El dólar blue volvió a subir: qué hay detrás de la volatilidad de fin de año y cómo seguirá en enero

La divisa extraoficial protagonizó otra jornada intensa en la City, con un precio sumamente volátil. Qué se puede esperar para 2021

El dólar blue anotó este martes su cuarta jornada de subas consecutivas y quedó en $165. De esta manera, ya acumula una trepada de $13 desde que despertó de su letargo la semana pasada.

Y a la sombra del blue, que en estos días acaparó las miradas de la City, el tipo de cambio también viene marcando subas importantes. De hecho, el "dólar ahorro" (oficial más impuestos) ya alcanzó la marca de los $148.

¿Por qué sube el blue?

Este martes fue otra jornada de tensión en las "cuevas" y reductos donde se negocia el billete estadounidense de manera extraoficial. Alrededor del mediodía llegó a venderse a $167, pero luego la cotización se moderó y terminó con una suba de solamente $1 con respecto a la jornada del lunes.

Desde la City afirman que, como en días anteriores, una renovada demanda está impulsando el precio del blue. Es una semana corta, las operaciones se concentran en pocos días, y tanto empresas como particulares quieren convertir sus pesos en moneda fuerte. En otras palabras, una movida de cobertura motivada y acelerada por la llegada del fin de año.

Otra pregunta clave para comprender la tendencia alcista es ver de dónde salen los pesos que van al mercado del blue. En este sentido, analistas y voces del mercado coinciden en señalar al aguinaldo como una de las principales causas. Y, por el lado de los comercios, muchos de ellos estarían acudiendo al billete paralelo para resguardar el valor de los fondos que obtuvieron por las ventas de fin de año.

"Las empresas tuvieron una fuerte necesidad de pesos a principios de mes. Ahora, esa plata llegó a la gente y el que está con el aguinaldo en el bolsillo, mucha gente, está yendo a comprar billetes", comentó un operador de la City el miércoles, en plena disparada de la cotización paralela.

La fuente, que destacó el intenso movimiento de billetes, agregó: "Hace una semana no había nadie queriendo comprar. Pero hoy, con los pesos en la mano, el particular se va al dólar. No queda otra".

Y en el mercado también advierten que muchos comerciantes que, a pesar de la deprimida actividad que acompaña a estas fiestas, lograron embolsar pesos, enseguida buscan dolarizarse.

Con anticipación, algunos analistas ya habían advertido que podrían producirse tensiones sobre el tipo de cambio a fin de diciembre debido al pago del medio aguinaldo. La idea de que esta suma adicional de pesos iba a terminar en el mercado del dólar fue respaldada, por ejemplo, por el empresario Miguel Blanco, director de IDEA.

"Hay una amenaza muy grande en diciembre, porque van a emitir fuerte para el pago de los aguinaldos, y todo eso será pesos en la calle que presionarán sobre el dólar", predijo Blanco a iProfesional a fines de noviembre.

En concordancia, Claudio García, de PR Corredores de Cambio, especuló: "Este año mucha gente no se va a ir de vacaciones, puede llegar a haber un excedente de pesos por el lado del aguinaldo, así que probablemente haya demanda por el lado del paralelo".

Otros operadores del mercado también habían comentado a iProfesional la posibilidad de que "después de mediados de mes empiece a haber un poco más de interés en el blue".

Por otra parte, en lo que todos parecen coincidir en es que la mega emisión de pesos de que realizó el Banco Central tendría un severo coletazo sobre el dólar durante el verano.

De hecho, en cuanto a lo que depara el futuro inmediato, el ánimo de la City indica que el dólar blue terminó su siesta y ahora seguirá un camino de subas.

"Enero también va a ser un mes de demanda. No creo que aparezca una oferta que lleve el precio por debajo de los $150", señaló el operador.

En alza: el dólar blue aceleró antes de fin de año.

Dólar 2021: qué prevé el mercado

De cara a 2021, un interrogante que se presenta en materia económica y financiera es cómo será el comportamiento de la cotización de dólar en nuestro país. Por el momento, la situación de la divisa está relativamente calma, pero todo hace pensar que esto no se sostendrá indefinidamente. Y el despertar del blue el último día hábil de la semana pasada inquietó al mercado.

El año que viene se presenta incierto en materia inflacionaria, con proyecciones de entre el 50% y 55%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Dado que la cotización oficial de la moneda estadounidense siguió la evolución de ese índice a lo largo de 2020, algunos analistas anticipan una cotización cercana al $250 del paralelo y de $130 para el oficial hacia fines de 2021.

Sin embargo, el Gobierno celebra que el 2020 terminó cerrando de una manera más calma de lo esperado. "El año actual sorprendió en materia cambiaria de manera positiva, ya que, después de lo sucedido en 2018 y 2019, era esperable que sufriéramos una devaluación abrupta de la moneda. Sin embargo, eso no sucedió", dice el economista Martín Kalos, director de Epyca Consultores.

Explica que, aún a pesar de que la crisis económica se profundizó a raíz de la pandemia, los controles de cambio y las intervenciones del BCRA en el mercado oficial y los paralelos ayudaron a que no hubiera grandes sobresaltos.

