Cómo un héroe: Guzmán fue recibido con aplausos por los miembros del Gabinete nacional

Los ministros del Gabinete recibieron al titular de la cartera de Hacienda con aplausos y brindaron con café por el acuerdo con los acreedores

Los ministros del Gabinete recibieron este miércoles al titular de la cartera de Hacienda, Martín Guzmán, con aplausos y brindaron con café por el acuerdo alcanzado con los acreedores.

El encuentro fue en el Salón de los Científicos, donde Guzmán fue honrado como el héroe de la jornada. Allí se iba a desarrollar una reunión del Gabinete económico encabezada por Santiago Cafiero, por lo que estaban presentes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el de Producción, Matías Kulfas, la titular del ANSES, Fernanda Raverta y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y el viceministro de Hacienda, Raúl Riggo.

En ese marco, Cafiero propuso un brindis por la Argentina, que se hizo con café.

Previamente, el jefe de Gabinete destacó los alcances del entendimiento con los bonistas cerrado el martes en un clima distendido en Casa Rosada.

"Que Argentina no haya entrado en default es una buena noticia no solo para las finanzas públicas, sino también para las empresas que necesitan financiarse. La estructura financiera, o de tasas, se ordena de acuerdo al nivel de salud que tiene el Gobierno nacional, la capacidad que tiene el Tesoro de financiarse, de allí se fijan parámetros y desde ahí se desprenden las tasas que paga el sector privado", declaró Santiago Cafiero antes de la reunión de Gabinete económico que se realizó en la Casa Rosada.

El funcionario admitió que el Gobierno se "quitó el gran peso que tenía la deuda en los años venideros".

"Me parece central entender que el logro de la negociación no solo es haber reducido el monto, sino también la tasa de interés. El gobierno anterior no solo dejó una estructura de deuda muy abultada que la hacía insostenible y con una tasa de interés promedio de 7 puntos, ahora es una tasa más cercana al mercado, de 3 puntos. Bajar de 7 a 3 es parte de lo que significa la sostenibilidad de la deuda", añadió.

En diálogo con los periodistas acreditados, el Jefe de Gabinete no quiso anticipar cuál será el porcentaje que se sumará al canje, "eso lo vamos a saber el 24 de agosto" fue lo que contestó ante el pedido de precisiones. Solo anticipó que hoy en la reunión de Gabinete económico se terminará de diseñar el programa de 60 medidas que anunció hace tres semanas el Presidente y del cual no hay todavía ningún trascendido. "Lo va a anunciar el Presidente", se limitó a decir.

Guzmán prometió "tratamiento equitativo" a los tenedores de deuda bajo legislación local

El ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó esta tarde que llegar a un acuerdo con los acreedores por la deuda fue un "paso decisivo" que pone al país en una "situación ventajosa", pero aclaró que "no resuelve todos los problemas".

En este marco, destacó que el Gobierno dará un trato "equitativo" a los tenedores de deuda bajo legislación local. Además, sugirió que esta es una condición necesaria para recrear un mercado de deuda en pesos.

"El Estado va a enfrentar una carga menor de deuda", sostuvo el funcionario nacional, quien destacó que "se ha respetado fuertemente a la ley local".

"Es la plataforma de despegue de la economía", sostuvo el ministro y agregó que "no hay acuerdo perfecto".

En ese sentido, apuntó: "Esto es muy importante para tener condiciones positivas para el desarrollo de un mercado de capitales local".

"Llegamos a un acuerdo", destacó Guzmán en una conferencia de prensa y aseguró que ello dará "certidumbre al sector privado".

De ese modo, aclaró: "Esto no se terminó, pero es un paso decisivo que nos pone en una situación ventajosa para terminar la reestructuración de una manera ordenada".

Alivio de u$s42.500 millones

El acuerdo con los acreedores externos implica para la Argentina una carga menor de deuda por u$s42.500 millones durante los primeros cinco años, afirmó Guzmán.

Asimismo, el ministro aseguró que la negociación permitió reducir los intereses de un monto estimado en 7 dólares promedio a 3 dólares por cada 100 dólares en poder de los bonistas, junto a una reducción del capital del 1,9%.

"Le va a dar a la Argentina otra plataforma para despegar cuando la pandemia nos de tregua", confió el ministro, quien afirmó que pretende pasar de "una deuda insostenible a una sostenible".

"Esto es un paso importante. Era necesario para darle un horizonte de despegue a la Argentina", insistió y aclaró que "no resuelve todos los problemas" del país.

