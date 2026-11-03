Qué autos 0 km bajaron hasta $5,9 millones y cuánto cuestan en octubre

Volkswagen, Renault y Peugeot aplicaron rebajas de hasta 8,9% en octubre. Qué modelos bajaron, cuánto cuestan ahora y qué descuentos ofrece Nissan

Comprar un auto 0 km en la Argentina requiere comparar precios y aprovechar las oportunidades que aparecen en los concesionarios. En octubre, algunas automotrices modificaron sus listas oficiales y aplicaron reducciones en determinados modelos, en un mercado en el que las ventas todavía muestran dificultades para recuperar el ritmo del año anterior.

Las rebajas más importantes se concentraron en los SUV Volkswagen T-Cross y Nivus, mientras que Renault redujo el precio de su Arkana híbrido. Peugeot, por su parte, aplicó ajustes a la baja en dos versiones del 208.

Los recortes llegaron hasta el 8,9% en relación con septiembre y, en algunos casos, representaron una diferencia de casi $6 millones. A estas modificaciones se suman las bonificaciones comerciales de Nissan, que alcanzan los $11 millones en uno de sus modelos.

Comprar un auto 0 km: qué modelos tienen rebajas de hasta $6 millones

Volkswagen aplicó algunas de las mayores reducciones de precios de lista del mes. Los ajustes alcanzaron a cuatro versiones automáticas del T-Cross, con bajas de entre el 7,3% y el 8,9% respecto de septiembre.

La reducción más importante correspondió al T-Cross Highline 200 TSI AT, cuyo valor pasó de $66.638.000 a $60.728.150. La diferencia es de $5.909.850, equivalente a una caída del 8,9%.

Los nuevos precios de las versiones alcanzadas por el ajuste son:

T-Cross Trendline 200 TSI AT: $51.725.150, frente a $55.816.800 en septiembre. Bajó 7,3%.

$51.725.150, frente a $55.816.800 en septiembre. Bajó 7,3%. T-Cross Comfortline 200 TSI AT: $55.051.650, frente a $60.371.700. Bajó 8,8%.

$55.051.650, frente a $60.371.700. Bajó 8,8%. T-Cross Highline 200 TSI AT: $60.728.150, frente a $66.638.000. Bajó 8,9%.

$60.728.150, frente a $66.638.000. Bajó 8,9%. T-Cross Highline Bi Tono 200 TSI AT: $61.996.550, frente a $67.763.950. Bajó 8,5%.

La reducción no alcanzó a toda la gama: la versión Sense 170 TSI manual mantuvo su precio de $39.646.250.

Volkswagen Nivus y Renault Arkana: cuánto cuestan tras las rebajas

El otro SUV de Volkswagen que recibió ajustes fue el Nivus. En este caso, las reducciones alcanzaron a las versiones Comfortline, Highline y Outfit, todas con caja automática.

Los recortes rondaron el 2,9% y representaron diferencias de entre $1,4 millones y $1,6 millones respecto de los valores de septiembre.

Así quedaron los precios:

Nivus Comfortline 200 TSI AT: $49.685.550, frente a $51.146.900. Bajó $1.461.350.

$49.685.550, frente a $51.146.900. Bajó $1.461.350. Nivus Highline 200 TSI AT: $53.648.900, frente a $55.226.800. Bajó $1.577.900.

$53.648.900, frente a $55.226.800. Bajó $1.577.900. Nivus Outfit 200 TSI AT: $54.881.550, frente a $56.495.700. Bajó $1.614.150.

Las versiones Sense y Trendline no registraron modificaciones en sus precios de lista.

Renault Arkana cuesta $4,4 millones menos

Renault también redujo el precio de uno de sus SUV. La modificación alcanzó al Arkana E-Tech Hybrid Esprit Alpine, un modelo importado desde Corea del Sur que incorpora un sistema de hibridación ligera.

En septiembre, su precio era de $58.070.000. Para octubre, la automotriz lo fijó en $53.590.000. De esta manera, el vehículo quedó $4.480.000 más barato, una reducción del 7,7% en relación con el mes anterior.

Peugeot 208: dos versiones bajaron de precio

En Peugeot, las reducciones se concentraron en dos variantes del 208. El resto de la gama tuvo aumentos, por lo que no se trata de una rebaja general para todos los vehículos de la marca.

La versión Allure Pack T200 pasó de $45.640.000 en septiembre a $44.890.000 en octubre. Esto representa una diferencia de $750.000, equivalente al 1,6%.

Por su parte, el 208 GT T200 redujo su valor de $48.120.000 a $47.420.000. En este caso, la baja fue de $700.000, un 1,5%.

Nissan ofrece descuentos de hasta $11 millones

Además de las reducciones en los precios de lista de Volkswagen, Renault y Peugeot, Nissan mantiene una estrategia de bonificaciones comerciales para octubre.

Los beneficios alcanzan a distintas versiones de los modelos Sentra, Kicks, Frontier y X-Trail. La mayor diferencia nominal corresponde a la X-Trail e-Power Exclusive, que tiene un precio sugerido de $82.990.000 y se ofrece a $71.990.000. La bonificación es de $11 millones.

Otras de las propuestas informadas por la automotriz son:

Nissan Sentra SR CVT: de $49.990.000 a $41.990.000. Bonificación de $8 millones.

de $49.990.000 a $41.990.000. Bonificación de $8 millones. Nissan Kicks Advance DCT: de $57.990.000 a $51.790.000. Bonificación de $6.200.000.

de $57.990.000 a $51.790.000. Bonificación de $6.200.000. Nissan Frontier Pro4X 4x4 AT: de $74.559.100 a $69.339.963. Bonificación de $5.219.137.

de $74.559.100 a $69.339.963. Bonificación de $5.219.137. Nissan X-Trail Advance CVT: de $56.990.000 a $52.990.000. Bonificación de $4 millones.

A diferencia de las modificaciones aplicadas por las otras automotrices, estos importes corresponden a promociones comerciales sobre los precios sugeridos. Por lo tanto, no deben interpretarse como una reducción general de las listas oficiales.

Qué tener en cuenta al comprar un auto 0 km

Las modificaciones de octubre muestran que algunas automotrices recurrieron a reducciones de precios y promociones para mejorar la competitividad de sus modelos.

Sin embargo, el valor de lista no siempre coincide con el importe final de una operación. Las condiciones de financiación, la disponibilidad de unidades, los gastos de patentamiento y otros cargos pueden modificar el costo de compra.

Por eso, antes de elegir un vehículo, conviene consultar en los concesionarios oficiales el precio vigente de la versión buscada y las condiciones necesarias para acceder a una bonificación.