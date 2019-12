Guzmán anunció las nuevas medidas y los economistas explotaron en Twitter

El ministro de economía Martín Guzmán anunció este martes varias medidas entre las que confirmó el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el "adicional" de $5.000 en diciembre y enero que cobrarán los jubilados que perciban la mínima, en tanto que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán "dos mil pesos extra" antes de fin de año.

Además, realizó un anuncio que generó un fuerte impacto: la compra de divisas para atesoramiento, limitada por el "cepo" de hasta u$s200 mensuales, tendrá también un recargo de 30% como el que se anunció para las compras en el exterior.

Además, el ministro anticipó que se impulsará una "repatriación de capitales".

"Se va a gravar la tenencia de activos financieros en el exterior, pero va a haber un sistema para alentar a que esos capitales vuelvan. Si una fracción regresa, esa alícuota adicional no se cobra", dijo.

Por último, se confirmó que las tarifas de servicios públicos quedarán congeladas hasta el 30 de junio para "redeterminar" su "sentido".

Estos anuncios generaron gran revuelo entre distintos economistas, quienes no esperaron para dejar sus opiniones en las redes sociales.

El trader y analista de mercados Cristian Buteler opino sobre la crítica de Guzmán a los mercados financieros.

Otra vez el presidente le pega al sistema financiero "esos que creen que crear riqueza es ver pantallas donde suben y bajan bonos" Sr. Presidente esos son los que le prestan plata a la Argentina y con los que tendrá que negociar la deuda para no volver a caer en default total

Por su parte, el ex candidato a presidente José Luis Espert también elevó su voz sobre la conferencia.

Lucas Llach decidió poner el acento en los cambios en la AUH.

Ariel Sbdar, economista del BIND, tuiteó datos del mercado durante la conferencia.

El trader y analista técnico Fran Castro publicó tuits ácidos durante la conferencia.

No tiren la idea porque en cualquier momento nos meten impuesto al oxigeno. Al dioxido de carbono ya se lo pusieron.

No hay ninguna medida sobre que los politicos no cobren los aguinaldos? o eso no es solidario?