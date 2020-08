¿Cómo acabar con la tensión que genera el dólar?: Martín Redrado da la solución en 4 puntos

En momentos en que la brecha entre el dólar oficial y el blue llega al 80% y están en debate las reservas del BCRA, el economista dio su receta

La brecha cambiaria continúa ampliándose. El viernes pasado, el dólar blue lideró el podio de las cotizaciones, con $138. Le siguió el contado con liquidación, que se disparó y cerró en $132,94 el jueves, y hoy ya cotizó a $135. En tanto, el dólar Mep se ubicó en $129,52 (había cerrado en $129,42 el jueves).

Así, la brecha entre el blue y el oficial mayorista llegó a 87,55%, mientras que está en 83% en relación al contado con liquidación y en 76% respecto al Mep.

En este contexto, los ojos del mercado siguen de cerca al dólar blue, tanto por la cotización como por la velocidad de la suba. Desde que arrancó la cuarentena, el pasado 19 de marzo, el billete informal subió $50,50 y hace poco menos de un mes tocó el máximo histórico de $140.

Economistas consideraron que la fuerte suba del dólar blue durante las últimas jornadas estuvo vinculada con la posibilidad de que el Gobierno profundice el cepo cambiario en medio de la crisis. La demanda para dolarizar carteras en el mercado paralelo creció en la semana y puso presión a la cotización del billete, que terminó con una suba acumulada de 6 pesos, a $138.

El sábado pasado, el presidente Alberto Fernández, de hecho, había advertido que la demanda de los pequeños ahorristas era "un problema".

En este contexto complejo, un economista que supo domar al tipo de cambio en tiempos en que estuvo al frente del Banco Central planteó algunas ideas para ponerle fin a la tensión. Se trata de Martín Redrado, quien reveló su "receta", que consiste en cuatro puntos:

1. Utilizar bonos en dólares del Banco Central y la Anses para bajar la brecha cambiaria.

2. Crear nuevos instrumentos en pesos con índices y plazos distintos.

3. Acordar con empresas exportadoras de cereales adelantar las prefinanciación de la cosecha 2021.

4. Convertir de yuanes a dólares u$s9.000 millones del swap con el Banco Central de China.

La visión de Sturzenegger

Otro economista de renombre, como Federico Sturzenegger, también hizo referencia a la tensión cambiaria. El ex presidente del Banco Central le recomendó al gobierno de Alberto Fernández salir del cepo cambiario ya que aseguró que "un país con cepo no puede crecer", al tiempo que destacó la labor del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Tener un cepo en este mundo de abundancia de capital parece un sinsentido. Escucho que no se puede sacar el cepo porque no hay reservas, y yo creo que es al revés: no hay reservas porque hay cepo", sostuvo Sturzenegger.

El economista posgraduado en el MIT remarcó que durante su gestión en el Central se sacó el cepo en un día y se produjo una acumulación de reservas de u$s40 mil millones en dos años.

En ese sentido, subrayó que "un país con cepo no puede crecer, porque mientras haya cepo" Argentina nunca será "un destino atractivo para inversión interna ni externa".

En cuanto a los problemas económicos del presente, consideró que "hoy la tensión se genera básicamente porque el Gobierno tiene un desequilibrio fiscal que cubre con emisión, y no sabés donde puede terminar" ya que no tiene reservas que justifiquen esa emisión.

En tanto, manifestó que el camino de salida es "ordenando lo fiscal por un lado y con políticas que generan confianza y que permitan mejorar la productividad por otro". "Nuestras empresas podrían hoy acceder a capital baratísimo. Pero no solo no acceden, sino que por el cepo no pueden siquiera cancelar sus obligaciones actuales", explicó.

Las reservas del BCRA, en la mira

Las ventas de dólares por parte del Banco Central (BCRA) son una preocupación para las autoridades de la entidad y, también del Gobierno. El propio presidente, Alberto Fernández, dijo durante el fin de semana que las compras hormiga eran "un problema".

Si bien pocas horas después fuentes del Ministerio de Economía y el BCRA desmintieron que se esté analizando un ajuste adicional en el cepo cambiario, el debate se instaló en la opinión pública.

El foco de preocupación es el nivel de reservas, que cae por las constantes ventas del BCRA en el mercado cambiario. En lo que va de agosto, la entidad se desprendió de u$s554 millones por ventas a privados. En consecuencia, las reservas cayeron u$s225 millones y cerraron este martes en u$s43.161 millones.

En cambio, las reservas netas, es decir, aquellas que el organismo puede efectivamente usar para vender a privados (ya sea para atesoramiento o pago de importaciones y deudas) ya perforaron los u$s10.000 millones, según los cálculos de diversos analistas.

En ese marco es que muchos esperan medidas del BCRA para intentar frenar la sangría de billetes.

¿Cuánto poder de fuego le queda a Pesce?

Las estimaciones de reservas netas varían según el cálculo que se haga y los ítems que se descuenten (como oro, swaps de monedas y derechos especiales de giro con el FMI). Más allá de las variaciones, no obstante, los analistas coinciden en que están debajo de los u$10.000 millones y que es un nivel que preocupa.

En Ecolatina, por ejemplo, toman en cuenta el saldo neto de derechos especiales de giro, el oro y no restan la posición de futuros del BCRA. Así, estiman que las reservas netas están cerca de u$s9.700 millones.

No obstante, Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora, alertó: "Las reservas netas cayeron casi 10% en un mes y la compra de dólar ahorro de junio fue equivalente el 7% de las reservas netas. En julio y agosto fue todavía mayor".

Un cálculo similar aunque algo más bajo hizo la consultora LCG, que también incluye la posición de oro y estima las reservas netas en u$s9.000 millones.

Por su parte, las proyecciones de Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, indican que las reservas netas estarían en torno a los u$s8.200 millones. El economista aclaró que utiliza la misma metodología de contabilización que el BCRA para presentar información ante el FMI.

Finalmente, Portfolio Personal Inversiones (PPI) comparte la estimación más exigua, que no contempla los swaps ni los encajes bancarios por depósitos en moneda extranjera.

"Alcanzan a u$s7.238 millones (monto que varía dependiendo de pasivos del BCRA). Según nuestros cálculos, cayeron u$s861 millones (desde el 30 de junio), por tres diferentes conceptos: ventas al sector privado por u$s1.045 millones; operaciones del Gobierno (pagos intereses a organismos internacionales) por u$s361 millones; y otros conceptos, como el resultado de inversiones del BCRA que reflejan ganancias realizables y revaluación tenencias (oro) por unos u$s545 millones", apuntó PPI en un informe.