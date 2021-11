El PreViaje II quintuplicó lo facturado en su primera edición

El ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó este domingo que el Programa PreViaje II ya "quintuplicó el monto vendido" respecto a la primera edición del plan, al señalar que se está llegando a los $50 mil millones de facturación, cuando en 2020 la cifra fue de $10 mil millones.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional calificó como una medida "absolutamente innovadora" la desarrollada por el Gobierno para impulsar la compra anticipada en comercios de toda la cadena turística mediante el otorgamiento de un crédito por el 50% del consumo realizado.

"Vendimos $10 mil millones en la primera edición, hoy o mañana vamos a estar llegando a $50 mil millones, es decir que se quintuplicó el monto vendido", dijo en relación a esta segunda edición.

Lammens añadió que "más del 80% de la gente tiene imagen positiva del Previaje", y recordó que le permite al Estado "recaudar dos veces", la primera con la compra original y la segunda cuando se usa la tarjeta con el monto cargado, equivalente al 50% del consumo original.

"Lo que tiene de innovador es que sale de la lógica del subsidio tradicional" y "puso a las empresas a trabajar", además de que "estimula mucho la demanda", resaltó el ministro de Turismo, y concluyó que "lo que se vendió para enero y febrero es una cosa extraordinaria".

Programa PreViaje: puntos clave para comprar bien

Es importante tener en cuenta que ya está disponible la web de preventa turística que te reintegra el 50% del valor del viaje en crédito, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina, desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022.

¿Cómo es el beneficio del Programa PreViaje?

Por cada compra anticipada de servicios turísticos nacionales en agencias de viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios turísticos a prestadores registrados en el programa que hagas hasta el 31 de diciembre de 2021 para viajar por Argentina desde noviembre 2021 y en todo 2022, y presentes el comprobante correspondiente, recibirás un crédito del 50% de tus compras realizadas para gastarlo en todo el sector turístico argentino.

En otras palabras, el usuario tendrá un saldo a favor para gastar en más servicios turísticos, desde casas de productos regionales y excursiones hasta gastronomía, empresas de transporte y agencias de viaje. De esta forma, se promueve el consumo tanto previo como posterior con el fin de reactivar a la industria del turismo interno.

El crédito estará disponible a partir de la fecha de los viajes o de la prestación del servicio turístico hasta el 31 de diciembre de 2022.

Programa PreViaje: ¿dónde presentar la factura?

Una vez realizada la precompra ante un prestador inscripto en el programa PreViaje, el usuario deberá registrarse validando su identidad con nivel 3 en "Mi Argentina" y completar los datos personales. A continuación, tendrá que crear el perfil del viaje o los viajes indicando fecha, origen, destino, pasajeros, y asociar los comprobantes de las compras anticipadas correspondientes.

Programa PreViaje: todo lo que tenés que saber sobre esta iniciativa

¿Cuáles son los requisitos?

Tendrá la posibilidad de acceder al beneficio cualquier persona física mayor de 18 años a través de su CUIT o CUIL, que tenga validación de identidad nivel 3 en Mi Argentina y que declare un domicilio en la República Argentina.

¿Qué fechas debo tener en cuenta?

Para poder acceder al programa Previaje, todo gasto realizado en la industria del turismo deberá ser ingresado en el sistema del programa según la fecha de viaje elegida en el 2022. En este caso, el sistema utilizado para pedir el beneficio del 50% será el siguiente:

Si querés viajar en noviembre 2021:

Serán válidos aquellos comprobantes emitidos entre el 12 de agosto y el 26 de septiembre de 2021.

Para viajar en diciembre 2021:

Se extendió la fecha de compra para viajar en diciembre de 2021. Serán válidos aquellos comprobantes emitidos entre el 12 de agosto y el 15 de octubre de 2021. Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 20 de octubre.

Para viajar en enero 2022:

Serán válidos aquellos comprobantes emitidos entre el 12 de agosto y el 31 de octubre de 2021. Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 20 de noviembre.

Para viajar a partir de febrero 2022:

Serán válidos aquellos comprobantes emitidos entre el 12 de agosto y el 31 de diciembre de 2021. Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 31 de diciembre.

Programa PreViaje: se puede usar el beneficio para viajar en 2021 y 2022

¿Se puede usar la tarjeta del Programa Previaje 2020?

Sí, es posible. Si el usuario todavía tiene su tarjeta habilitada del Programa Previaje 2020/2021 podrá utilizarla. Al momento de registrarse en este nuevo programa deberá confirmar si todavía tiene la tarjeta que se le ha indicado. De ser así, el crédito se transferirá a la misma en caso de aprobarse un nuevo beneficio.

Si el usuario no tiene la tarjeta, no hay problema; se puede abrir una nueva cuenta y emitir una nueva tarjeta.

