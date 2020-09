Promulgan la Ley de Reactivación del Turismo: los puntos claves

La norma dispone una serie de medidas para mitigar el impacto de las restricciones sanitarias por el coronavirus en la economía. Puntos más destacados

A través del Decreto 753/2020 publicado en el Boletín Oficial el Gobierno promulgó la Ley 27.563 de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional. La iniciativa dispone, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus, una serie de medidas con el objetivo de mitigar el impacto económico, social y productivo en el turismo.

Entre las principales medidas, la norma prorroga hasta el 31 de diciembre el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios, la asistencia económica a PyMEs, la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos y prórroga en el vencimiento del pago de impuestos.

Respecto a los consumidores, la ley prevé la recuperación del sector con iniciativas que incentiven la demanda. Así, estipula la creación bonos vacacionales, un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados, y un sistema de compensación, por parte del Estado, del 50% en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran en el país para 2021. Destaca también la creación de un Programa Turismo para Mayores, así como del Bono Fiscal Vacacional.

Expectativas

Aunque los argentinos deseamos viajar y es una de las primeras cosas que queremos hacer cuando pase la pandemia tal como lo mostró un informe de Havas, que señaló que un 54% de los argentinos concentrará sus gastos en viajes y turismo cuando esto suceda, un informe de Taquión muestra que cuatro de cada 10 no están interesados en este momento en planificar sus vacaciones. El deseo puesto en el futuro post pandemia no coincide con la necesidad actual del sector, exigido por comenzar a facturar de manera inmediata.

Los protocolos sanitarios serán fundamentales para que los turistas se animen a volver a viajar

El reporte de Taquión destacó que a pesar de la importancia del turismo en la economía, la gente no lo visualiza como un problema real y el anuncio de la temporada solo impactó al 7% de la población. ¿Qué pasa? Muchos no confían en que sea seguro, indicó el informe y otros no cuentan con los recursos actuales como para estar planificando unas vacaciones. Las reducciones de salarios en el marco de una economía limitada por el covid-19 o, directamente, la pérdida del empleo, forman parte de las razones por las que hoy cuesta que se esté pensando en el próximo descanso.

Para dar vuelta esa situación, hoteles, empresas de excursiones, de seguros de viaje, de resorts adelantan cómo se preparan para un retorno que, por lo expresado más arriba, será paulatino pero en el que tendrán que mostrar toda la seguridad posible para alentar a los argentinos a que vuelvan a convertirse en turistas.

Protocolos y desinfección a full

Tras la declaración de la pandemia "rápidamente nos enfocamos en administrar la emergencia, cerrar nos impactó. No obstante organizamos todas las áreas y preparamos los Resorts para la reapertura. Elaboramos e implementamos nuevos protocolos, realizamos tareas de mantenimiento y mejoras y estamos trabajando sobre el servicio online a nuestros socios y clientes", dijo a iProfesional Ignacio de Nicola, gerente del resort del Grupo Bahía Manzano Resorts Clubs que posee dos establecimientos en Villa La Angostura.

Por su parte, Martín Lagos Gorsky, director del barrio cerrado Chocón Medio, que cuenta con un complejo de suites hoteleras Premium, y se ubica a una hora de Neuquén Capital, señaló que mientras estuvieron cerrados se priorizó el mantenimiento general de las suites. "Se mejoró el sistema riego externo y de las terrazas, se repararon filtraciones y se realizó una limpieza completa y desinfección de cada suite".

El sur argentino se erige como uno de los destinos favoritos de los argentinos a la hora de pensar en volver a viajar

Una vez finalizadas las obras de mantenimiento, el complejo incorporará kits de prevención para el cuidado del huésped en cada una de las habitaciones. Por el momento esperan la habilitación de la actividad por parte de la provincia una vez que hagan públicos los protocolos que estarán vigentes para la actividad.

Es otro aspecto de la situación que experimenta hoy el sector. Ya no se trata o no de aprobar un protocolo sino de tener líneas claras de las dependencias respectivas para saber cómo proceder una vez que los turistas comiencen a llegar a los distintos destinos nacionales.

Para las empresas que se dedican a las excursiones la situación también es delicada. Dependen absolutamente de que lleguen turistas, de lo contrario no hay posibilidad de tener actividad. La facturación desde marzo es cero, aseguraron desde Rucán, también apostada en Villa La Angostura y la región de los lagos.

"El panorama es simple y claro: facturación cero: nos dedicamos a esto y no podemos hacer nada: ni excursiones, ni traslados, ni nada", lamentó Omar Landi, director de Rucán Turismo. Para el empresario "lo esencial para volver al ruedo no sería combatir el virus (ojalá se pudiese) sino poder convivir con él. Para ello no descubro nada: distanciamiento, barbijo, desinfectantes, alcohol y cuidar sobre todo a gente en situación de riesgo. Esto es para la vida cotidiana y lo extendemos al turismo: nueva normalidad", subrayó.