó en su proyecto de reforma del Código Fiscal un cambio en el cálculo de Ingresos Brutos para la venta de autos 0km.

El cambio llega en medio de un contexto difícil para el sector. Los patentamientos cayeron 12,9% a nivel nacional en términos interanuales. La baja acumulada en 2026 alcanza el 13%.

En CABA, el panorama es aún más complejo. La caída interanual en septiembre fue de 21,3%, según datos del INDEC.

Desde 2027, la base imponible cambiaría y elevaría la carga tributaria para las concesionarias. El posible aumento podría casi triplicar el tributo actual. La preocupación en el sector crece.

Qué cambia exactamente en el cálculo de Ingresos Brutos

Hoy, las concesionarias tienen un régimen especial. El impuesto sobre los Ingresos Brutos se calcula sobre el margen comercial, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el importe que factura la terminal automotriz.

Con la nueva redacción propuesta para el Código Fiscal de 2027, ese beneficio desaparecería. Los concesionarios volverían a regirse por las normas generales. Tributarían sobre el precio de venta de los vehículos, no sobre el margen de ganancia.

El proyecto de Ley Impositiva reduce la alícuota nominal del 10% al 2,3%. Pero el cambio de base imponible haría que la carga tributaria aumente de todas formas.

El tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó el impacto. La carga actual equivale aproximadamente a entre el 0,9% y el 1,3% del precio neto, según el margen comercial.

El nuevo esquema elevaría esa proporción al 2,3%. El aumento del tributo rondaría entre 76% y 153% para márgenes de entre 10% y 15% sobre el costo.

El tributo sobre los Ingresos Brutos tiene una particularidad: grava cada etapa de la cadena comercial. No puede computarse como crédito fiscal.

Eso significa que el incremento se incorporaría a los costos del concesionario y, según estima el tributarista, sería esperable que se trasladara al precio final que paga el comprador.

El mismo efecto alcanzaría a las motos 0km. Están comprendidas en la misma norma.

El ejemplo que dimensiona el impacto: un auto de $42 millones

Para dimensionar el impacto real, Domínguez elaboró una simulación teórica. Tomó como base un auto con precio de venta al público de $42.000.000 con IVA incluido.

Con un margen del 12%, el impuesto sería 2,15 veces el actual. El precio final debería aumentar alrededor de un 1,26% para mantener el resultado del concesionario.

En otras palabras: si el concesionario quisiera mantener sus márgenes de ganancia y pagar el nuevo tributo, debería subir el precio final del vehículo un 1,26%.

"Dado que Ingresos Brutos grava cada etapa de la cadena sin posibilidad de computarlo como crédito, el aumento se incorporaría al costo y sería esperable que se trasladara al comprador", explicó Domínguez.

La paradoja: bajan las patentes pero suben los 0km

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que, a partir del año próximo, ningún contribuyente observará aumentos en el impuesto a las patentes. La medida beneficia a un universo amplio.

Sobre un parque automotor de 1.630.000 vehículos, unos 824.000 contribuyentes abonarán menos que este año. Otros 654.000 pagarán el mismo monto. Alrededor de 152.000 quedarán exentos.

La exención se debe a la modificación del límite de antigüedad. Pasó de 25 a 20 años.

Los proyectos del Código Fiscal y de la Ley Impositiva para 2027, enviados a la Legislatura porteña, proponen una nueva escala de patentes con ocho tramos. Actualmente son siete.

La alícuota máxima bajaría del 8% al 5%. Además, incorporan una cláusula para evitar que el impuesto liquidado supere el importe correspondiente al período anterior.

Sin embargo, las iniciativas incluyen una medida en sentido contrario para el mercado automotor. Aumentan el impuesto sobre los Ingresos Brutos que alcanza a la venta de autos y motos 0km, justo cuando el sector atraviesa una fuerte caída en los patentamientos.

Las alternativas para evitar el aumento

El tributarista planteó dos caminos posibles para evitar el incremento tributario. La primera: mantener la tributación sobre el margen comercial, el esquema actual.

La segunda: aplicar sobre el precio de venta una alícuota que preserve la carga actual. Esa alícuota debería ubicarse dentro del rango del 0,91% al 1,30%.

Como se trata de una iniciativa que todavía debe atravesar el tratamiento legislativo, el especialista señaló que el impacto debería analizarse con los márgenes reales del sector.

El proyecto podría modificarse antes de convertirse en ley. Por ahora, el mercado automotor mira con atención el debate en la Legislatura porteña.