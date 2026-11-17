El contraste entre el desplome de las compras diarias y la suba en la adquisición de autos genera preguntas sobre los nuevos hábitos de gasto

El financiamiento mediante tarjetas de crédito se consolidó como clave para adquirir productos costosos, marcando una nueva dinámica donde los hogares ajustan sus gastos priorizando durables sobre básicos.

Este fenómeno responde a un cambio de ciclo económico. En 2023 se adelantaban compras por inflación, mientras que hoy las decisiones dependen más de los precios relativos y las facilidades de pago.

El consumo en Argentina cambió: mientras las ventas en supermercados cayeron, la compra de bienes durables y vehículos creció respecto a 2023, pese a una leve baja en el poder adquisitivo del salario.

Dos fotografías del consumo argentino, tomadas con tres años de diferencia, muestran imágenes que cuesta hacer coincidir. En agosto de 2026, las ventas reales de los supermercados fueron 13,2% inferiores a las de agosto de 2023; en el mismo período, el RIPTE real retrocedió 4,1%. Hasta acá, el cuadro es coherente: ingresos que rinden menos y carritos más livianos.

En cambio, en octubre de 2026 se registraron 45.965 patentamientos de automotores, frente a 41.945 en octubre de 2023: un aumento de 9,6%. En motovehículos, la serie desestacionalizada de DatoPuro pasó de 41.830 a 78.091 unidades ajustadas, una suba de 86,7%. Se trata de indicadores con cobertura diferente, pero ambos muestran niveles superiores a los de 2023 en esos segmentos. Es decir que, con un salario real más bajo y menos compras en el supermercado, se vendieron más vehículos que hace tres años.

La pregunta es qué cambió en el entorno económico para que distintas categorías del consumo evolucionaran de maneras tan diferentes.

En cambio, en octubre de 2026 se registraron 45.965 patentamientos de automotores, frente a 41.945 en octubre de 2023

En 2023, consumir antes de que los pesos perdieran valor

Para entender esa diferencia, hay que volver al escenario de 2023. En los primeros diez meses del año, la inflación acumuló 120,0%, mientras que el dólar blue pasó de un promedio de $369 en enero a $974 en octubre, una suba de 164,2%. En ese contexto, conservar pesos sin rendimiento implicaba perder poder adquisitivo, y las expectativas de nuevos aumentos podían incentivar a las familias a adelantar compras.

Las ventas de los supermercados dejaron una huella compatible con esa lógica: el índice real pasó de 92,6 puntos en septiembre a 99,9 en octubre, un avance mensual de 7,9% justo antes de las elecciones presidenciales, seguido por una caída abrupta que dejó el nivel en 82,1 puntos en diciembre, un 11,3% por debajo del de septiembre. La serie desestacionalizada descuenta el efecto de las compras de fin de año, que en la serie original maquillan la caída de diciembre.

Un salto seguido de una contracción de esa magnitud es compatible con un adelantamiento de compras, sobre todo en productos no perecederos, alimentos, bebidas y artículos de higiene y limpieza. A ese cuadro se sumaba, según el contexto de la época, un segundo factor de naturaleza distinta: el acceso a bienes importados y a ciertos durables podía estar limitado por restricciones cambiarias, autorizaciones de importación y problemas de abastecimiento.

En 2023, el índice de ventas de los supermercados pasó de 92,6 puntos en septiembre a 99,9 en octubre

En 2026, una recuperación selectiva de los durables

La recuperación de los bienes durables no fue pareja. Comparando el segundo trimestre de 2026 con el de 2023, los comercios especializados relevados por el INDEC vendieron:

46,3% más televisores (de 516.701 a 756.160 unidades)

(de 516.701 a 756.160 unidades) 15,5% más lavarropas (de 205.757 a 237.662)

(de 205.757 a 237.662) 3,6% más heladeras (de 129.968 a 134.592)

(de 129.968 a 134.592) 51,0% menos celulares (de 705.893 a 345.654 unidades)

Dentro de ese panorama, el caso de los televisores merece una lectura más detenida. En mayo y junio de 2026 se vendieron unas 304.000 y 303.000 unidades por mes, el doble de lo que se registraba en el primer trimestre, cuando los registros oscilaron entre 80.000 y 128.000. Esos dos meses concentran el 80% de las unidades del trimestre, de modo que buena parte del resultado depende de un pico puntual posiblemente asociado al Mundial de Fútbol.

Estas diferencias pueden vincularse con cambios en los precios relativos, en las condiciones de acceso al financiamiento, en la composición de la oferta y en las preferencias de los consumidores. El cuadro de los durables se completa con los patentamientos de octubre de 2026, que superaron en 9,6% a los de octubre de 2023 en el caso de los automotores (45.965 frente a 41.945 unidades). En los motovehículos, la serie desestacionalizada registró un aumento de 86,7% en el mismo período, al pasar de 41.830 a 78.091 unidades.

