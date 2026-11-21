En un evento con más de 400 invitados, la marca se lanzó formalmente en el país. Detallaron los planes a futuro y agradecieron el apoyo del gobierno

Más centros de servicio abrirán, pero las entregas a clientes serán recién en 2027.

Arenas Studios, en el Distrito de las Artes del barrio de La Boca, fue el lugar elegido para el desembarco oficial de Tesla en la Argentina, un mega galpón que se usa cuando los eventos son multitudinarios, que en este caso se decoró con un Obelisco situado en el centro de la escena, donde un show de tango dio paso a la apertura.

El CEO local, Joaquín Lizarralde, estuvo a cargo de las palabras de bienvenida y detalló el plan de operaciones para el país, que desde hoy sábado 21 de noviembre tendrá un punto de exhibición en Unicenter Shopping, siguiendo el 23 del mismo mes con otra apertura en el Paseo Alcorta. Tesla inaugura un sistema de ventas 100% online, donde solo hay que "ordenar la compra".Luego fue el turno del presidente de la Nación, Javier Milei, quien destacó la llegada de Tesla como una oportunidad para que los argentinos sean parte del mundo, sin limitaciones. Fue un mar de elogios a la compañía estadounidense.

Finalmente, y por videollamada, Elon Musk, fundador de Tesla, dio un discurso para los argentinos en un mensaje un poco confuso, con pocas palabras y que estuvo dominado por las risas del empresario. El mismo Milei se encargó de aclarar: "Los genios hablan poco", dijo.

Los primeros pasos de Tesla

La marca abre hoy su punto de contacto con la gente en Unicenter, donde se exhibirán los autos y se podrán hacer test drive. No es para vender, ya que la compra es online. El lunes, la misma acción se llevará adelante en Paseo Alcorta, tal como confirmó Lizarralde. Las primeras unidades para clientes se entregarán recién en marzo o abril de 2027.

También el año que viene abrirá un tercer showroom en el Paseo Vía Viva del Bajo de Belgrano y se pondrá en marcha el centro de servicios Munro Center, donde se realizará el mantenimiento y la entrega de unidades para clientes.

Después del CEO, quien tomó la palabra fue el presidente, Javier Milei, con un largo discurso dirigido a la compañía y las automotrices. Destacó su política de apertura de importaciones y aseguró que esto no está afectando a la industria automotriz local.

Para justificar las declaraciones en un contexto de caída de ventas de 0km y parate de algunas fábricas, se refirió a las inversiones de Renault para fabricar la Niagara en Córdoba y de Toyota para producir las Tacoma Hybrid y nueva Hilux en Zárate.

Javier Milei en la presentación de Tesla. Imagen de iProfesional - crédito Imagen de iProfesional

Luego, fue un mar de elogios a Elon Musk, fundador de Tesla, a quien considera "el Leonardo Da Vinci del Siglo XXI".

El siguiente paso fue una videolllamada con el propio Musk, un evento que quedó poco claro. Conectado desde China, celebró el lanzamiento de Tesla en la Argentina, pero no tuvo mucho más para decir y quedó invadido por las risas. La comunicación se interrumpió sin un mensaje claro.

Milei fue quien tomó el micrófono y explicó que "las personas que hacen cosas muchas veces tienen poco para decir".

El show de la Cybertruck, figuras, música y catering

El evento contó con muchas sorpresas. Además del show de tango con una orquesta, un catering con el logo del Faena y una barra de tragos enorme (solo para quienes no manejaron), también se pudo ver una pick-up Cybertruck negra y "con un león pintado". Este modelo no se venderá en el país, pero había sido un pedido de Milei a Musk.

La presentación de Tesla en Argentina. Imagen de iProfesional - crédito Imagen propia

Ahora no se sabe bien qué pasará con la pick up, pero ahí estaba tal cual la pidió el Presidente.

En cuanto a los invitados, estaban el ministro de Economía, Luis Caputo, del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y Horacio Marín, CEO de YPF, en cuyas estaciones de servicio se instalará la red de Superchargers, los cargadores de alta velocidad de Tesla, que ya tiene su mapa de distribución confirmado.

También estaba el actor Esteban Lamote y Francisco "Paquito" Mayorga, "embajador" de la marca.

En el Estudio había varios Model 3 y Model Y, uno de ellos pintado con los colores de la bandera argentina.

.