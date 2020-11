Tras diez semanas de súper cepo, así se encuentra la deuda privada

Con la restricción por parte del Banco Central al acceso a divisas, las empresas tuvieron que reestructurar con dos años de plazo para no caer en default

A mediados de septiembre, cuando el presidente del Banco Central Miguel Pesce, daba a conocer una serie de medidas que aspiraba a traer cierta estabilidad y calma cambiaria, muchas empresas se vieron obligadas a reestructurar sus deudas en el exterior.

Ya han pasado diez semanas desde ese momento, y hoy el sector corporativo pareciera amoldarse a este contexto financiero.

El Banco Central restringió el acceso a divisas solo para hacer frente a una parte de la deuda. De esta manera, muchas tuvieron que reestructurar con dos años de plazo para no caer en default. Según un informe de Moody's, la última regulación del Central alcanzó a 35 compañías con deudas por u$s1253 millones.

Las empresas que concentraban la mayor parte de dicho monto lograron reestructurar su deuda con éxito. Entre ella, Genneia, que el viernes último anunció que logró completar el plan de renanciación de sus Obligaciones Negociables (ON) por u$s51,5 millones. Banco Hipotecario, a IRSA, a Cresud y a AES, también hicieron lo propio, informa Forbes.

De acuerdo a un reporte elaborado por el Banco Central (BCRA), entre el 2018 y octubre de 2019, la deuda externa privada creció u$s10.634 millones. El nivel récord de endeudamiento se alcanzó en el último trimestre de 2019, cuando la deuda del sector privado alcanzaba los u$s86.127 millones debido, principalmente, al incremento del financiamiento registrado a partir de 2017.

"La evolución de la deuda externa privada desde principios del año 2016 mostró la misma evolución que la deuda pública, hasta alcanzar un nivel récord al cierre del tercer trimestre de 2019", aseguró el informe.

Ya han pasado diez semanas desde que se estableció el súper cepo

Por otra parte, desde octubre del año pasado y finales de junio se canceló deuda en forma neta un total de u$s4.726 millones, correspondientes a u$s3.312 millones de deuda externa comercial y u$s1.414 millones de deuda externa financiera, aunque las cancelaciones continuaron a lo largo del tercer trimestre de 2020.

En cuanto a los acreedores, el sector de "Industria manufacturera" concentró el primer lugar en volumen de deuda (US$ 21.705 millones), seguido por el sector de "Explotación de minas y canteras" (u$s21.391 millones), "Comercio al por mayor" (u$s7.982 millones) y "Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado" (u$s7.430 millones).

No todo es dólar

Los ahorristas que se volcaron a invertir en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante noviembre, están registrando incrementos en las cotizaciones de las acciones que son sumamente atractivos.

Se puede decir que son notoriamente mayores a otras opciones financieras que existen en plaza para ganar dinero, como comprar dólares o colocar un plazo fijo.

Este efecto bursátil es impulsado por las noticias positivas que recibió el mercado en el último tiempo, que se vinculan a la relativa estabilidad que consiguió el Banco Central para controlar al precio del dólar y a las medidas del Gobierno que apuntan a recortar el enorme gasto del Estado.

Algo que impediría que se genere un descalabro en las ya "explosivas" cuentas públicas y que preocupaba a la City.

En este escenario, el principal índice bursátil porteño, el Merval, suma una ganancia en el mes de más de 12%, un rendimiento que supera por lejos al 2,4% de suba del valor del dólar en el mismo período. Y también a las tasas de interés que se pagan por las colocaciones a plazo fijo (3% a 30 días).

Incluso, varias acciones líderes acumulan sólo en noviembre una ganancia extraordinaria que llega al 39%.

En la mayoría de los casos, se trata de papeles que habían sido muy golpeados el resto del año, y ahora acomodaron posiciones. Otros son activos financieros que, en el nuevo contexto económico del país, asoman como uno de los sectores que repuntarán en su desempeño.

Las acciones de YPF y de bancos encabezan las mayores alzas de noviembre.

"Además del mejor contexto económico y la tranquilidad cambiaria, donde aún falta mucho por hacer, se le habilitó a los bancos la actualización de las comisiones, que estaban congeladas e impactaron negativamente en los ingresos", refleja a iProfesional Santiago Solanet, analista de Research de Portfolio Personal (PPi).

Asimismo, Erik Schachter, analista de Equity de Consultatio, completa a este medio que las subas en los principales bancos y de YPF en lo que va del mes se explican mayormente por un "mejor contexto internacional ante la menor incertidumbre luego de las elecciones en Estados Unidos y las buenas noticias sobre la efectividad de las vacunas contra el Covid-19".

En este sentido, dice que la reacción a estas noticias de los índices globales fue positiva, impulsando a los mercados emergentes, puntualmente América Latina y Brasil, que "fueron una de las zonas más golpeadas por la pandemia. Además, los precios de los commodities como la soja y el petróleo aumentaron en torno a 10%, beneficiando en este caso a YPF".

En la misma tónica, Mauro Mazza, portfolio manager de Bull Market, también afirma que en las últimas semanas hubo un "cambio de humor" en los países emergentes.

"La sola idea de que Biden tenga éxito en gastar lo que dice que gastará es muy malo para el dólar, y si el dólar se deprecia es bueno para todas las monedas emergentes ya que sale dinero de Estados Unidos hacia el mundo", resume este analista.

Pero agrega que además hay componentes locales en esta suba de las acciones argentinas, como el intento de giro hacia cierta ortodoxia en la economía, en el intento del Gobierno de tener un plan validado por el FMI, como así también en un mayor control fiscal. Y, sobre todo, un Banco Central "más limitado en sus funciones".