¿Cómo se recibe el beneficio?

Podrá recibir el beneficio a través de una tarjeta precargada del Banco Nación que será entregada en el domicilio que chaya consignado en la cuenta o a través de la billetera electrónica BNA+ en el teléfono celular.

No es necesario tener una cuenta previa en el Banco Nación, ya que se abrirá una automáticamente sin costo alguno y sin que el ususario deba realizar una gestión específica.

¿Cuáles son los montos máximos?

El beneficio tiene un monto máximo total de $100.000 por persona mayor de 18 años.

Las compras anticipadas en agencias de viaje, alojamiento, transporte aéreo de cabotaje y terrestre generarán hasta $100.000 de beneficio. El resto de los rubros (como balnearios o alquiler de automóviles) generan crédito por hasta $5.000. No hay un tope máximo por familia.

¿Hay un límite de compras?

No hay límite por cantidad de compras pero si existe un monto mínimo por factura que es de $1.000. Tené en cuenta que para acceder al beneficio tenés que realizar compras anticipadas por un monto igual o mayor a $10.000, lo que supone un crédito a favor de $5.000.

¿Dónde se consultan los prestadores?

Importante: para acceder a estos beneficios califican sólo las compras que realicemos a prestadores autorizados.

¿Cuándo se puede empezar a usar el crédito?

El crédito otorgado va a estar disponible a partir del mes del viaje en cuestión. Si volvés del mismo y todavía tenés crédito a favor vas a poder gastarlo en el sector turístico de tu ciudad o de cualquier parte del país hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por ejemplo, podés utilizarlo en gastronomía o actividades culturales.

Lo bueno es que el crédito podrá ser utilizado en cualquier prestador del rubro turístico en todo el país. No es necesario que el prestador esté inscripto en Previaje, sólo debe pertenecer a los rubros turísticos habilitados por el Programa y tener posnet para poder cobrar con tarjeta (en caso de tener la tarjeta física) o para poder generar el QR (en caso de usar la Billetera Virtual BNA+).

Programa PreViaje: en la web oficial se pueden consultar todos los prestadores

¿Qué destinos y qué compras están incluidos?

El programa previaje está pensado para fomentar el turismo nacional, es decir, para compras y viajes a realizarse dentro de Argentina. Alcanza los siguientes rubros:

Alojamiento: campings y/o refugios de montaña, hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, aparts y residenciales similares, excepto por hora, hospedaje en estancias y albergues juveniles y servicios en apartamentos de tiempo compartido.

campings y/o refugios de montaña, hoteles, hosterías, cabañas, bungalows, aparts y residenciales similares, excepto por hora, hospedaje en estancias y albergues juveniles y servicios en apartamentos de tiempo compartido. Agencias de viajes: servicios de empresas de viajes y turismo, y servicios de agencias de turismo.

servicios de empresas de viajes y turismo, y servicios de agencias de turismo. Transporte: aerocomercial regular de cabotaje de pasajeros y terrestre de larga distancia regular.

Programa PreViaje: el beneficio se puede utilizar para distintos servicios turísticos

Excursiones: excursiones y/o traslados de trenes especiales con fines turísticos, excursiones lacustres con fines turísticos, Excursiones fluviales con fines turísticos, Excursiones marítimas con fines turísticos, Transporte automotor de pasajeros para el turismo.

excursiones y/o traslados de trenes especiales con fines turísticos, excursiones lacustres con fines turísticos, Excursiones fluviales con fines turísticos, Excursiones marítimas con fines turísticos, Transporte automotor de pasajeros para el turismo. Centros turísticos: centros de esquí, de pesca deportiva, de turismo termal y/o similares, de aventura, ecoturismo o similares.

centros de esquí, de pesca deportiva, de turismo termal y/o similares, de aventura, ecoturismo o similares. Alquiler de autos y equipamiento: alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación, alquiler de bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayaks u otros artículos relacionados con el turismo.

alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación, alquiler de bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayaks u otros artículos relacionados con el turismo. Atractivos turísticos: jardines botánicos, zoológicos y Parques, Museos y preservación de lugares y edificios históricos, Bodegas.

jardines botánicos, zoológicos y Parques, Museos y preservación de lugares y edificios históricos, Bodegas. Gastronomía: cafés, bares y confiterías, Restaurantes y cantinas, Restaurante y cantina con espectáculo.

cafés, bares y confiterías, Restaurantes y cantinas, Restaurante y cantina con espectáculo. Entretenimiento y ocio: Parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio, Playas y parques recreativos, Salones de baile y discotecas,

Espectáculos: cines, producción de espectáculos teatrales y musicales

cines, producción de espectáculos teatrales y musicales Productos regionales: artículos y artesanías regionales, talabartería de cuero, plata, alpaca y similares, chocolate, helados, alfajores, cervezas artesanales, y otros cuya principal fuente de ingresos sea la actividad turística, antigüedades.

artículos y artesanías regionales, talabartería de cuero, plata, alpaca y similares, chocolate, helados, alfajores, cervezas artesanales, y otros cuya principal fuente de ingresos sea la actividad turística, antigüedades. Otros servicios turísticos: comercios en terminales aeroportuarias, parques y zonas francas que dependan de la actividad turística, Servicios de explotación de terminales.

