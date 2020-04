El gremio de comercio acordó suspensiones con reducción salarial en grandes empresas

Pagarán entre el 80 y el 90% del salario por hasta tres meses y el resto lo aportaría el Gobierno. Lo firmaron Falabella, Musimundo, y Call Centers

El gremio de empleados de comercio acordó este jueves suspensiones en cadenas de retail, ropa, eletrodomésticos y call centers. El entendimiento contempla el pago de entre el 80% y el 90% de la remuneración neta, con el compromiso de mantener el empleo por hasta tres meses.



El resto del salario sería cubierto con los fondos del programa de asistencia a las empresas (ATP) impulsado por el Gobierno. En el caso de cumplir con los requisitos, cada trabajador recibirá un salario complementario, equivalente al 50% del neto de febrero con un piso de $16.875 y un tope de $33.750.



El titular del sindicato, Armando Cavalieri, y las empresas convinieron esas condiciones bajo el esquema dispuesto por el Gobierno a través del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, un mecanismo que permite la negociación de suspensiones con rebaja de los salarios y la reducción de contribuciones patronales.



"Les informamos que se han firmado varios acuerdos que se enmarcan en el contexto del artículo 223 bis con el fin de mantener las fuentes de trabajo, sin suspensiones y sin despido", informó un comunicado que lleva la firma de Cavalieri.



El Ejecutivo habilitó esa modalidad para impedir los despidos y suspensiones unilaterales a partir de las medidas de crisis adoptadas por el grupo Techint, la electrónica Mirgor y la aerolínea LAN, en donde se registraron cesantías masivas y rebajas salariales sin el aval de los gremios.

Te puede interesar Agencias de loterías y quinielas siguen cerradas: advierten que hay 120 mil puestos de trabajo en peligro

En ese marco, el líder mercantil acordó semanas atrás licenciamientos por el 80% del salario neto. Ahora, lo extendió a Gerenciar, Bazar Avenida, Avenida, Consumo, Tinsa, Total Suport, CFN y Conmega.



Los Call Center, en tanto, pagarán el 90% del sueldo de bolsillo por tres meses a los trabajadores suspendidos de todo el país, con excepción de la provincia de Córdoba en donde rige el convenio del sindicato ATTAC.



Cavalieri sigue discutiendo mientras tanto un convenio marco para pactar licenciamentos con la Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) en una actividad con más de 1,2 millones de empleados.



Dichas conversaciones quedaron virtualmente suspendidas con el lanzamiento del ATP. Las empresas tenían plazo hasta hoy para anotarse en el plan de subsidios financiado con fondos de la ANSES. Hasta anoche habían ingresado más de 180.000 firmas con dos millones de empleados de un total de 426.000 solicitudes en un primer llamado.



Ahora, el gremio busca mejorar la propuesta de manera de que el impacto sobre los salarios sea el menor posible. "Se está replanteando, lo que no se quiere es firmar acuerdos con la plata del Estado y que las empresas no aporten nada", dijeron desde el entorno de Cavalieri.