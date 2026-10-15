La mujer pagó $1.170.900 por un Peugeot 5008 en 2018, pero nunca recibió la unidad. La Justicia ordenó una indemnización cercana a los $100 millones

Una camioneta 0 km que nunca fue entregada derivó en una condena judicial cercana a los $100 millones. El Juzgado en lo Civil y Comercial N.° 9 de Mar del Plata ordenó indemnizar a la compradora porque la empresa recibió el pago, pero no cumplió con la entrega pactada. La demanda contra la automotriz y una concesionaria oficial fue rechazada.

La indemnización contempla tres conceptos: $70.720.000 por daño material, $5.000.000 por daño moral y una suma inicial de $23.662.500 por daño punitivo. Este último importe equivale a 14,69 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3.

El monto definitivo será superior una vez que se incorporen los intereses y se actualice la multa al momento del pago. Para calcular el daño material, el juzgado tomó como referencia el precio actual de una camioneta equivalente a la que había comprado la mujer.

Compró un Peugeot 5008 0 km, pagó $1,17 millones y nunca se lo entregaron

El conflicto se originó en septiembre de 2018, cuando una mujer de 42 años intentó comprar un Peugeot 5008 0 km en su versión más equipada. Como no encontró el modelo en Mar del Plata, recurrió a internet y contactó a una firma con sede en la Ciudad de Buenos Aires que ofrecía una unidad.

La operación avanzó con dos transferencias. El 24 de septiembre, la compradora depositó $126.000 y, tres días más tarde, envió otros $1.044.900. Así completó un desembolso de $1.170.900.

Antes de realizar el segundo pago, había recibido una factura proforma en la que figuraba el número de chasis. También hizo una consulta a la automotriz para confirmar que el vehículo identificado correspondiera al modelo que pretendía adquirir.

Sin embargo, la documentación y los pagos no se tradujeron en la entrega del automóvil. La fecha prevista para recibirlo era el 2 de octubre de 2018, pero la empresa no cumplió.

Las promesas de entrega y el cambio de modelo tampoco resolvieron el problema

Después de acumular demoras, la compañía se comprometió a entregar la camioneta dentro de los 30 días siguientes. Ese plazo también venció sin que la compradora recibiera el vehículo.

Más adelante, la mujer aceptó cambiar el modelo por otra unidad. La firma le indicó que podría disponer de ella en un plazo de 10 días hábiles, pero la operación volvió a quedar sin concretarse.

La situación tuvo además un impacto económico en su movilidad diaria: la compradora ya había vendido su automóvil particular porque esperaba contar con la nueva camioneta. Mientras aguardaba una respuesta de la empresa, tuvo que recurrir a remises para trasladarse.

Ante la falta de una solución, llevó el caso a la Justicia. El juzgado consideró probado que la firma había recibido el dinero sin cumplir con la entrega comprometida.

La automotriz y una concesionaria quedaron fuera de la condena

Aunque la demanda también alcanzó a la automotriz y a una concesionaria oficial, el tribunal rechazó el reclamo contra ambas. Según la resolución, no se logró acreditar que tuvieran un vínculo contractual con la empresa que había recibido las dos transferencias.

De ese modo, la condena recayó sobre la firma que cobró el importe de la operación y no entregó el vehículo. El monto deberá completarse con los intereses correspondientes y con la actualización de la multa al momento del pago.