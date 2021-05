Estatales negocian paritarias: acuerdan en suba del 34% pero no en la forma de pago

El Gobierno mantiene charlas con dirigentes de UPCN y ATE para alcanzar un entendimiento que permita coordinar una convocatoria formal en estas semanas

El Gobierno nacional y los gremios estatales siguen sentados negociando la paritaria que vence a fin de este mes, más exactamente el 31 de mayo.

En un primer término, habrían acordado un aumento del 34% en línea con la pauta oficial pero hay diferencias en lo que respecta al ordenamiento de los tramos a pagar y la fecha de la futura reapertura de las discusiones.

Funcionarios de Jefatura de Gabinete están sosteniendo charlas "informales" con dirigentes de UPCN y ATE con vistas a alcanzar un entendimiento que permita coordinar una convocatoria formal en las próximas semanas, según informa Mundo Gremial.

En estas conversaciones, el Gobierno ofreció un aumento salarial del 34%, que iría en línea con el 35% con el que finalmente se cerró el salario mínimo vital y móvil y el porcentaje que el último viernes firmaron los docentes universitarios en una cumbre con Alberto Fernández.

Sin embargo, habría diferencias en la forma en que se distribuye ese 34% en el año paritario que va de junio de 2021 a mayo de 2022.

El ofrecimiento del gobierno incluye una cláusula de revisión para que las partes vuelvan a sentarse a la mesa y discutir una eventual compensación ante una suba de inflación.

"Venimos teniendo charlas informales y esa suma está en línea con lo que firmaron los docentes universitarios. Pero nuestra paritaria sigue vigente hasta fin de mes: en abril tuvimos una suba del 6% y ahora en mayo, un 8%", explicó un vocero de UPCN consultado por Mundo Gremial.

Mientras que para ATE, el mínimo del incremento salarial debería ser del 35% y el acuerdo debería garantizar que en el primer semestre se le gane a la inflación real. También reclamarían que la paritaria pueda ser revisada antes de fin de año.

Así quedan los salarios con aumentos confirmados

Tal como informara iProfesional, el Gobierno venía avanzando en su esquema de coordinación de precios y salarios con el cierre de paritarias que estuvieran en línea con el nivel de pauta inflacionaria, del orden del 29%.

Sin embargo, ya se cerraron algunas negociaciones que se ubican varios puntos por encima, en contra de las aspiraciones de Guzmán.

A continuación, los principales acuerdos salariales que se cerraron para este 2021.

Vitivinícolas: 57%

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) obtuvo una suba salarial de un 57% para los operarios de bodegas y viñas.

El acuerdo establece una actualización hasta febrero de 2022 del 47% remunerativo y del 10% en conceptos no remunerativos, a pagarse en cuotas.

De marzo a julio, los vitivinícolas recibirán un incremento del 26% (13% remunerativo y 13% no remunerativo); entre agosto a diciembre, la suba remunerativa será del 14% y la carga adicional al 12%; en enero de 2022 un 10% remunerativo y en febrero de 2022 un 10% adicional.

Trabajadores de la TV: 44%

El Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) logró una paritaria anual 2020/2021 que totalizó un 44%.

Ferroviarios: 37,5%

Los cuatro sindicatos ferroviarios y las empresas de transporte de pasajeros y cargas bajo la órbita del Estado acordaron este jueves en negociaciones paritarias una mejora salarial del 37,5 por ciento hasta marzo próximo, con cláusula de revisión en octubre; otras sumas no remunerativas y una gratificación extraordinaria y por única vez de 15.000 pesos.

El bono de $15.000 será por el día del ferroviario. Además, recibirán un plus de $6.000 los trabajadores que cumplen tareas presenciales.

Trabajadores de la construcción acordaron un 35,8% en 4 cuotas remunerativas

Obreros del plástico: 36%

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) acordó con la Cámara de la Industria del Plástico (CAIP) un aumento que del 36% y tres sumas fijas no remunerativas de $7.000 cada una. Se pagarán entre mayo y septiembre.

Construcción: 35,8%

El sindicato UOCRA acordó un 35,8% en 4 cuotas remunerativas desde abril, julio, octubre y febrero 2022.

Metalúrgicos: 35,2%

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó con las cámaras empresariales un aumento salarial del 35,2% para este año, que supera la pauta de inflación del 29% prevista por el gobierno en la ley de Presupuesto.

El aumento negociado por el gremio liderado por Antonio Caló se pagará en tres cuotas e incluye una cláusula de revisión en diciembre próximo, por si la evolución de los precios supera el aumento acordado.

Los más de 185 mil trabajadores de la UOM, cobrarán la primera cuota con los sueldos de abril de un 15% no remunerativo, pero aplicable a todos los adicionales, sobre el que no se pagarán caras patronales.

La segunda cuota de un 10% se percibirá con los sueldos de julio y la tercera con el mismo porcentaje en octubre, según informaron fuentes de la UOM.

A partir de julio el aumento del 15% inicial pasaría a ser remunerativo, según explicaron fuentes del sindicato a Noticias Argentinas.

Docentes (paritaria nacional): 34,6%

El Ministerio de Educación y los sindicatos docentes lograron cerrar un acuerdo del 34,6% que será abonado en tres cuotas: marzo, julio y septiembre.

La entidad sindical liderada por Armando Cavalieri llegó a un acuerdo a finales de abril

Empleados de estaciones de servicio: 34%

Se acerca la suba que obtuvo la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina (FOESGRA), que acordó un aumento del 34%.