Un colega suyo, Dante Ruggieri, Financial Advisor en Invertir en Bolsa (IEB), acota a iProfesional que el mercado de acciones argentino ha tenido una "recuperación junto a los mercados emergentes, de corto plazo, principalmente, por el giro que realizo el Gobierno en las últimas semanas".

En ello se refiere a lo que respecta a la política económica, en torno a tratar de no seguir agrandando el déficit público, y por un "mayor apetito al riesgo en general de los inversores".

Como consecuencia de eso, asegura que los principales activos argentinos han tenido rebotes por arriba del 20% en dólares.

Las 5 acciones que más suben

El incremento en los precios de algunas acciones durante noviembre superó por lejos la suba del dólar.

De una u otra manera, las acciones de empresas líderes escalan en su precio durante el corriente mes a valores muy atractivos.

El primer papel que lidera el ranking es el de YPF, que en los primeros 19 días de noviembre suma una ganancia de 39%.

Le siguen más atrás tres bancos: Grupo Galicia (casi 30%), y luego Macro y BBVA Francés, con un promedio de 22%.

En el grupo de los ganadores del mes también se encuentra una de las principales empresas exportadoras agrícolas (Cresud), con un acumulado del 18% en el mismo lapso.

Ante esta clase de rebotes generalizados registrados en el mercado, para Ruggieri los inversores están buscando los activos con mayor liquidez como vehículo, para armar una posición.

Al respecto, Mazza resume: "Los balances de las empresas siguen siendo un desastre, principalmente los de YPF, pero sin embargo suben de precio".

Los posibles fundamentos que esgrime para esta fuerte alza en la cotización de la empresa estatal de energía son varios: "Algunos dirán porque pierde menos. Otros, argumentan que la firma está vendiendo activos para cancelar deuda. Hay otros que sostienen que sube de precio por el plan de compra de acciones, que es equivalente a un día de operatoria en Nueva York, o sea, nada. También puede ser por la reestructuración de costos internos".

Más allá de eso, Mazza sentencia: "Lo cierto es que YPF sube porque cambió el ánimo hacia los países emergentes, y junto a Galicia, Macro y Telecom, siguen siendo aún sensibles a la demanda del exterior. Si bien sólo un par de ellos están en los índices emergentes, los fondos no necesariamente han desarmado posición ahí".

Por el lado del sector bancario, este analista considera que la reactivación de la economía, sobre todo el de los préstamos personales, es lo más destacable que impulsa a las cotizaciones de las entidades financieras en la Bolsa.

"Hay un boom de préstamos para personas, que hace pensar en alguna especulación con el dólar. Además, la suba de los Pases es positiva para los bancos, porque mejoran su perfil de ingresos por intereses financieros, esa fue una jugada positiva para el sector", resume Mazza.

Y a ello le agrega la emisión de bonos atados al tipo de cambio, que le permitió a los bancos "desarmar posiciones que ajustaban a tasa variable por posiciones a dólar, protegiendo el patrimonio de cualquier licuación", finaliza.

¿Pueden seguir subiendo estas acciones?

Algunas acciones se transformaron durante noviembre en uno de los pocos atractivos para invertir en pesos.

Si se aborda la pregunta para las acciones que están creciendo de forma notable en su precio durante noviembre, respecto a si pueden seguir en alza y transformarse en una inversión atractiva para sumar ahora a la cartera de los ahorristas, los analistas consultados por iProfesional dejaron su veredicto.

"Mirando hacia adelante, de continuar este escenario, los bancos parecen el sector más atractivo para posicionarse. En especial, los bancos Macro y Galicia porque tienen más liquidez y muestran mejores indicadores de rentabilidad", sentencia Schachter.

Un dato no menor, según Solanet, es que es importante ver la rentabilidad de las entidades financieras, medibles por el Return on Equity (ROE), que es el rendimiento que perciben los accionistas, y el Return On Assets (ROA), que es la rentabilidad que se obtiene sobre los activos de la empresa.

"En este sentido, Banco Macro es el que mayor rentabilidad presenta, donde en el segundo trimestre registro un ROA de 4,5% y ROE de 21,5%. Entre los menos rentables, se ubicaba el BBVA, que mostraba un ROA de apenas 1,9% y ROE de 11% en el segundo trimestre de este año".

Desde la perspectiva de Ruggieri, para canalizar este rebote en la Bolsa, "elegiría el sector financiero, con Banco Macro como alternativa inicial, debido a que tiene mejores ratios respecto a las otras entidades. Sumado a esto, esta entidad se ubica en el podio como uno de los activos con mayor liquidez".

Por el lado del sector energético, indica que YPF, si bien cuenta con liquidez suficiente para funcionar como "vehículo de inversión" en el país. Su principal desventaja surge de "sus últimos balances que han dado pérdida, y no sólo esto, ya que, por la pandemia, el precio del petróleo se ubica en torno a un 50% por debajo de los precios de principios de año, desestimando un flujo de inversiones en el sector".

Con lo dicho anteriormente, como los niveles de liquidez y ratios, Ruggieri observa un potencial upside mayor en el sector bancario, por encima del energético.

En especial, se inclina por Banco Macro por sus "mejores fundamentals, suponiendo que las condiciones macroeconómicas de Argentina logran un acomodamiento virtuoso en el mediano plazo".

Finalmente, desde el análisis de Mazza, la tendencia actual alcista podría continuar.

"Creemos que esto puede seguir, con algunas tomas de ganancias en el corto plazo, al menos hasta febrero, cuando esperamos que sea el momento de mayor stress cambiario, con alguna clase de evento en marzo que pueda afectar a todos los activos. Pero hoy estamos positivos con Argentina", concluye el experto.