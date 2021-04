Una por una, las nuevas restricciones que regirán en el AMBA

Ante la acelerada suba de contagios, el Presidente comunicó una batería de medidas que apuntan al aislamiento social, para reducir la circulación

El Gobierno nacional dispuso restringir durante dos semanas la circulación en el AMBA, la zona comprendida por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, entre las 20 y las 6 del día siguiente; suspender las clases presenciales y limitar las actividades comerciales, entre otras medidas, para mitigar la circulación del coronavirus.

Así lo anunció el presidente Alberto Fernández este miércoles, cuando dio a conocer una profundización de las medidas en el marco de una disparada de los contagios registrados.

Entre los fundamentos para tomar esta decisión, el jefe de Estado advirtió que en el AMBA se está registrando "la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia", lo que conlleva la "obligación" de tomar medidas adicionales para evitar la saturación del sistema de salud, a medida que avanza la campaña de vacunación.

En cuanto a la restricción de la nocturnidad, Fernández apuntó que "el mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada".

También resaltó que el AMBA "constituye un único aglomerado urbano, uno de los más poblados de América", densidad que genera más condiciones para una propagación más rápida del virus.

El presidente Alberto Fernández anunció las nuevas medidas de restricción

Las medidas, una por una

Las siguientes son las principales disposiciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández para la Capital Federal y los partidos de los diversos cordones del Gran Buenos Aires:

-Restringir la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana.

-Suspender las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

-Cerrar las actividades comerciales a las 19.

-Funcionamiento de actividades gastronómicas en modalidad de entrega a domicilio luego de las 19.

-Desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril se retorna a la modalidad virtual en los tres niveles educativos.

"Estas medidas voy a hacerlas cumplir por las fuerzas federales. La Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía Areroportuaria quedan afectadas a las medidas que acabo de disponer", aseguró el presidente Fernández.

A su vez, "le he pedido a las Fuerzas Armadas que colaboren en la atención sanitaria de nuestra gente", agregó.

Fernández afirmó que "el problema no es solamente la noche" sino "el descuido individual", y pidió a gobiernos provinciales y municipales que "fiscalicen las decisiones" que toma el Gobierno nacional.

"El problema no es solamente la noche, es el descuido individual de cada uno de nosotros", resaltó Fernández en un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos.

En ese marco, destacó: "Nosotros como Gobierno nacional estamos monitoreando permanentemente la evolución de la pandemia en cada región de la Argentina. Los Gobiernos provinciales y municipales necesitamos que fiscalicen las decisiones que tomamos".

Otras medidas acordadas para reducir los contagios

Además se resolvió y se recordó, según informaron fuentes oficiales:

-Continuar negociando y hablando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso a ellas. Este fin de semana estarán llegando más vacunas para continuar con el Plan de Vacunación.

-Igual que en 2020, el Gobierno nacional trabaja en la reorganización del sistema de salud para dar prioridad a la atención de la enfermedad COVID-19 ante el ascenso de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola.

-En 2020, las camas UTI pasaron de 8.521 a 12.501, lo que representó un incremento del 47% de la capacidad del sistema para absorber la demanda aumentada de cuidados intensivos ante la pandemia.

-Además, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se instalaron 12 hospitales modulares de emergencia y 19 Centros Modulares Sanitarios, en lugares estratégicos del país para fortalecer la respuesta sanitaria.

-Más de 5 millones de personas ya recibieron la primera dosis en el marco del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para combatir el COVID-19.

-En tanto, las inoculaciones suman en total 5.874.864, contando aquellas personas que recibieron ambas dosis (767.278).

-Las dosis distribuidas desde el comienzo del plan de inmunización a todas las jurisdicciones ascienden a 7.248.208.

-Argentina lleva vacunados al 95% de su personal de salud con la primera dosis de vacuna y más del 60% con esquema completo. En el segmento de adultos mayores, el porcentaje de coberturas es del 64,1% en personas de 80 años y más; el 58,4% en personas de entre 70-79 años y el 21,5 % en la franja de 60-69 años.

-Ni las provincias ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están legalmente impedidas de comprar vacunas contra el COVID-19.

-La Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad contra el COVID-19, votada el 6 de noviembre de 2020, incluso exime del pago de derechos de importaciones y de cualquier otro impuesto a las provincias y a la CABA en caso de que adquieran dosis.

-La Ley de Vacunas fue votada también por la oposición, que en su gran mayoría votó a favor.

La situación epidemiológica en el país es cada vez más delicada

La situación epidemiológica en el país

Este miércoles se confirmaron 25.157 nuevos casos de coronavirus en el país, dos mil menos que en la jornada del martes, pero más que en la del lunes. Día tras día los casos detectados se incrementan, algo que queda reflejado en cada reporte del ministerio de Salud. De esta manera, ya son 2.604.157 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El total de fallecidos fue de 368 en un día, uno de los números más altos desde que comenzó la pandemia. Esto lleva a la Argentina a un total de 58.542 fallecidos desde marzo 2020.

"La semana que viene se duplicarían los casos"

Expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", consideró el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", alertó el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".