La FOESGRA, que encabeza Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, acordó que ese aumento se pague en cuatro cuotas con una cláusula de revisión en octubre.

Industria del vestido: 33%

La Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido y Afines (Foniva) cerró 33% en tres tramos. Se pagará de la siguiente manera: 15% (de abril a junio); 9% (julio a septiembre) y 9% (desde octubre a marzo 2022).

Empleados del sector pesquero: 33%

El sector pesquero cerró su paritaria anual por el período abril 2021-marzo 2022, que contempla un aumento del 33% dividido en dos tramos: un 18% en el primer semestre y un 15% en el segundo.

Luego de numerosas reuniones privadas, las tres cámaras empresarias, CAPeCA-CAPIP-CEPA, llegaron a un acuerdo salarial con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos-SOMU, ajustando el salario básico dentro de las pautas salariales fijadas por el gobierno nacional.

Empleados de comercio: 32%

Con 1,2 millones de trabajadores, la entidad sindical liderada por Armando Cavalieri llegó a un acuerdo de paritarias en los últimos días de abril.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció el lunes el cierre de la paritaria anual (de abril 2021 a marzo 2022), con un aumento del 32% y estableció una revisión en enero 2022, donde se discutirá la diferencia inflacionaria inter anual del convenio.

La recomposición llevaría el salario básico de $74.733 para marzo próximo, más los adicionales correspondientes, como un pago excepcional como seguro ante el coronavirus.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), informaron que "las partes pactaron un incremento salarial del 32% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de mayo de 2021".

Así las cosas, la "letra chica" del acuerdo establece:

1. Que el mencionado incremento del 32% se abonará en forma de asignación no remunerativa (Art. 6 Ley 24.241), en su valor nominal y no acumulativamente, y en cuatro tramos: 8% en mayo, 8% en septiembre, 8% en enero de 2022, y 8% en febrero de 2022.

2. Los incrementos de los meses de mayo y septiembre mantendrán su carácter de no remunerativo hasta el mes de enero de 2022, momento en que se incorporan a los nuevos básicos de convenio. Asimismo, los incrementos de los meses de enero de 2022 y febrero de 2022 se incorporan a los básicos en el mes de abril de 2022.

3. Los incrementos acordados no tienen impacto sobre los adicionales del CCT 130/75 mientras mantengan su condición de no remunerativos y, por tanto, no se aplicará ningún equivalente hasta su incorporación, a saber: presentismo, antigüedad, cajero, armado de vidrieras, chofer y ayudante de chofer. Tampoco computarán para el cálculo del sueldo anual complementario, según la CAC.

4. Lo pactado tiene vigencia desde el 1° de abril de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, "sin perjuicio de lo cual las partes se comprometieron a reunirse en el mes de enero de 2022 para analizar las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido", agregaron en un comunicado.

Docentes bonaerenses: 32%

Los dos gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Suteba y FEB) aceptaron la propuesta del 32% al mes de septiembre por parte de la administración de Axel Kicillof.

Porteros: 32%

El gremio de los porteros (Suterh) encabezado por Victor Santa María selló a comienzos de marzo, un aumento del 32% en cuatro tramos no acumulativos (7% en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero del año próximo).

La paritaria de la UOM es la más elevada hasta el momento

Trabajadores informáticos: 30%

La Unión Informática (UI) logró llegar a un acuerdo de recomposición salarial con las empresas del sector del 30% que se pagará en tres tramos para todas las categorías. Además, aseguró que continuará monitoreando la evolución de los precios y su impacto en los salarios con el objetivo de evaluar nuevos incrementos en futuras negociaciones.

El aumento pactado se abonará del siguiente modo: 10% en mayo; 10% en agosto y 10% en noviembre. Cabe recordar que el último pago del tramo de la paritaria del 2020 se pagó en el mes de febrero de este año, con una suba del 15%.

Cabe destacar que con las nuevas escalas salariales también se incrementan el tope de reintegro por guardería de $7.500 para salarios hasta $91.000 (brutos) y el costo por kilómetro (para los empleados que disponen de su auto para trabajar) a $29.00 (mayo), sujeto a nuevas revisiones. El salario mínimo para un trabajador informático escalará en noviembre a $59.539,78.

Trabajadores del sector cárnico: 30%

Los trabajadores de la carne percibirán un incremento salarial del 30%. Los gremios del sector y las cámaras empresarias cerraron un acuerdo por nueve meses con el compromiso de sentarse antes de fin de año para evaluar el avance inflacionario y definir nuevas subas.

El aumento pactado se hará efectivo en tres tramos: 15% en mayo, 7,5% en julio y 7,5 % en octubre.

"Hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio, con cláusulas que nos permiten en el último trimestre del año mejorar lo pactado, siempre priorizando la defensa del poder adquisitivo del salario", señaló Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

La firma de la paritaria se concretó este jueves luego de semanas de negociación y en un contexto "sumamente adverso", señaló el dirigente sindical.

Trabajadores de la electricidad: 29,5%

La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, acordó un aumento escalonado de 29,5%. Se pagará un 8% retroactivo a marzo, 4% en abril, 6% en mayo, 5,5% en julio y 6% en octubre.

Bancarios: 29%

La Asociación Bancaria recientemente firmó un aumento salarial del 29%, en línea con la proyección de inflación del Gobierno, más una actualización salarial del 2,1% por el 2020 y una cláusula de revisión en septiembre y noviembre.

Empleadas domésticas: 28%

El gremio llamado Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó una actualización del 28%. Se pagó un 10% en diciembre de 2020, un 8% en febrero y ahora se sumó un 10% en abril.