La recuperación de los bienes durables no fue pareja.

El papel del financiamiento en las decisiones de compra

El financiamiento es una variable relevante para analizar el consumo de durables. En los comercios especializados de electrodomésticos, las tarjetas de crédito pasaron de representar 54,5% de la facturación en el segundo trimestre de 2023 a 60,3% en el segundo trimestre de 2026, una suba de 5,8 puntos porcentuales.

Un matiz importante es el momento en que se produjo el cambio: la participación de las tarjetas ya había llegado a 60,0% en el segundo trimestre de 2024 y fue de 59,1% en el de 2025. Es decir que el avance respecto de 2023 se concentró en 2024 y desde entonces la proporción se mantiene prácticamente estable.

Para dimensionar el peso de las cuotas hay un dato del BCRA que corresponde al conjunto de los rubros: en agosto de 2026, las compras en cuotas representaron 12,2% de las operaciones con tarjeta de crédito y 35,0% del monto operado. La diferencia entre ambos porcentajes sugiere que esta modalidad tiene mayor incidencia en las compras de valor elevado: con esas proporciones, una compra en cuotas resulta, en promedio, casi cuatro veces mayor en monto que una realizada en un solo pago.

Con esto, podemos concluir que las tarjetas ganaron participación en las ventas y que el financiamiento es un componente relevante de la demanda.

En comercios de electro, las tarjetas pasaron de representar 54,5% de la facturación en el segundo trimestre de 2023 a 60,3% en el segundo trimestre de 2026

Cuánto pesan hoy los bienes y servicios en el salario

El RIPTE real cayó 4,1% entre agosto de 2023 y agosto de 2026, pero la evolución de cada gasto fue diferente. En términos nominales, el RIPTE pasó de $420.707 en octubre de 2023 a $1.982.518 en agosto de 2026, una suba de 371,2%. Con esos períodos de referencia, los bienes cuyos precios aumentaron menos que la remuneración perdieron peso relativo; los que aumentaron más, ganaron participación.

El caso más marcado es el del alquiler. El precio publicado de un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $286.213 en octubre de 2023 a $811.651 en agosto de 2026, un aumento de 183,6%. Como el RIPTE subió bastante más, su peso cayó de 68,0% a 40,9% del salario registrado. El último precio publicado, de septiembre de 2026, fue de $810.787, pero no puede compararse con el RIPTE porque todavía no se conoce el de ese mes.

El precio de un 2 ambientes en CABA pasó de $286.213 en octubre de 2023 a $811.651 en agosto de 2026, un aumento de 183,6%

Con los combustibles ocurrió lo contrario. Cuarenta litros de nafta súper pasaron de $13.125 a $85.870 entre octubre de 2023 y agosto de 2026, un aumento de 554,3%. En términos del salario, representan hoy 4,33% del RIPTE, frente a 3,12% en 2023: un encarecimiento relativo.

En los alimentos y la limpieza, la selección fija de 14 productos (una unidad de cada presentación) pasó de $11.367 a $46.643, un aumento de 310,3% que quedó por debajo del salario: su peso bajó de 2,70% a 2,35% del RIPTE. Pero detrás del promedio hay diferencias. Mejoró la accesibilidad del arroz, que pasó de 0,19% a 0,09% del RIPTE, y también la del azúcar, los huevos y los fideos. Empeoraron la del aceite de girasol, que subió de 0,28% a 0,34%, la de la carne picada, de 0,49% a 0,54%, y la de la leche, de 0,098% a 0,101%, junto con el detergente y el jabón de tocador. Se trata de un ejercicio ilustrativo: no es una canasta básica ni refleja la estructura de gasto de los hogares.

Cuarenta litros de nafta súper pasaron de $13.125 a $85.870 entre octubre de 2023 y agosto de 2026, un aumento de 554,3%

En los servicios públicos, un ejercicio con consumos constantes muestra aumentos nominales muy superiores. Una factura estimada de electricidad de Edenor para 238 kWh mensuales pasó de $7.316 en octubre de 2023 a $41.896 en octubre de 2026, un aumento de 472,6%. En gas, el cargo de MetroGAS para 50 m³ mensuales pasó de $3.212 a $29.659, un aumento de 823,3%. Son estimaciones de cargos fijos y variables antes de impuestos, no facturas efectivamente pagadas. Ambas variaciones superan el aumento nominal del RIPTE.

La evolución del poder adquisitivo no fue homogénea. Algunos gastos perdieron participación relativa sobre la remuneración registrada, mientras que otros se encarecieron. Esa recomposición de precios ayuda a explicar por qué los hogares pueden experimentar cambios en su presupuesto incluso cuando el indicador agregado de salario real muestra otra trayectoria.