"Hoy en día tenemos claramente definido qué queremos. Hemos abordado de una forma rápida y decidida las consecuencias de la pandemia", resaltó.

De ese modo, consideró: "La pandemia fue un golpe muy fuerte. Nos estamos ocupando de administrar esa situación de emergencia".

"El acuerdo es positivo para todas las partes", enfatizó el funcionario.

Guzmán afirma que el acuerdo servirá para "tranquilizar" la economía.

Qué pasará con el Fondo Monetario

Al ser consultado respecto del Fondo Monetario Internacional, evaluó: "El programa con el FMI es necesario porque la Argentina no tiene la capacidad de pagarle en los tiempos establecidos".

"Vamos a ir a transitar el camino de buscar un programa que sea bien distinto al anterior", apuntó el titular de la cartera económica.

No obstante, Guzmán destacó el "apoyo masivo" recibido durante la negociación, incluso por parte del FMI.

Acuerdo por la deuda: los detalles

El Gobierno nacional, a través de un comunicado, oficializó este martes que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con tres grupos de acreedores clave.

"La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los 'Acreedores que brindan Respaldo') llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo", informó el Gobierno nacional .

Asimismo, el Gobierno anuncia que "Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio".

De todos modos, el Ministerio de Economía también aclaro que las modificaciones no significan "aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora".

¿Cómo serán los pagos?

1- Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.

2- Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.

3- Los nuevos bonos 2030 en dólares y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante.

4- Los nuevos bonos 2038 en dólares y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

Martín Guzmán, tras arduas negociaciones, logró el ansiado acuerdo con los acreedores

"Tal como se contempla en la Invitación, los tenedores de los bonos denominados en Euros y CHF podrán canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en dólares, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en Euro/CHF/USD como se exhiba en la página FXC del monitor de precios Bloomberg, o por cualquier fuente de cotización reconocida seleccionada por los bancos colocadores a su sola y absoluta discrecionalidad si Bloomberg no estuviera disponible, o estuviese manifiestamente errónea, a las o alrededor de las 12.00 pm hora de Nueva York el día 6 de agosto de 2020", enumera el comunicado.

"En consecuencia, los límites de emisión sobre los nuevos bonos denominados en dólares estadounidenses se aumentarán para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitación original y la Invitación revisada", completa el informe.

Cuál es el "número mágico" con el que se cerró el acuerdo

El lunes, antes de la oficialización del acuerdo, fuentes de los acreedores confirmaron a iProfesional que el deal se habría cerrado -aunque sea verbalmente- en 54,8 dólares por cada 100 que el país le debía a los bonistas.

De esta manera, el "número mágico" para que haya acuerdo está precisamente en el medio entre la última propuesta argentina que estaba valuada en 53,5 y la de los fondos de Wall Street en 57 dólares.

"Estoy impresionado con lo que se logró", admitió una fuente ligada a los bonistas en diálogo con este medio. Lo cierto es que si bien aún no hay confirmación oficial, distintas fuentes de Wall Street dan como un hecho el arreglo. Falta el detalle de cómo se mejoró la propuesta, o sea en qué términos el Gobierno y los acreedores cedieron para partir diferencia y dar vuelta la página. Se cree que hubo mejoras en los términos legales y no mucho más ya que el país repitió que no había margen para una mejora en lo económico.

Flexibles: Fernández y Guzmán modificaron la que era su "última" oferta

Según trascendió, la contraoferta de los acreedores fue presentada el sábado y este lunes hubo llamados entre los bonistas y los bancos asesores del Gobierno (Lazard, HSBC y Bank of America) para pulir los temas y tener un feedback. Hasta la tarde no había definiciones por parte del equipo económico a los acreedores en el sentido de si aceptaban la contrapropuesta o no. Pero según supo este medio, sobre el final de la tarde hubo un gesto por parte del Gobierno hacia los bonistas avisándole que veían con buenos ojos lo que se había presentado y charlado y que había que avanzar.

Eso hizo que los mismos fondos de Wall Street empezaran a hablar de que había una especie de entendimiento informal por la deuda. Se espera que en forma inminente haya un comunicado de los tres grupos de acreedores avisando que se llegó a un acercamiento importante con el país y que esperan cerrar los detalles en las próximas horas.

En la jornada del lunes, antes de cualquier oficialización del acuerdo, el mercado había comprado la idea de que el canje llegará a buen puerto. S&P Merval trepó casi 10% medido en dólares mientras que los ADRs subieron en promedio 9%, los bonos con ley Nueva York treparon en torno al 3% y bajo ley local un 4%.

