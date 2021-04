Advirtió por la inflación pero, ¿cuánto mejoró el FMI la estimación de crecimiento para Argentina?

La economista jefe del Fondo dijo que las expectativas inflacionarios "no están bien ancladas". El organismo no pronostica el IPC desde que fue manipulado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) criticó la política anti inflacionaria del Gobierno durante la presentación del Panorama Económico Mundial que se hizo en forma virtual. Gita Gopinath, la economista jefe del FMI, afirmó que las expectativas inflacionarias de la Argentina "no están bien ancladas".

El organismo, en sus pronósticos sobre la Argentina, no publica el vaticinio sobre el IPC. Esto tiene que ver con la manipulación que hizo el kirchnerismo con los índices, algo que se subsanó en la era Macri, pero el organismo al no tener una base confiable de cómputo decidió no volver a publicarlo.

Este tema seguramente estará en la discusión que el FMI tendrá con Martín Guzmán para llegar a un acuerdo para extender los vencimientos de los próximos años. ¿Será este año o recién en 2022? Como fuera, la situación inflacionaria en la Argentina (que según el mercado estaría entre 45% y 50% este año) está lejos de los vaticinios que plasmó Guzmán en el Presupuesto.

El FMI subió a 5,8% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Mejora este año, empeora el siguiente

Por otro lado, el organismo mejoró su pronóstico sobre el crecimiento de la Argentina este año, aunque lo recortó levemente en relación con el 2022. En el marco de la asamblea de la primavera boreal realizada en conjunto con el Banco Mundial, el FMI subió a 5,8% su pronóstico de crecimiento para este año.

Tenía originalmente una expectativa de 4,5% que ya había sido revisada a 4,9% en octubre pasado. Ahora la estimación pasó al 5,8%, por encima de la proyección del presupuesto nacional (5,5%), pero por debajo del nuevo cálculo del 7% divulgado por el Ministerio de Economía. Sin embargo, el Fondo redujo su pronóstico de crecimiento del PBI del 2,7% al 2,5% para el 2022.

En un evento virtual con ministros de economía y finanzas del G 24, el Ministro de Economía Martín Guzmán celebró que sus pares apoyaran "la urgente necesidad de una revisión de la Política de Límites de Acceso y Recargos de tasa de interés en los programas de préstamos del FMI" dado que "ayudaría a los países a recuperarse".

El ministro Guzmán festejó el pedido del G24 para que el Fondo reduzca las tasas que le cobra a los países

Un guiño para Guzmán en medio de las negociaciones

Asimismo, Guzmán volvió a respaldar la asignación especial de u$s650.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI a la vez que solicitó "una exploración de opciones que permitan reasignar voluntariamente DEG no utilizados a todos los países en desarrollo que necesitan liquidez".

La Argentina pareciera que intentará recibir el dinero del Fondo y luego ver si con esos fondos paga y negocia, o intenta cerrar un acuerdo a 10 años con el organismo antes de las elecciones. Algo que parece difícil. Sencillamente porque desde Washington le pedirían ciertos ajustes y cambio de políticas que el Gobierno no estaría dispuestos a aceptar en medio de uan campaña electoral. La misma, además, comenzaría ahora con las PASO de agosto antes de llegar a octubre.

Algunos bancos de Wall Street como Credit Suisse dicen que el no arreglo con el FMI este año "no es novedad" pero que eso implica que el país tendrá políticas macroeconómicas inconsistentes por un período de tiempo más prolongado.