No obstante, advierte que existe un drenaje de reservas que preocupa mucho y una demanda latente derivada de las distorsiones que se van generando en el comercio exterior y en la especulación o en el ahorro.

Señala que el objetivo para 2021 en materia económica debe ser terminar con la situación de crisis e incertidumbre lograr y estabilizar. "Si se logra un 5,5% de rebote en la actividad y empieza a haber crecimiento, aunque sea lento y gradual, el año que viene podemos tener un tipo de cambio que acompañe el ritmo de la inflación", anticipa Kalos.

De lo contrario, advierte que veremos episodios de devaluación nominal puramente especulativos que responderán a un manejo inadecuado de la cuenta corriente y de capitales financiera debido a una menor liquidación de exportaciones y a una mayor demanda de dólares para importar.

Existe un drenaje de reservas que preocupa mucho a los expertos

Un primer trimestre clave

Por su parte, la economista y docente Candelaria Botto señala que hay que estar atentos a cómo evoluciona el año, que será electoral y que estará marcado por un acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI). "Considero que la tensión cambiaria se sentirá, principalmente, en el primer trimestre del año, y que iremos teniendo más estabilidad hacia la mitad del año", anticipa.

En este sentido, señala que el tipo de cambio oficial viene siguiendo la evolución de la inflación, que marca la pérdida del valor del peso. "Es esencial pensar qué es lo que va a suceder con la inflación y todos sus componentes para prever cómo será la evolución del dólar. Hoy estamos en niveles de más del 3% mensual y será determinante e ver qué va a suceder con las paritarias, con las tarifas y las regulaciones de precios en 2021", asegura.

Otra variable a la que considera que hay que seguir de cerca es la evolución del superávit comercial y las presiones hagan los sectores exportadores, que siempre pujan por una devaluación para obtener mayores ingresos. Aunque, esta vez, el hecho de que los precios de la soja cercanos a u$s500 la tonelada podría ser un aliciente en ese sentido.

En un sentido similar, Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, observa que, "en una economía como la Argentina, uno piensa que todo los dólares van a ir al alza el año que viene". Sin embargo, este analista apuesta que el Gobierno tratará que el dólar suba menos que la inflación esperada y, para ello, va a mover poco el tipo de cambio.

Así, Tiscornia, espera que, como suele suceder en los años electorales a nivel local, el tipo de cambio no acompañe la inflación en 2021 y prevé que, en un escenario en que se logre mantener la situación financiera estable, el oficial podrá llegar a $110.

Por otro lado, apunta que un elemento que puede jugar a la baja de la divisa será la fuerte entrada de divisas que se espera en el segundo trimestre del año por la cosecha gruesa. "En épocas normales, entran el dólar de la soja y eso plancha el dólar. Con un precio de los commodities por arriba de US$ 500, es esperable que el gobierno tendrá los dólares para mantener la situación, sin necesidad de sacrificar reservas del BCRA", dice.

Dólar blue: ¿volverá a acercarse a los $200?

La estabilidad en el tipo de cambio de las últimas semanas es "claramente temporal" y en la medida que no se resuelvan los problemas económicos de fondo, "más temprano que tarde" la cotización de dólar paralelo o blue "va a pasar la barrera de los 200 pesos", pronosticó el economista Esteban Domecq.

El director de la consultora Invecq sostuvo que hay "dos escenarios" en materia de inflación para 2021, determinados por lo que ocurra en el frente cambiario, por lo que previó un entre un 45% y un 50% en un "escenario optimista" y señaló que el pesimista "es difícil de modelar", por lo que prefirió no dar porcentajes al respecto.

"Estamos en un período de estabilización cambiaria claramente temporal", aseguró en declaraciones radiales, al tiempo que advirtió que más allá de cuestiones coyunturales "la suba del dólar tiene que ver con un problema macro, en una economía inflacionaria".

En ese sentido, señaló que las variaciones de la cotización se dan en el marco de una "irregularidad en la que se exagera muchísimo tanto en las alzas como en las bajas, pero siempre en con una tendencia ascendente". "En la medida que no se resuelvan los problemas de fondo, la tendencia va a ser siempre al alza y más tarde o más temprano el dólar va a pasar la barrera de los 200 pesos. Yo diría más temprano que tarde", auguró.

Para Domecq, los últimos días, en los que el Banco Central pasó de una posición vendedora a compradora y las reservas internacionales abandonaron su declinación, "se dan en un marco en el que se están frenando las importaciones" y si bien "una brecha (entre las cotizaciones del dólar) del 70% es mejor que una del 120%, sigue siendo una brecha importante".

El economista atribuyó esas diferencias entre blue, MEP, contado con liquidación y oficial a "este esquema de desdoblamiento múltiple que se impuso el año pasado, por el cual nadie sabe cuánto vale el dólar".

De todos modos, advirtió que el aumento de las reservas "se da en cuentagotas" y que no ve "a pesar de estos días positivos, que se esté iniciando un proceso de acumulación de reservas sostenible".