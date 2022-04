Bono a sectores vulnerables: ¿pone en riesgo el cumplimiento con el FMI y crea más inflación?

El costo fiscal de los bonos que anunció el Gobierno para recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables frente a una inflación del 16,1% acumulada en el primer trimestre, genera más riesgo sobre el cumplimiento de la meta de déficit fiscal pactada con el FMI, al tiempo que para algunos economistas podría terminar alimentando la dinámica inflacionaria.

Es que los analistas ya vislumbraban desafiante reducir el déficit fiscal primario del 3% del PBI registrado en 2021 a 2,5% para este año, dado que por efecto del alza de precios internacionales que causó la guerra entre Rusia y Ucrania, el gasto en subsidios energéticos se elevará. Esto va a contramano de lo previsto en el acuerdo con el FMI, que contempla bajar las subvenciones 0,6 puntos del PBI este año.

Por un lado, habrá un bono de $18.000 para trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B. Además, los jubilados y pensionados que cobren hasta 2 haberes mínimos recibirán un complemento de $12.000 al bono de $6.000 anunciado el 7 de abril, llevando el total hasta los $18.000.

Por otro lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que preparan un impuesto a la renta inesperada con una alícuota aplicable a las empresas con ganancias superiores a $1.000 millones.

Los economistas plantean que hay dudas sobre cómo se financiará el mayor gasto, porque vaticinan que es improbable que el impuesto a la renta inesperada sea sancionado por el Congreso. Además, de conseguir aprobarse, los fondos que aportaría recién se cobrarán en 2023. A la vez, calculan que el impacto recaudatorio no sería significativo pero, en cambio, la medida genera "incertidumbre y desincentiva las inversiones en el país".

Bonos: ¿cuál es el impacto fiscal?

La meta de déficit primario fijada al fin del primer trimestre en el acuerdo con el FMI es de un rojo de hasta $223.300 millones. En el marco del anuncio de los nuevos bonos, Guzmán aseguró que esa meta se cumplió y precisó que desequilibrio fiscal primario el primer trimestre alcanzó el 0,25% del PBI.

Guzmán dijo que se cumplió la meta de déficit fiscal del primer trimestre acordada con el FMI

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, estimó que el costo fiscal de los bonos anunciados es de unos $200.000 millones, lo que implica 0,3% del PBI.

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, calculó que el impacto fiscal puede rondar "entre 0,2 y 0,3% del PBI. Todo va a depender de cuánta gente se anote, y de las restricciones que ponga el gobierno para acceder a la ayuda".

"Si se inscribe la misma cantidad que recibe hoy la Asignación Universal por Hijo, el gasto adicional es $126.000 millones, lo que equivale a 0,2% del PBI. Y si se anota la misma cantidad que en el primer IFE, asciende a casi $180.000 millones. O sea, 0,3% del PBI", indicó.

El economista precisó que la meta de déficit al segundo trimestre asciende a $566.800 millones, y sostuvo que en Eco Go antes de estas medidas ya preveían que no se lograría cumplir la pauta de reducir el desequilibrio fiscal a 2,5% del PB este año.

En la misma línea, los analistas de Facimex Valores afirmaron que "el impacto fiscal será significativo agregando presiones en un frente fiscal que ya viene ajustado por el fuerte crecimiento de los subsidios energéticos, que avanzaron 90% a/a real en el primer trimestre de 2022".

¿Los bonos ponen en riesgo el acuerdo con el FMI?

"Seguimos viendo que el déficit rondará 2,9% del PBI, y creemos cuando venga la misión en mayo probablemente definan un cambio en las metas", comentó Menescaldi.

A su vez, Claudio Caprarulo, director de Analytica expresó que "en términos fiscales el aumento del gasto es 0,2 puntos del PBI pero el problema es que no se sabe cómo se va a financiar porque se habla de un aporte extraordinario que le tocaría a las empresas pero hay que ver si se aprueba en el Congreso o no".

"En el corto plazo es un aumento mayor del gasto público en un contexto en el cual su reducción es la meta que más difícil tiene el Gobierno para cumplir este año con el FMI. Como están dadas las condiciones, hoy no prevemos un cumplimiento. Es donde tenemos más dudas", resaltó.

En ese sentido, Caprarulo recordó que "queda pendiente, sobre todo, la discusión acerca del tema de las tarifas. Cuál va a terminar siendo el impacto, tanto del fuerte aumento del precio internacional de la energía sobre los subsidios económicos como también el nuevo cuadro tarifario que implementaría el Gobierno".

En cambio, la consultora PxQ evaluó que "la medida no implica un apartamiento del sendero fiscal acordado, puesto que la recuperación del nivel de actividad, la aceleración de la inflación y los mayores precios de los commodities implican una recaudación mayor a la prevista en el acuerdo".

