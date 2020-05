Fate aplicó un recorte salarial del 25% y se abre un fuerte conflicto en la industria del neumático

La empresa fue autorizada a reiniciar sus actividades, pero primero busca fijar una quita salarial. El gremio convocó hoy a una protesta en Trabajo

La reactivación de sectores clave de la industria habilitada por el Gobierno arrancó con un fuerte conflicto en el sector del neumático. El sindicato de la actividad (SUTNA) convocó este lunes a las 14.30 una protesta frente a la sede en Callao al 100 del Ministerio de Trabajo, en rechazo al recorte salarial del 25% aplicado por la principal fabricante de cubiertas del país Fate en su planta de San Fernando, en la zona norte de Buenos AIres. Allí, trabajan 1.600 operarios que desde el inicio de la cuarentena están suspendidos.

La manifestación,en simúltaneo a una audiencia citada por la cartera laboral, será para denunciar un supuesto intento de "extorsión" por parte de la empresa para que los trabajadores acepten una rebaja salarial similar al piso acordado hace dos semanas por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT, con el aval del Gobierno. "La patronal hizo gruesos decuentos sobre el sueldo de los compañeros, provocando que la mayoría cobre menos de la mitad de la quincena y otros directamente no la cobren", señaló a iProfesional el titular del gremio, Alejandro Crespo.

"En otras palabras: si los trabajadores hacen la cuarentena, Fate no les paga; si no aceptan esta rebaja salarial, no abren la fábrica. Nos obligan a salir a luchar por nuestros derechos en plena pandemia", agregó el sindicato en un comunicado. Así, por ejemplo, un trabajador de la categoría inicial con un salario mensual de $60.000 cobró en la primera quincena de abril un jornal de $35.000 y, en la segunda, de $10.000. En términos mensuales, el descuento representa una reducción del 25%, pero en los casos en que el operario no recibió ningún ingreso en la segunda quincena, el recorte salarial fue superior.

La producción de neumáticos es una de las 12 ramas que autorizó el Gobierno este fin de semana para poner en marcha a más de 600 fábricas en todo el país, cuyo funcionamiento estaba paralizado desde hace más de 50 días. Ya en abril, el Gobierno había declarado "esencial" al sector, lo que despertó reclamos del sindicato para garantizar protocolos de higiene y seguridad en las empresas. Y ahora se sumó un nuevo capítulo con la discusión del salario de los trabajadores suspendidos en FATE, una empresa de Javier Madanes Quintanilla, dueño a la vez de Aluar, INFA, Futaleufú y otras empresas.

Te puede interesar Argentinos ponen en el freezer sus tarjetas de crédito: abril dejó una baja sin precedentes

El sindicato ya acordó el pago del 100% del salario neto con Pirelli y Bridgestone. La fabricante italiana arrancó su producción hace dos semanas con personal reducido y la compañía japonesa lo hizo el jueves pasado, luego de acordar un protocolo con el gremio. Mientras que la compañía de Madanes Quintanilla se resiste a pagar el sueldo completo al personal dispensado de realizar tareas, por lo que todavía no reinició sus actividades. El argumento de la empresa es que el personal inactivo debe percibir una asignación inferior a la habitual. "Apostamos a que las partes se pongan de acuerdo hoy y hasta que no haya un resultado de esa reunion no vamos a hacer ninguna manifestación pública", dijeron desde la empresa a iProfesional.

La normativa dispuesta en el marco de la crisis sanitaria genera discusión entre los abogados de empresa y los letrados sindicales. El Gobierno dispuso en el decreto 297 que los trabajadores del sector privado tienen derecho al "goce íntegro" de sus ingresos habituales durante el aislamiento obligatorio. Pero a la vez que prohibió las suspensiones y despidos por fuerza mayor, el decreto 329 habilitó la homologación automática de los licenciamientos con rebaja salarial acordados con los gremios mediante el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Según la resolución 397, los casos en que no haya acuerdo serán revisados por la cartera laboral.

Te puede interesar Autos de alta gama, a precio dólar blue: surgen buenas oportunidades de compra

El conflicto en la industria del neumático revela las tensiones irresueltas en torno al esquema de emergencia laboral dispuesto por el Gobierno. El Presidente justificó la semana pasada los recortes salariales acordados con los sindicalistas al señalar que esos trabajadores "gastan menos" por estar suspendidos en su casa. Pero el sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, salió a rechazar esa posibilidad en su sector. De esta manera, la postura del Ministerio de Trabajo, encabezado por Claudio Moroni, marcará la pauta sobre cuál será el camino que seguirán las autoridades.

Impuesto a los ricos

Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más importantes del país, planteó sus reparos el mes pasado frente a la iniciativa impulsada por el oficialismo para establecer un "impuesto a los ricos" y así reducir el creciente déficit fiscal. "Esto lo tenemos que manejar con mucho equilibrio, se tiene que contemplar de una forma distinta el tratamiento de quién está invirtiendo en gente, en trabajo, de aquellos que manejan otro tipo de conceptos y han podido caminar por el camino de la renta financiera y de la especulación", dijo el empresario en diálogo con Radio 10.

Consideró que "en estos casos hay que darle una gran libertad de acción a la gestión del presidente de la Nación; esto no significa desvalorizar la acción del Congreso, pero todos vamos a tener diferentes opiniones y el presidente es el capitán de este barco que debe llevarlo no con autoritarismo pero sí con autoridad". "Lo único que mencionó es tener el equilibrio para no debilitar a aquellos que van a tener que aportar inversión para la reactivación, pero lo mio no es un tema de porcentajes y delego mucho en el buen criterio del presidente de la Nación, donde finalmente se llegue a la definición de este tema", agregó.

El presidente del Grupo Madanes reconoció que "hay un nivel de concentración de riqueza no aceptable para la totalidad de la sociedad, en Argentina lo empezamos a notar a partir del los años 70" y señaló que "no es momento de grandes deliberaciones hoy, es momento de permitirle, a quien conduce el barco, actuar". Pero advirtió que "la actividad económica es una suerte de cadena de eslabones entonces aunque uno no lo haga con mala voluntad, indefectiblemente está tocando una parte del todo". Y aseguró que las empresas privadas hoy tienen que "administrar pérdidas".