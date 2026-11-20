La llegada de una empresa líder en autos eléctricos marca el fin de restricciones para el sector y abre la puerta a nuevas inversiones

Javier Milei celebró este viernes la llegada de Tesla a Argentina con un discurso cargado de críticas al modelo económico del pasado. El presidente usó el lanzamiento de los vehículos eléctricos de Elon Musk como ejemplo concreto de lo que su política de apertura busca lograr.

"Durante décadas la Argentina vivió detrás de su propia cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas", afirmó el mandatario. La referencia histórica no fue casual: comparó el aislamiento argentino con la división de Europa durante la Guerra Fría.

El diagnóstico del Presidente fue contundente. "Nos cerramos al mundo y vimos pasar el progreso desde afuera", sentenció. Agregó que el país pasó "de ser la punta de lanza de Sudamérica" a ver "cómo nuestros vecinos nos superaban uno a uno".

Milei apuntó directamente contra el proteccionismo. "Nos fuimos marginando del comercio mundial, asustados de lo que venía más allá de las fronteras", disparó. Ese supuesto modelo, según sus palabras, "eligió a unos pocos ganadores y condenó a los otros a ser unos perdedores".

"Nosotros defendemos el modelo de la libertad"

El mandatario contrapuso su visión económica al modelo anterior. "Nosotros defendemos el modelo de la libertad", afirmó. Su propuesta se basa en que las marcas compitan con mejores productos y precios.

"Eso permite que la producción nacional se especialice y exporte, porque la competencia ordena y baja los precios", explicó el Presidente sobre el mecanismo de su política económica.

Al hablar específicamente de Tesla, Milei apeló a la pasión argentina por los autos. "El argentino es una amante de los fierros", dijo. No podía permitir que "una barrera ideológica" siguiera privando a la gente de su libertad y separándola de su pasión.

Las medidas concretas llegaron rápido. El gobierno eliminó el impuesto PAIS. También derogó los impuestos internos a los autos. El resultado, según Milei: "Empezamos a llegar autos que solo veíamos en Brasil y Uruguay".

Qué promete el gobierno con la apertura

El mandatario proyectó los efectos de estas políticas. "Un producto innovador trae inversión, crecimiento, puestos de trabajo y una elevación general del nivel de vida", enumeró.

Tesla, para el Presidente, es más que una marca de autos. "Es un ejemplo puntual, pero ilustra el cambio que queremos traer", definió. Remató con una frase sobre el rol del Estado: "El talento está, solo faltaba correr al Estado del medio".

El cierre del discurso apuntó directo a los jóvenes. Fue un mensaje en clave electoral. "Lo que estamos haciendo es por ustedes, queremos que vivan en un mundo donde esta tecnología sea moneda corriente", les dijo Milei.

Y repasó algunos de los hitos de su Gobierno, de la mano de la apertura económica y las inversiones que promovió el RIGI. "Entre noviembre del 2023 y junio de 2026, el precio de los autos cero kilómetro bajó 26% en términos relativos al resto de los precios de la economía, y hoy hacen falta menos salarios promedio para comprar uno. Además, liberamos la producción reduciendo los aranceles de importación de cientos de insumos industriales y bienes de capital fundamentales para el sector automotriz, e impulsamos el RIGI, que da reglas competitivas y previsibilidad por 30 años a las grandes inversiones. Así, demostramos que era falso que no se podía importar y producir a la vez".

"Entraron autos, bajaron los precios en términos reales, y al mismo tiempo crecen las inversiones para producir competitivamente nuevos modelos y exportarlos a un mercado mucho más grande que el local. Durante años nos dijeron que nuestras automotrices solo podían producir en una economía cerrada. Detrás de esa falacia había un complejo de inferioridad que la política tradicional nos implantó durante décadas", agregó.

Repasó, en esa línea, los anuncios de Renault, que presentó la pickup Niágara, la inversión anunciada por Volkswagen por u$s580 millones para su planta de Pacheco y el RIGI de Toyota por u$s1.300 millones para fabricar la Tacoma Híbrida en Zárate.

"Por eso es tan importante el RIGI. Quien decide una inversión así piensa en décadas y necesita saber que las reglas serán las mismas cuando la planta esté produciendo. La llegada de Tesla tiene implicancias igualmente profundas", resaltó.

"Tesla vive para el futuro"

"Tesla vive para el futuro. Hizo accesible en todos sus autos un manejo automático seguro en casi cualquier calle o ruta habilitada, algo que solo existía en la ciencia ficción. Ese futuro es de lo que nos intentaron apartar con regulaciones y esleccionismo económico", agregó el mandatario.

"Y en ese futuro las empresas argentinas son igual de protagonista. Tesla e YPF firmaron un acuerdo para avanzar en la instalación de supercargadores que permitan viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino. Y como siempre, muchos van a decir que los argentinos no ganan nada con Tesla, que es un producto de lujo para una minoría selecta", señaló.

Y aclaró: "Pero eso es otra falacia. Gana el que accede a un vehículo de vanguardia con máximos estándares de seguridad a un precio competitivo. Ganan también los que ya trabajan gracias a la empresa, asesores comerciales, técnicos, personal de logística, atención al cliente, aseguradoras, los que instalan y mantienen los cargadores, los que producen energía y mucho más".

"Y cuando nuestras leyes permitan la conducción autónoma como en tantos otros países, los usuarios van a ganar todo el tiempo que hoy tienen que dedicar a manejar. Eso también es devolverle la libertad a los argentinos. Un producto innovador trae inversión, crecimiento, puesto de trabajo y, en última instancia, una elevación general del nivel de vida", subrayó.

Y concluyó: "Tesla es un ejemplo puntual, pero ilustra el cambio que queremos traer. Cuando nos cerramos y nos acobardamos frente al mundo, nos destacamos. Cuando miramos de frente al mundo y competimos, terminamos ganando".

Con qué modelos arranca Tesla en Argentina

La compañía de Elon Musk comenzará su operación comercial en el mercado local con dos vehículos. El Model 3 y el Model Y estarán disponibles para hacer pedidos a partir de este viernes.

Ambos modelos son 100% eléctricos. La elección le permite a Tesla ingresar en diferentes segmentos del mercado argentino simultáneamente.

El Model 3 pertenece al segmento de los sedanes. Es el modelo más accesible de la gama Tesla. El Model Y, en cambio, es un SUV que ofrece un habitáculo más amplio y versátil para familias.

Más allá de sus diferencias de carrocería, ambos vehículos comparten buena parte de la tecnología característica de la marca. Incluyen el sistema de conducción asistida y las actualizaciones de software remotas que hicieron famosa a Tesla en otros mercados.