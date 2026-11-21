La compañía liderada por Musk abrirá un espacio exclusivo sobre Av. Libertador con modelos eléctricos y experiencias para los clientes argentinos

Tesla Argentina cerró el acuerdo para abrir su primer local a la calle en el país. Será en ViaViva, el nuevo polo automotor premium que se desarrolla sobre la Avenida del Libertador en Belgrano.

La compañía de Elon Musk ya firmó el contrato. La inauguración del showroom está prevista para marzo o abril de 2027.

Este espacio marca un cambio en la estrategia de Tesla en Argentina. A diferencia de los spots temporales que ya confirmó en Unicenter y Alcorta Shopping, el local de Belgrano será permanente y funcionará como la vidriera principal de la marca en el país.

Los visitantes podrán conocer los vehículos eléctricos de Tesla, realizar pruebas de manejo y recibir asesoramiento. La compra, sin embargo, seguirá haciéndose online.

La automotriz también montará un centro de servicios y entrega de vehículos de Tesla en Munro. Ocupará 3600 m2 en el partido de Vicente López.

Allí funcionará la atención posventa y se entregarán los primeros automóviles a partir de marzo de 2027.

Por qué Tesla eligió ViaViva como su primera ubicación a la calle

ViaViva se está posicionando como el nuevo polo de marcas premium en Buenos Aires. Ocupa terrenos ferroviarios bajo el viaducto Mitre, entre Belgrano y Palermo.

La inauguración del showroom está prevista para marzo o abril de 2027. Crédito IA

La segunda etapa del desarrollo, sobre Avenida del Libertador, está destinada exclusivamente a marcas de autos de alta gama y ya comenzó a recibir a sus primeros ocupantes.

Michelin inauguró su centro de servicios de 600 m2, especializado en vehículos premium. Audi abrirá su local en dos semanas.

También confirmaron su llegada Volvo, Land Rover, Jaguar y MG. Tesla se suma así a un distrito automotor de lujo en plena expansión.

Esta segunda etapa del polo automotor demanda una inversión de u$s25 M. El desembolso total previsto para ViaViva asciende a u$s45 M.

La tercera etapa se extenderá entre Olleros y Dorrego, junto al Hipódromo de Palermo. Allí se incorporarán locales gastronómicos y espacios de entretenimiento.

CBRE participó en la búsqueda y selección de los inmuebles que ocupará Tesla en Argentina.

Dónde encontrar los otros espacios de Tesla en Argentina

Tesla contará con dos espacios temporales en centros comerciales. El primero está en Unicenter, en Martínez. El segundo se ubica en Alcorta Shopping, en Palermo.

Ambos fueron elegidos para exhibir los Model 3 y Model Y y ofrecer test drives. Los visitantes podrán probar los autos, pero no comprarlos en el lugar.

La compra se realiza directamente a través del configurador online. Los clientes eligen la versión, el equipamiento y pagan una reserva de u$s250.

Tesla constituyó Tesla Argentina S.R.L. en marzo de 2026. Designó a Joaquín Lizarralde como responsable comercial para Argentina y Uruguay.

En paralelo, mantiene conversaciones con YPF para evaluar la instalación de cargadores rápidos en estaciones de servicio. Todavía no hay inversiones ni fechas confirmadas para esa red.

Cuánto cuestan los autos de Tesla que ya se venden en Argentina

Tesla comenzó a vender oficialmente sus autos eléctricos en Argentina el mismo día en que se conoció el acuerdo para el local de Belgrano.

La automotriz ofrece cinco versiones de los Model 3 y Model Y. Los precios van de u$s40.990 a u$s53.990.

La venta se realiza 100% online, con la posibilidad de que los clientes hagan su pedido, configuren su modelo y paguen de manera digital, sin pasar por un concesionario tradicional.

El valor está expresado en dólares, pero también en pesos según la cotización del tipo de cambio.

Los modelos disponibles con sus precios base son:

Model 3: u$s42.590

u$s42.590 Model 3 Premium: u$s48.090

u$s48.090 Model 3 Performance: u$s55.590

u$s55.590 Model Y Rear-Wheel Drive: u$s44.590

u$s44.590 Model Y Long Range RWD: u$s50.590

Al hacer clic en cada versión aparece el precio final, levemente superior al de la lista. Esto se debe a que el configurador suma costos de personalización.

El precio incluye el color gris grafito. Si se elige blanco, azul o negro, se suman u$s1.000. El rojo y el plata metálico agregan u$s2.000.

El interior viene en negro. Cambiar a gris suma u$s1.000 adicionales.

Con color exterior y interior personalizados, el precio de un Model 3 Performance puede llegar a u$s57.990.

Los valores expresados en la página de Tesla son al contado. También es posible simular cuotas con el crédito prendario de Santander.

Los primeros pedidos ya están habilitados. La compañía prepara ahora la entrega de los vehículos importados desde China y la puesta en marcha de sus servicios de posventa a partir de marzo de 2027.