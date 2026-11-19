Una comparación del ranking de ventas de 2015 con 2025 muestra el avance de los fabricantes chinos, pero también la continuidad de las marcas clásicas

En solo 10 años, el cambio que protagonizó la industria automotriz mundial fue el más trascendente de su historia, a causa de dos fenómenos simultáneos que cambiaron el rumbo hacia un nuevo faro.

En una década, la incidencia de la electromovilidad se sumó a la de su principal impulsor, la industria china, que aprovechó una ventaja competitiva para expandir sus marcas. El resultado es evidente, porque pasó de tener una sola automotriz entre las 15 mayores del mundo a contar con tres, mientras Japón redujo de cinco a cuatro su presencia en ese ranking y Europa cambió su estructura a través de fusiones de distintos fabricantes en nuevos holdings.

El ranking de ventas de 2015 y 2025 muestra como Toyota y Volkswagen conservaron los dos primeros puestos, aunque el resto de la industria modificó su composición por países y compañías.

Según un relevamiento de Visual Capitalist, basado en datos de F&I Tools, la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), Focus2Move y de las propias empresas automotrices, Toyota vendió 11.322.575 vehículos y Volkswagen, 8.983.978. Sin embargo, detrás de ellos empiezan los cambios de situación del mercado mundial.

El cambio en diez años

En 2015, Japón tenía cinco fabricantes entre los 15 de mayor volumen del mundo, liderado por Toyota, con Nissan, Honda, Suzuki y Mazda a continuación. Diez años después, Toyota se mantiene al frente del ranking, y mientras Honda, Suzuki y Nissan permanecieron entre los diez primeros, Mazda "salió del grupo".

Toyota sostuvo una diferencia amplia frente a sus perseguidores, con más de 11,3 millones de unidades comercializadas en 2025. Volkswagen se mantuvo segunda en ambas mediciones y el grupo Hyundai-Kia, de Corea del Sur, ocupó el tercer escalón con 7.272.453 vehículos.

La comparación deja una estructura japonesa todavía dominante en volumen y diversidad de grupos, aunque con una presencia menor dentro de la elite mundial por la caída de una marca en 2025.

El cambio más marcado se produjo en China. En 2015, SAIC era la única automotriz china incluida entre las 15 mayores y figuraba en el puesto 13. Pero para 2025, la fuerza se triplicó con BYD séptima según este análisis, (otros la mostraron en quinto lugar), en tanto Geely quedó undécima y Changan, duodécima.

Diez años antes, BYD no aparecía en el ranking de las mayores automotrices globales, pero el año pasado vendió 4.602.436 vehículos, una cifra que la dejó a 47.564 unidades de Ford, sexta con 4,65 millones.

El crecimiento de los grupos chinos coincidió con su escala en vehículos electrificados. El informe señala que las automotrices de ese origen tienen el 60% de las ventas mundiales de autos eléctricos e híbridos enchufables. Dentro de China, esos modelos representaron cerca del 55% de los vehículos nuevos vendidos.

La presencia de EE.UU.

Estados Unidos conservó sus dos mayores marcas entre los 15 principales durante la década: General Motors y Ford. Sin embargo, sus posiciones cambiaron, ya que General Motors mantuvo el cuarto puesto de 2015 también en 2025, con 6.183.928 unidades, pero Ford descendió del quinto al sexto lugar.

Ese retroceso relativo no obedeció a una salida del grupo de mayor escala, sino al avance de Stellantis y de BYD. La distancia entre la firma estadounidense y la automotriz china ejemplifica el nuevo reparto del mercado: Ford todavía mantuvo una ventaja mínima el año pasado, pero BYD quedó por primera vez a su alcance en ventas totales.

La alternativa europea

En 2015, Alemania tenía tres representantes en el top 15 —Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz— y conservó esa cantidad en 2025. Volkswagen continuó como segunda automotriz mundial; BMW fue decimotercera y Mercedes-Benz, decimoquinta, en el borde inferior de la lista.

Francia e Italia, en cambio, vivieron la transformación societaria más relevante de la industria. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ocupaba el séptimo lugar en 2015 y PSA (Peugeot – Citroën) el undécimo puesto. Cuando ambos grupos se unieron en 2021 para formar Stellantis, la nueva compañía subió al quinto lugar en 2025 con 5,6 millones de vehículos.

La confirmación del nuevo tipo de negocio automotriz europeo que representa Stellantis, queda marcado por el hecho de saber que el grupo tiene sede legal en Países Bajos, pero reúne marcas de origen francés e italiano, pero este último trae consigo marcas estadounidenses. Sin embargo, la integración es mayor aún desde el año pasado, cuando adquirieron la mayoría societaria de la marca china Leapmotor, con sus derechos de producción y distribución exclusiva fuera del país de origen de la marca.

Renault, en cambio, permaneció entre las 15 mayores y ocupó el puesto 14 en 2025, con 2.336.807 unidades, aun a pesar de discontinuar su asociación estratégica con Nissan y Mitsubishi. Curiosamente, aunque en una proporción menor a la que tenía con las marcas japonesas previamente, otras dos alianzas le dieron fortaleza de productos a Renault tras su asociación con Geely en 2022.

Otra forma de observar el cambio del mapa mundial de la industria es hacerlo a través de las banderas. La composición por origen de las automotrices muestra el cambio con mayor claridad. Japón pasó de cinco grupos entre los 15 mayores a cuatro; Alemania se mantuvo en tres; Estados Unidos conservó dos; y China creció de uno a tres. Corea del Sur aportó a Hyundai-Kia, pero también a la ex Samsung Motors como socia de Renault; mientras el grupo Stellantis se incorporó al ranking como resultado de la fusión entre compañías que en 2015 competían por separado.