Por su parte, Baer comentó que "no necesariamente implica un desvío de la meta de déficit anual pactada. Las trimestrales podrían sufrir, pero dependerá de cómo evolucionan los ingresos con inflación mayor a la prevista".

Los bonos para sectores vulnerables podrían gatillar más inflación si se financian con emisión

¿Las medidas anunciadas pueden generar más inflación?

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado dijo en declaraciones radiales que "lo que se necesita es un programa inflacionario y no echar más leña al fuego", al advertir que "esto se termina financiando con mayor emisión monetaria y no genera un plan integral para atacar la inflación".

En ese sentido, Menescaldi consideró que no necesariamente las medidas "van a generar emisión" y opinó que "lo que va a financiar estos gastos va a ser la mayor recaudación que habrá por la mayor inflación".

En cambio, Agustín Berasategui, economista de ACM, sostuvo que "los bonos, al ir dirigidos a sectores de menores ingresos, es probable que en mayor medida vayan a consumo y esto tenga algún impacto en los precios de los bienes".

Por su parte, Federico Moll, director de Ecolatina, cuestionó que "el Gobierno está más preocupado por contener parcialmente el efecto de la inflación sobre el poder de compra de los hogares que en eliminar el problema de raíz".

"No hay un anuncio relevante sobre cómo piensan controlar una inflación que en abril vemos nuevamente por encima del 5%. Y en mayo, aumento de tarifas mediante, difícilmente desacelere. En el proceso suman nuevos impuestos, En Argentina, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, la mayor parte de la carga fiscal cae sobre las empresas y no sobre los individuos que lo terminan pagando en el precio de lo que compran, este nuevo impuesto tendrá un efecto similar", fustigó.

A su vez, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que "para que los bonos generen inflación deberían financiarse con emisión monetaria, pero el acuerdo con el FMI restringe la posibilidad del Tesoro de recibir fondos del BCRA directamente".

En ese marco, el economista especuló que "como no sabemos si se va a conseguir financiar ese gasto, que son más de $200.000 millones, podría ser que se tenga que financiarse en el mercado voluntario de deuda. Y si no alcanza con la liquidez disponible, entonces sí es probableque veamos un BCRA activo emitiendo pesos, lo que afectaría la evolución de la inflación".

La presión tributaria sobre las empresas en Argentina está entre las más altas del mundo

Impuesto a la renta inesperada ¿Que efecto causará?

El diagnóstico de los economistas es que el proyecto a la renta inesperada que impulsa el Gobierno genera más desconfianza y desalienta nuevas inversiones en el país.

Menescaldi cree que "tal vez impulsan este proyecto para decirle al FMI que esta medida de mayor gasto que tomó se financió de esta manera. Pero veo difícil que pueda tener aval en el Congreso". Además, el economista prevé que "es factible que muchas empresas terminen inventando gastos para quedar con ganancias menores a $1.000 millones" para eludir el gravamen que, según puntualizó Guzmán, podría abarcar al 3,2% del total de las compañías.

Aunque el ministro no especificó la alícuota que se aplicará, Menescaldi estimó que "lo más probable es que no tenga un poder recaudatorio muy importante" y alertó que "lo único que genera es desaliento a invertir en el país".

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso afirmó que "la intención del Gobierno de crear un nuevo impuesto a la renta extraordinaria solo agrega incertidumbre y desincentiva las inversiones en el país, que no son muchas". Y sentenció: "Como resultado, tenemos empleos cada vez menos productivos y trabajadores cada vez más pobres". Además, el economista destacó que "en Argentina ya hay 165 impuestos y tasas, y que la presión tributaria sobre las empresas está entre las más altas a nivel global".

De igual mirada, Berasategui aseguró que la iniciativa "afecta a la confianza no solo de los residentes, sino también de los no residentes y así produce un efecto negativo en la inversión futura".

Guzmán propuso un nuevo impuesto para financiar los bonos, pero expertos creen que no prosperará en el Congreso.

Nuevo impuesto: avance sobre el sector privado

Por su parte, Jeremías Morlandi, director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Argentina XXI, manifestó que "el Gobierno no está encontrando tan fácil la tarea de reducir el déficit al encontrarse con muchos obstáculos dentro de la coalición. Entonces, entonces avanza sobre el sector privado". Y agregó: "Con este impuesto demuestran que el Estado es socio del sector privado sólo en las ganancias, pero en las pérdidas estás solo. Es cierto que los precios de los commodities ahora están subiendo, pero cuando bajaban hace unos años, no les sacaron impuestos".

En ese marco, el economista criticó que "a toda la inestabilidad económica y política imperante se le agregan cambios de reglas de juego constantes que hacen imposible generar un ambiente de inversión adecuado".

"Este tipo de medidas se le va a volver en contra al Gobierno cuando el año que viene tengamos menos inversión y empleo", auguró.