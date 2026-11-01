Binance reabrió los retiros tras el millonario hackeo atribuido a Corea del Norte

La compañía de intercambio digital restableció sus servicios tras un ataque que puso en jaque la seguridad de activos virtuales a escala global

Binance volvió a habilitar los retiros de fondos para sus usuarios tras un ciberataque que provocó el robo de más de u$s6.000 millones en activos digitales. Se trata de uno de los mayores robos de criptomonedas de la historia.

La plataforma de intercambio suspendió las operaciones de inmediato cuando detectó la intrusión. Ahora anunció que las reanudará "por fases", con controles reforzados para garantizar la seguridad de los usuarios.

La compañía aseguró que cubrirá por completo el impacto financiero del ataque con fondos propios, sin que los clientes sufran pérdidas.

Binance informó que utilizará recursos propios para comprar tokens y reponer el 90% de los activos sustraídos. La cifra representa una operación de restitución sin precedentes en el mercado cripto.

El exchange confirmó la información a través de sus redes sociales. La medida busca recuperar la confianza de millones de usuarios que operan en la plataforma a diario.

Quién está detrás del robo millonario a Binance

El FBI señaló como responsable a TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte. El ataque habría ocurrido alrededor del 29 de octubre, según la investigación del organismo estadounidense.

Los integrantes del grupo comenzaron a convertir los activos robados en Ethereum, una táctica habitual para dificultar el rastreo de los fondos.

El FBI advirtió que podrían continuar con el lavado de dinero mediante servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) y plataformas de intercambio instantáneo. Estas herramientas permiten mover criptomonedas entre distintas blockchains sin pasar por controles centralizados.

TraderTraitor ya había sido señalado en otro robo de gran magnitud. En febrero de 2025 se le atribuyó la sustracción de u$s1.500 millones de la plataforma Bybit, otro exchange importante del mercado.

Los investigadores consideran que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus. Esta organización está vinculada a múltiples operaciones informáticas ilícitas patrocinadas por el régimen norcoreano.

Lazarus se convirtió en los últimos años en uno de los actores más activos del cibercrimen global. Sus ataques se han dirigido principalmente contra plataformas de criptomonedas y entidades financieras.

Trump sembró dudas sobre la participación de Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda la participación norcoreana en el ataque. Afirmó que su Gobierno todavía está recopilando información sobre el caso.

"No sabemos si es Corea del Norte; pero, si lo es, hablaremos con Corea del Norte al respecto", expresó ante periodistas en Florida. La declaración contradice parcialmente la versión del FBI, que ya atribuyó el robo al grupo vinculado al régimen de Kim Jong-un.

La postura de Trump genera incertidumbre sobre la respuesta diplomática que adoptará Washington. El caso pone nuevamente en el centro del debate la relación entre ciberataques, criptomonedas y tensiones geopolíticas con Corea del Norte.