El dólar: mucho más barato en términos reales

Para comparar el dólar blue entre 2023 y 2026 hay que descontar la inflación. En octubre de 2023, el promedio mensual de la cotización fue de $974 y en septiembre de 2026, de $1.551, una suba nominal de 59,2%. En ese período, el IPC nacional aumentó 401,3%. Expresado en pesos de septiembre de 2026, el blue de octubre de 2023 equivalía a $4.883; en septiembre de 2026 valía $1.551, un 68,2% menos.

El resultado se mantiene si también se considera la inflación estadounidense, de aproximadamente 9,5% entre ambos meses. Con ese ajuste, el blue de octubre de 2023 equivalía a $4.459 de septiembre de 2026: una caída real de 65,2%. Esta segunda medición no es el tipo de cambio real multilateral.

En 2023, la suba del dólar paralelo y las expectativas de devaluación podían incentivar la dolarización de ahorros y el adelantamiento de compras. En 2026, el valor real mucho menor del blue indica un escenario cambiario diferente, pero por sí solo no permite establecer cómo cambiaron las decisiones de cada hogar.

En octubre de 2023, el promedio mensual de la cotización fue de $974 y en septiembre de 2026, de $1.551, una suba nominal de 59,2%.

Pesos, reservas y restricciones cambiarias

En octubre de 2023, las reservas internacionales brutas del Banco Central eran de u$s22.559 millones, un 43,4% menos que en octubre de 2020. Para octubre de 2026, habían aumentado a u$s50.603 millones, más del doble que tres años atrás. Esto muestra una diferencia entre ambos escenarios: en 2023, la escasez de divisas, las restricciones cambiarias y las expectativas de devaluación incentivaban la búsqueda de dólares fuera del mercado oficial, presionando sobre la cotización del blue.

Al mismo tiempo, la base monetaria, es decir, los pesos emitidos por el Banco Central que circulan en la economía o permanecen depositados por los bancos en el BCRA, pasó de $2,2 billones en 2020 a $7,2 billones en 2023 y $45,7 billones en 2026. Son valores nominales, afectados por la inflación. Si dividimos esos pesos por las reservas brutas, obtenemos una relación que pasó de $55,8 por dólar en 2020 a $320,8 en 2023 y $902,7 en 2026. Entre 2020 y 2023, esta relación y el dólar blue se multiplicaron aproximadamente por 5,7. Sin embargo, entre 2023 y 2026, mientras la relación entre pesos y reservas aumentó 2,8 veces, el blue lo hizo apenas 1,6.

Esto significa que, aunque en la actualidad tenemos muchos más pesos por cada dólar de reserva, el precio del dólar paralelo no aumentó en la misma proporción. Esta diferencia podría reflejar, en parte, un cambio en la demanda de pesos: en 2023, la elevada inflación y las expectativas de devaluación desalentaban el ahorro en moneda local; en cambio, hacia 2026, una mayor disposición a mantener pesos podría haber permitido absorber el crecimiento de la base monetaria sin generar una presión equivalente sobre el dólar.

Esta interpretación es compatible con los datos, aunque no demuestra por sí sola una recuperación de la demanda de dinero. También influyen las tasas de interés, las expectativas y las condiciones cambiarias. Por eso, la relación entre pesos y reservas sirve para comparar ambos períodos, pero no determina cuánto debería valer el dólar.

En octubre de 2023, las reservas internacionales brutas del BCRA eran de u$s22.559 millones, un 43,4% menos que en octubre de 2020.

Un cambio de ciclo en la forma de consumir

Entre 2023 y 2026, la economía argentina atravesó un cambio de ciclo que modificó los incentivos y las decisiones de consumo de los hogares. En 2023, la inflación acelerada, la incertidumbre cambiaria y las restricciones de oferta incentivaban el adelantamiento de compras como una forma de proteger el valor de los pesos. En 2026, con un dólar mucho más barato en términos reales, otra estructura de precios relativos y una mayor participación de las tarjetas de crédito en las ventas de electrodomésticos, las decisiones de consumo responden a condiciones diferentes.

Los resultados muestran que este cambio no se tradujo en una recuperación generalizada del poder adquisitivo. Mientras las ventas reales de supermercados permanecen por debajo de 2023, algunos bienes durables registran mayores volúmenes de comercialización, aunque con diferencias importantes entre productos. El cambio de ciclo se refleja, así, más en qué se consume, cuánto cuesta cada gasto en relación con el salario y cómo se financian las compras que en un aumento generalizado del consumo. La economía pasó de un escenario en el que la inflación incentivaba a desprenderse rápidamente de los pesos a otro en el que los precios relativos y las condiciones de financiamiento adquieren mayor peso en las decisiones de compra.