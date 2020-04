Cuándo se cobrarán los $10.000 de ayuda que dará el Gobierno

La Anses comunicó los últimos pasos para verificar si se está habilitado para cobrar a mediados de mes el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

A partir de este sábado la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informará a quiénes pagará el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 por única vez en el mes de abril. Monto que puede cobrar sólo un integrante del grupo familiar a mediados de este mes.

El sistema para enterarse quién efectivamente cobrará este beneficio será muy similar al implementado durante la inscripción, que fue realizada a comienzos del corriente. Es decir, la Anses distribuirá en distintos días la información a los beneficiarios, siempre según su terminación del DNI.

Para los casos que se hayan postulado en el período habilitado del 3 al 10 de abril y que hayan sido rechazados a esta ayuda de $10.000, el organismo público abrirá una instancia de revisión para que puedan reclamar el cobro del IFE, indicó la información oficial.

En tanto, las personas que tengan sus trámites aprobados podrán verificarlo ingresando en la fecha correspondientemente por su terminación de DNI en la página web de la Anses. O bien, en la solapa dedicada por este organismo estatal al Ingreso Familiar de Emergencia.



En el sitio virtual oficial deberán ingresar con la clave de seguridad social, y seguir las instrucciones para anotar el número de CBU (Clave Bancaria Uniforme) y la cuenta bancaria donde la Administración Nacional de la Seguridad Social efectuará el depósito.

Según el comunicado de la Anses, el orden de ingreso de los beneficiados para conocer si recibirán esta ayuda económica será el siguiente por la terminación del DNI del titular:



-DNI terminados en 0 y 1: sábado 11 de abril.

-DNI terminados en 2 y 3: domingo 12 de abril.

-DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de abril.

-DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de abril.

-DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Para aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, como por ejemplo vía correo, Anses informó que esta modificación podrá ser elegida a partir del jueves 16 de abril entrando también en la página web, "y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana", indicó el organismo.



Por otro lado, detalló que "a comienzos de la próxima semana (desde 13 de abril) se precisará la fecha de cierre para este trámite".

Asimismo, quienes no puedan inscribir un número de CBU en el calendario dispuesto, tendrán otra ventana para hacerlo a partir del jueves 16 de abril.

Una vez verificados y comunicados todos estos datos a los beneficiados, en los próximos días, la Anses informará el cronograma puntual en el que efectivizará el pago del bono de $10.000 a mediados de este mes.

El último número del DNI será clave para conocer la fecha de cobro del IFE

IFE: limitaciones para cobrar

Según la Anses, existen algunas limitaciones que pueden generar el rechazo a gran parte de las 11,5 millones de las solicitudes presentadas para cobrar este beneficio.



Entre estas condiciones, se destaca que sólo un integrante del grupo familiar estará habilitado para recibir el Ingreso de Emergencia (IFE) de $10.000.

Asimismo, no pueden cobrar el IFE aquellos que hayan cobrado en los últimos seis meses más del doble del salario mínimo.



Por otro lado, también estarán vedados de esta ayuda del Estado aquellos individuos que hayan recibido una renta de $66.917 durante el período de todo el 2018.



En cuanto a las limitaciones generales para recibir el bono de $10.000 también el Gobierno aclaró que la persona solicitante o algún miembro de su grupo familiar no deben percibir ingresos provenientes a un trabajo en relación de dependencia. Tampoco ser monotributista de categorías C o superior, o estar inscripto en el régimen de autónomos.

También quedará excluido aquél que perciba una prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos en todo tipo de juridicciones a lo largo y ancho del país.

Finalmente, fueron excluidos los titulares de planes sociales, salario social complementario y otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo.

La ayuda del Ingreso de Emergencia (IFE) de $10.000 apunta a beneficiar a las personas más vulnerables

Revisión de rechazos

Cuando lanzó el IFE, el Gobierno estimaba otorgar 3,6 millones de estas ayudas extraordinarias, de las cuales 2,4 millones ya comenzaron a pagarse de manera automática a titulares de AUH.

Pero la realidad económica generada por el aislamiento en cuarentena que ocasiona la pandemia de coronavirus causó que la Anses reciba más de 11,5 millones de inscripciones para recibir los $10.000 en abril.

El consenso oficial es que la cifra total que finalmente recibirá la ayuda será de unas 5 millones de familias, luego de la depuración lógica que se efectuará en la base de datos.



Esta reducción estimada de los inscriptos se debe a que se anotaron distintos miembros de una misma familia e individuos que, al percibir otros ingresos, estarán excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia.

Terminado el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados, la Anses informó que abrirá una instancia de revisión para que reclamen quienes hayan sido rechazados.

En este período se tomarán en cuenta "cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas" y "falta de datos".





El presidente Alberto Fernández y el titular de la Anses , Alejandro Vanoli, anunciaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 por única vez en el mes de abril, que lo cobrará sólo un integrante del grupo familiar, es una medida que fue anunciada días atrás por el titular de Anses, Alejandro Vanoli, en el marco de la emergencia sanitaria por el freno de la actividad económica que está trayendo la pandemia de coronavirus.



Los beneficiarios de la misma son monotributistas de las categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales y empleadas domésticas.

A pesar que el cobro masivo de esta ayuda será a mediados de abril, ya han accedido de forma adelantada a este monto los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Como requisitos fundamentales para acceder a este monto, según el ente previsional, se estableció que el interesado debe ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, de un rango de edad de entre 18 y 65 años.

Asimismo, se aclaró oficialmente desde el comienzo de esta convocatoria que el titular o su grupo familiar no deben tener ingresos provenientes de:

-Un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

-Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

-Tener una prestación de desempleo.

-No deben tener jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

-Tampoco planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Se aclaró a nivel oficial que el IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.-