¿Más cepo al dólar, devaluación o desdoblamiento?: qué es lo que viene, según el economista Mariano Otálora

El Gobierno salió a negar modificaciones en el mercado cambiario, luego de los dichos del Presidente. Sin embargo, expertos consideran que habrá novedades

Las ventas de dólares por parte del Banco Central (BCRA) son una preocupación para las autoridades de la entidad y, también del Gobierno. El propio presidente, Alberto Fernández, dijo durante el fin de semana que las compras hormiga eran "un problema".

Si bien pocas horas después fuentes del Ministerio de Economía y el BCRA desmintieron que se esté analizando un ajuste adicional en el cepo cambiario, el debate se instaló en la opinión pública.

El foco de preocupación es el nivel de reservas, que cae por las constantes ventas del BCRA en el mercado cambiario. En lo que va de agosto, la entidad se desprendió de u$s554 millones por ventas a privados. En consecuencia, las reservas cayeron u$s225 millones y cerraron este martes en u$s43.161 millones.

En cambio, las reservas netas, es decir, aquellas que el organismo puede efectivamente usar para vender a privados (ya sea para atesoramiento o pago de importaciones y deudas) ya perforaron los u$s10.000 millones, según los cálculos de diversos analistas.

En ese marco es que muchos especialistas esperan medidas del BCRA para intentar frenar la sangría de billetes.

El Gobierno negó nuevas restricciones pero el mercado descree

Qué viene, según Mariano Otálora

"La presión sobre el dólar oficial impacta en muchos frentes: en las reservas, en el dólar paralelo, en las tasas de interés y en la inflación. El BCRA tendrá que tomar una decisión, por eso es importante entender qué es lo que viene, para saber invertir con inteligencia. El dato preocupante: las reservas netas están bajo presión, hoy hay menos de 10.000 millones y si no consideramos el oro, estamos por debajo de los u$s4.000 millones; preocupante", señala el economista Mariano Otálora en una columna para iProfesional.

"Para resolver este problema tenés que tomar una decisión o combinar una suba de tasas, acelerar la depreciación del tipo de cambio o sumar más restricciones al cepo. El problema de hoy no es que el tipo de cambio oficial estuviera atrasado, el problema es más profundo. Al margen de estar en medio de la pandemia, el Gobierno hasta el momento no se esforzó por brindar mucha seguridad y tranquilidad al mercado. Hay muchas contradicciones, que en la Argentina se traducen en inestabilidad y se pagan con un incremento en la demanda de dólares y su impacto en las reservas", agrega.

¿Cuáles son los cuatro caminos y cuál tomaría finalmente el Gobierno, en medio de esta tensión cambiaria? El experto enumera cuatro opciones:

1. Suba tasa de interés: "No podés hacerlo tibiamente porque no generará ningún efecto para contener al dólar y, además, matarías mucho más a la actividad económica. Por acá no creo que veamos cambios. Además el gobierno sabe que muchos de los que invierten en pesos, lo hacen por necesidad y/o por desconocimiento de otros instrumentos", sostiene.

2. Más restricciones al cepo: "El Ministro Guzmán sostiene que la brecha con el paralelo se ampliaría ya que un porcentaje importante de los que compran, luego lo venden en el paralelo para hacer una diferencia. Esta apreciación de Guzmán me parece absolutamente equivocada, no todos los que compran dólares, los venden en el paralelo, muchos los dejan en sus cuentas y más en este momento que nadie va al banco libremente a buscar sus dólares. En definitiva el problema no es que se compren dólares, sino que salen del sistema. Desde que mataron a las letes, que era el instrumento más demandado por el minorista, la gente no invierte los dólares y se quedó sin opciones", plantea.

3. Devaluar más rápido: es otra de las opciones que tiene el Gobierno combinando con las anteriores, pero tiene riesgos: "El problema es que el tipo de cambio no tiene un atraso importante que lo amerite. El problema es el peso, no el dólar. La gente no quiere pesos. Una suba del tipo de cambio, en el corto plazo puede reducir la brecha cambiaria, pero no te lo garantiza, además de los efectos que pueda generar en la inflación y en la actividad aumentando las tasas", explica.

Uno concluye, que el problema más importante es la brecha, ya estamos en un valor muy alto, que hay que tratar de reducir/sostener y no hay que tomar ninguna medida, que pueda ponerle más presión. Cuando sube la brecha, el BCRA termina vendiendo más reservas, porque muchos quieren aprovechar esa diferencia y además tiene un sesgo anti exportador", alerta.

4. Desdoblamiento transitorio en el mercado cambiario: según Otálora, "creo que es lo que puede venir, luego del arreglo de la deuda local y las negociaciones con el FMI".

Pero, alerta, es clave "que sea libre, con un dólar comercial más alto que el actual y un dólar financiero similar al contado con liquidación. Con un plan atrás, esto funcionaría mucho mejor que todas las regulaciones actuales y estarías eliminando la brecha".

"En el medio, de todas maneras, deberían cuidar más las reservas, poniendo más restricciones a las compras del dólar ahorro, eso deberían hacerlo", recalca.

El problema no es que se compren dólares , sino que salen del sistema, según Mariano Otálora

Sed de dólares, sin freno

La sed de dólares por parte de los clientes minoristas no se detuvo tras el acuerdo con los acreedores. Más allá de la buena noticia, los ahorristas continúan comprando sus u$s200 mensuales.

Varios bancos consultados por iProfesional reconocieron que, en lo que va de agosto, se intensificaron las compras con respecto a los meses anteriores. "Tuvimos un 15% más de ventas este mes", contó una fuente bancaria.

"A igual período, un 10% más de ventas, tanto en monto como en cantidad de operaciones", reconocieron en otra entidad. En un tercer banco hablaron de una suba de 5% y en una cuarta entidad sentenciaron: "Subió mucho".

Así se disparó la compra de dólares por parte de ahorristas

"La magnitud de compras billetes del denominado dólar ‘turista’ pasó de u$s92 millones en enero de este año, con cerca de 600.000 personas realizando esta operación, a casi u$s630 millones en junio pasado con operaciones realizadas por 3,3 millones de personas", apuntó un informe de Ieral.

Las estimaciones indican que en julio hubo otras 4 millones de personas que adquirieron dólares para atesoramiento y en agosto, la tendencia siguió en alza.