¿Qué hacer si quiero cancelar el viaje?

Los beneficiarios tienen la obligación de informar la eventual cancelación de un viaje o servicio turístico cargado en la plataforma, en un plazo de hasta 20 días antes de la fecha del viaje o prestación del servicio.

Para hacerlo será necesario anular la factura cargada en la página y esta se descontará del crédito generado. En caso de que sea sólo una reprogramación del viaje, no es necesario informar. El crédito del programa PreViaje estará disponible a partir de la fecha declarada originalmente.

¿Se puede pagar en cuotas?

Sí, es posible realizar compras en cuotas. Para el crédito, se reconocerá el monto total indicado en la factura.

Programa PreViaje: ¿cuáles son los destinos más elegidos?

En poco más de 48 horas habilitadas para la carga de comprobantes del Previaje el programa estatal que reintegra el 50% de los gastos en compras turísticas anticipadas, pasaron por esa web facturas por un equivalente de $4.750 millones. Es la mitad de lo que se ingresó en la primera edición, que duró tres meses.

Para quienes organizaron sus vacaciones por la Argentina para noviembre, había tiempo de adquirirlas hasta el 15 de septiembre y de cargarlas hasta el 26 de septiembre.

Si bien estos no son los primeros números, sí son los que eligió el Ministerio de Turismo y Deportes para comunicar como un "éxito", en sus propias palabras. Según el Gobierno, una agencia de viajes online informó "que en sólo un mes ya superó todas las ventas que hizo en 2020″ con el programa, y que la expectativa del sector privado es que "se van a triplicar o cuadruplicar las cifras del año pasado".

Los destinos

Los principales destinos, según informó la cartera a cargo de Matías Lammens, son Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza y Salta. Dentro de esas provincias, las ciudades más elegidas son Bariloche, Mar del Plata y El Calafate.

En Bariloche aguardan los próximos meses con mucha expectativa: "Si bien todavía esperamos la habilitación del turismo grupal y estudiantil, para el verano aguardamos una llegada masiva porque este año habrá mucha gente vacunada, y esperamos que el cambio se note, sobre todo en el consumo", resume Néstor Denoya, presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro.

Según el funcionario, en esta edición incluso se llegó a considerar ponerle un tope a las compras para Bariloche, porque en la pasada se llevó la porción mayoritaria de los tickets.

Mar del Plata es uno de los destinos más elegidos

Las agencias de viajes también estaban expectantes por la vuelta del Previaje.

"Una tendencia que permite ver el impacto positivo que este tipo de iniciativas genera en las economías regionales es la marcada preferencia por los viajes nacionales, ya que alrededor del 90% [de los clientes] eligió viajes domésticos", detalla Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. Así fue en las primeras dos semanas de septiembre, asegura la ejecutiva. Claro que, además del Previaje, todavía hay restricciones de fronteras en la Argentina y otras naciones a las que viajan los argentinos, añade.

En Avantrip aseguran que la venta de viajes domésticos, desde la salida del Previaje, se concentra en los meses de noviembre y diciembre. "Para viajar en enero y obtener el reintegro, hay tiempo recién hasta el ultimo día de octubre, con lo cual recién en unas semanas estaremos en el pico de compras locales para temporada alta", comentaban.

"Aun faltan semanas de definición importantes porque está pendiente la venta de temporada alta que empezará a verse durante todo el mes de octubre. Los resultados parciales, a unas 6 semanas de lanzado el programa son excelentes. Las empresas del sector necesitan una buena temporada para ir dejando atrás la profunda crisis que trajo la pandemia", señaló Gabriel Bianchi, supervisor de Producto.

"En 2020 el programa no tuvo mucha difusión, muy pocas personas se enteraron y participaron. Este año hubo muchísima más difusión, son más agencias y servicios los que se sumaron. El panorama actualmente está mucho más liberado, en 2020 aun había cuarentena, no había vacunas y no había tantos destinos abiertos para la circulación turística", señala Francisco Vigo, de Almundo.

En la agencia, desde el inicio de Previaje, la venta de pasajes doméstico o cabotaje creció 70% en la comparación con el mes anterior.