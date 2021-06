Fernández apoyó el aumento salarial del 45% de bancarios y pidió que los sueldos le ganen a la inflación

El Presidente aseguró que una de sus preocupaciones es que los salarios no se retrasen respecto de la inflación porque ya se lo hicieron muchos años

El presidente Alberto Fernandez dejó en claro su apoyo al aumento salarial del 45% que consiguió el gremio encabezado por Sergio Palazzo y llamó a promover negociaciones paritarias para ganarle a la inflación.

"Me han dado el privilegio de participar del acuerdo paritario que acaban de suscribir y pude estampar mi firma como testigo del encuentro entre el sector de los banqueros y los bancarios", dijo el mandatario en su participación del XLVIII Congreso Nacional Bancario junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

"Eso va impulsando algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es que los trabajadores y cada argentino tengan más derechos. Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase respecto de la inflación y le gane, porque ya se retrasaron muchos años. Y por lo tanto, que podamos ir corrigiendo, dentro de todas las dificultades que tenemos, esa realidad a mi me da una enorme tranquilidad", señaló el jefe de Estado.

En ese marco, también se refirió a las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, con varias críticas a Juntos por el Cambio, pidió a la sociedad "no olvidar que la Argentina estaba caída, muy golpeada" cuando el actual Gobierno llegó a la gestión, el 10 de diciembre de 2019.

"Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos salir de la tragedia de los cuatro años del gobierno anterior", afirmó. En esa línea, el Presidente agregó: "Comprendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados en atender la crisis que genera, pero no olvidemos del lugar de donde partimos".

"No lo olvidemos porque los responsables tienen nombre y apellido y son los que están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos en su momento no supieron hacer", completó.

El jefe de Estado recordó que siguió la entrevista del expresidente Mauricio Macri en Córdoba, en la que decía que "Fernández no sabe negociar con el Fondo, cómo le va a pedir que baje la tasa de interés y pida más plazo", y le respondió: "Mire Macri, yo pido eso al Fondo porque yo defiendo a los argentinos mientras usted se olvidó de los argentinos y nos metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir".

Duro contra la oposición

En el mismo encuentro, aseguró: "El otro día, el ex presidente, en un programa, decía que yo no entendía lo que era una negociación con el Fondo, que no podía pedir una quita de la tasa de interés. Mire Macri, hago eso porque defiendo a los argentinos. Usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir".

"Nosotros llegamos el 10 de diciembre con un ímpetu enorme de poner de pie a una Argentina que estaba caída y postrada, muy golpeada. No nos tenemos que olvidar de eso en un proceso electoral como el que se viene. En esos años no solamente se endeudó a la Argentina del modo irresponsable en que se la endeudó. Recuerdo que Macri nos recomendaba en inglés que nos enamoremos de Christine Lagarde. En ese momento estaba poniendo a la Argentina de rodillas con un crédito que nunca íbamos a poder pagar", expresó el primer mandatario.

En el mismo sentido, criticó duramente al Fondo Monetario Internacional por haberle dado a Macri ese crédito de 57 mil millones de dólares: "Mal que les pese, ellos son directores responsables de lo que han hecho. El FMI después de la tragedia de la pandemia dispuso socorrer a todo el planeta con 50 mil millones de dólares, pero a la Argentina de Macri destinó 57 mil millones de dólares. Ese crédito fue un despropósito".

El Presidente cuestionó a los dirigentes opositores que criticaron la demora en la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus

"Durante cuatro años nos hicieron un daño incalculable que la pandemia hace que dejemos en un segundo plano, pero no es bueno olvidarse de nada de eso. Tuvimos una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales y decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas. Todos ellos vuelven de las cenizas abusando de la tragedia que estamos viviendo y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer", aseveró.

"Ahora están preocupadísimos por la educación de nuestros chicos cuando fuimos siempre nosotros los que levantamos la bandera de la salud y la educación pública. Por favor no olvidemos el lugar desde donde partimos. Los responsables tienen nombre y apellido: están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos no supieron hacer", aseguró.

En relación con la gestión de la pandemia, el Presidente se jactó de que la Argentina se encuentra "entre los primeros 20 países del mundo que más vacunas contra el coronavirus ha suministrado" y remarcó que "somos de los pocos que produce vacunas".

Por último, se refirió a la demora en la entrega de la vacuna Sputnik V, por la cual la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que a futuro "es una posibilidad" combinar inmunizantes para completar los esquemas de vacunación.

"Dijeron que pedimos coimas para recibir la vacuna, dijeron que compramos veneno. Ahora que el envenenador consiguió la vacuna, reclaman la segunda dosis de veneno. Dejemos de contaminar a los argentinos con mentiras, cuánta gente habrá creído que la vacuna era dañina", ironizó en ese sentido.

Acuerdo de La Bancaria

Palazzo abrió la temporada de revisiones paritarias : suba de 45,1% y súper bono de $100.000 para bancarios

La Asociación Bancaria (AB) y las cuatro cámaras del sector acordaron este martes en el Ministerio de Trabajo la primera revisión paritaria de peso y rubricaron una actualización total del 45,1%.

Según consignaron fuentes gremiales, el incremento se compondrá de un 2,1% en reconocimiento de lo partido contra la inflación, que se aplicará sobre los haberes de enero de 2021, y a partir de allí, una mejora del 43%.

Además, acordaron que los empleados de la actividad percibirán antes del 6 de noviembre, Día del Bancario, un mínimo de 100 mil pesos en concepto del histórico bono por ese día no laborable.

Por otra parte, el sindicato que conduce Sergio Palazzo, uno de los gremialistas más cercanos a la gestión del Frente de Todos, informó que el acuerdo pactado será revisado el 15 de diciembre.

La firma de Palazzo, que llega días después de las de Hugo y Pablo Moyano para los camioneros, abre el camino a la temporada de revisiones paritarias. El dato no es menor. Es que todas las negociaciones que se fueron cerrando desde enero hasta el momento tienen alguna instancia de revisión antes de fin de año.

Será en ese momento en el que quienes pusieron su firma en la primera tanda buscarán llegar, al menos, al umbral del 45%.