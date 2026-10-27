Reclaman que se profundice la investigación por la polémica criptomoneda y se revisen comunicaciones previas al lanzamiento de $LIBRA

Uno de los inversores perjudicados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados, y solicitó que se revoque la decisión judicial para que continúe la investigación por la presunta estafa.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien presentó un recurso de 40 páginas con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. En el escrito, cuestionó los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el cierre de la causa.

El planteo se presentó después de que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 resolviera sobreseer a los once investigados, sin que ninguno hubiera sido citado a declaración indagatoria. El magistrado consideró que los hechos analizados no configuraban los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Marchetto recurrió la decisión en carácter de «pretenso querellante», ya que había sido apartado de la causa como acusador particular. Su exclusión fue confirmada por la Cámara Federal y está pendiente de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese motivo, la admisibilidad de su apelación dependerá de que la Justicia reconozca su legitimación para cuestionar los sobreseimientos.

Los cuestionamientos al cierre anticipado de la investigación

En su presentación, el inversor sostuvo que la resolución judicial incurrió en «contradicciones» y «confusiones», realizó una valoración fragmentaria de las pruebas y utilizó una fundamentación que consideró insuficiente para justificar el cierre del expediente.

Uno de los ejes del recurso es la diferencia entre la falta de pruebas suficientes para acreditar un delito y la conclusión de que el hecho investigado no constituye una infracción penal. Según Marchetto, todavía había medidas pendientes que podían aportar información sobre el lanzamiento del criptoactivo, las operaciones financieras previas y la intervención del Presidente en su difusión.

También cuestionó la actuación del fiscal Taiano por las demoras en la producción de pruebas, la falta de citación de testigos y el pedido de clausura de la investigación mientras seguían pendientes diligencias que la propia Fiscalía había ordenado.

«Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado», sostuvo en el escrito.

Las llamadas sospechosas entre Milei y Novelli minutos antes del lanzamiento

Entre los elementos que Marchetto pidió analizar de manera conjunta figuran los registros de comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante los minutos previos a la publicación presidencial del 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario difundió el criptoactivo en su cuenta de X.

Según los registros telefónicos citados en la apelación, Novelli realizó tres llamadas al Presidente y recibió otra comunicación de Milei durante ese período. El inversor sostuvo que esa secuencia debía contrastarse con las operaciones financieras registradas inmediatamente antes de que el público conociera el token.

De acuerdo con los datos mencionados en el recurso, segundos antes de la publicación presidencial se concretaron 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales, por un volumen aproximado de u$s13,5 millones. Para Marchetto, la combinación de esos registros permitiría examinar si existió alguna coordinación entre los organizadores del proyecto, las operaciones previas y la difusión pública del activo.

La apelación plantea que esos elementos no debían evaluarse de manera aislada. El escrito también cuestionó que no se hubiera profundizado en la trazabilidad de los fondos aportados por los compradores, la identidad de quienes los recibieron y los movimientos posteriores al lanzamiento.

Otro punto señalado fue la necesidad de completar peritajes sobre dispositivos electrónicos vinculados con Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, relacionados con movimientos de fondos investigados en el expediente. Marchetto también reclamó que se tomara declaración a testigos que, según sostuvo, podían aportar información sobre los vínculos entre los participantes y la preparación del lanzamiento.

Por qué el juez había sobreseído a Milei y los demás imputados

La apelación busca revertir una resolución en la que Martínez de Giorgi coincidió con el criterio del fiscal Taiano y concluyó que los hechos investigados no encuadraban en las figuras penales analizadas.

En relación con la presunta estafa, el magistrado consideró que no se había acreditado un engaño concreto atribuible a los imputados que hubiera determinado las decisiones de compra de los inversores. La resolución también señaló que la volatilidad del mercado de criptomonedas y la caída de la cotación de un activo no configuran, por sí mismas, el delito de estafa.

Respecto de Javier Milei, el fallo sostuvo que la publicación en su cuenta personal de X no constituyó un acto institucional ni implicó, según la evaluación judicial, el uso de recursos públicos para impulsar el proyecto. También se tuvo en cuenta que no se habían encontrado acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan la iniciativa privada con la función pública.

En cuanto a Karina Milei, la investigación no habría reunido elementos suficientes para acreditar pagos o dádivas a cambio de facilitar reuniones con empresarios vinculados al proyecto, entre ellos Hayden Mark Davis y Chyi Haur Peh, conocido como Julian Peh. La resolución descartó que las pruebas reunidas permitieran configurar el delito de tráfico de influencias.

El sobreseimiento alcanzó, además, a:

Mauricio Novelli

Manuel Terrones Godoy

Sergio Morales

Hayden Mark Davis

Chyi Haur Peh

María Alicia Rafaele

María Pía Novelli

Camilo Rodríguez Blanco

Orlando Mellino

El juez dispuso que, una vez que la resolución quede firme, se comunique la decisión y se archive la causa.

Uno de los principales obstáculos para el planteo de Marchetto es que ya no está reconocido formalmente como querellante en el expediente. Su exclusión fue dispuesta por Martínez de Giorgi y confirmada por la Cámara Federal, pero el inversor presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar recuperar esa condición.

Por eso, en la apelación se presentó como «pretenso querellante» y sostuvo que tiene derecho a recurrir una decisión que podría cerrar definitivamente la investigación antes de que se resuelva su situación procesal.

El planteo busca evitar que una eventual reincorporación como querellante pierda eficacia si los sobreseimientos quedan firmes antes de que Casación se pronuncie. Para fundamentar su posición, Marchetto invocó los derechos de las víctimas a acceder a la Justicia, participar en el proceso y obtener una revisión judicial.

La admisibilidad del recurso todavía debe resolverse. En consecuencia, la presentación no implica que los sobreseimientos hayan sido revocados ni que la investigación se haya reabierto.

El caso $LIBRA se originó a partir del lanzamiento del token el 14 de febrero de 2025, después de que Milei difundiera el proyecto en sus redes sociales. La rápida suba inicial de la cotización y su posterior derrumbe dieron lugar a denuncias de inversores que alegaron haber sufrido pérdidas económicas.

La apelación de Marchetto abre una nueva discusión sobre la posibilidad de revisar el cierre de la causa. El alcance de esa instancia dependerá, en primer lugar, de que se reconozca su legitimación para recurrir y, posteriormente, de la decisión que adopte el tribunal sobre los argumentos presentados.