Carlos Melconian advirtió que "la Argentina se prende fuego" e insiste con su definición de "berretalandia"

Carlos Melconian cuestionó la "politización" que se hace del coronavirus y advirtió que la Argentina está "en un proceso acumulativo de decadencia

El economista Carlos Melconian cuestionó la "politización" que "desde las dos veredas" se hace del coronavirus y advirtió que la Argentina está "en un proceso acumulativo de decadencia".

"Hoy se prende fuego", afirmó el ex presidente del Banco Nación al ser consultado sobre el futuro del país.

En declaraciones a Canal Trece, Melconian volvió a insistir con su definición de "berretalandia" para definir al país.

"Berretalandia lo digo desde todos los lugares de esta Argentina berreta, que puede incluir la calidad del fútbol, hasta la vacuna, la política macroeconómica, el transporte público, todo es berreta. En un proceso acumulativo de decadencia argentina. Hoy, se prende fuego", dijo el economista.

Melconian también se refirió al manejo político de la pandemia. "A mi molesta la politización del tema desde las dos veredas porque yo veo que la gente lo que quiere es salir del quilombo", reflexionó al analizar las nuevas restricciones a la circulación decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

"Hay que despolitizar; salir del quilombo. Tengamos cuidado. La primera cuestión nacional debe ser matar al bicho. Con mayores o menores libertades", insistió.

Melconian agregó: "Este es un bicho que si no me cuido yo no me cuida nadie. Mi replica a que están haciendo todo mal no es ahora yo salgo y me expongo. Distingamos. Hicieron un lío bárbaro, y no los voy a votar, pero me cuido porque hay que parar el bicho. Tengamos cuidado con la politización del tema".

Consultado sobre la actualidad económica, Melconian respondió: "Ahora, hay un conjunto de medidas de neto corte electoralista. Quieren reprimir la inflación para mostrar que se baja; van a devaluar un poco menos la moneda, porque eso puede generar efecto inflacionario. Van a seguir destruyendo los servicios públicos vinculados a energía, gas, sin generar incentivos para la inversión. Y todo eso para poner cara linda, y pedir el voto".

"Sueño con ciudadanos maduros, educados, que entiendan que los están queriendo joder. Dando debate a la pobre gente que movilizan para ‘manguear’. Yo me crié en un barrio peronista, y no se ‘mangueaba’, se pedía trabajo", expresó el economista.

Para el ex presidente del Banco Nación, la Argentina "es un desastre total" porque "intervienen la economía, las importaciones, el tipo de cambio y las reservas". "Estamos a años luz, no salimos más de berretalandia", aseveró.

Más críticas

No es la primera vez que Melconian critica al Gobierno nacional, sino que hace poco dijo que "El esfuerzo de este Gobierno es llegar a la elección y ajustar después".

Melconian difiere de las políticas de Gobierno de Alberto Fernández.

Remarcó que en el oficialismo "necesitan echarle la culpa a alguien". A partir de este argumento señaló también que "este es un gobierno que cree que la responsabilidad de todos los males está en los empresarios y que con la intervención estatal los va a domar".

"Los gobiernos creen que a partir de la heterodoxia controlan la inflación", afirmó. "Pero la economía argentina en algún momento va a ajustar. Cuando mirás los precios relativos de la economía, cuánto subió una cosa, cuánto subió la otra, para que dé 36% (de incremento en el año) hay cosas que subieron 0% y otras que subieron 70%", dijo.