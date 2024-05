El fiscal que investiga a beneficiarios de pensiones que vivían en el extranjero dio detalles del caso

El fiscal Guillermo Marijuan pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que elimine a 2954 beneficiarios del cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) por vivir en el extranjero.

En tanto, el funcionario judicial dio detalles de la causa. No solo dijo que hay otras más de 7000 personas que todavía son investigadas, por lo que los requerimientos podrían ampliarse, sino que también precisó que las casi 3000 que ya solicitó bajar representaban 500 millones de pesos por mes para el Estado.

En cuanto a los beneficiarios de pensiones que vivían en el extranjero, cuando en realidad el programa está destinado a garantizar cobertura previsional para adultos mayores de 65 años que no tengan tramitada su jubilación o pensión, Marijuan explicó que hay 2954 personas que ya no están en el país y que cobraban el plan igual. "Pedí la baja de manera inmediata, Hay un logro inmediato que es dar de baja estos beneficios. Representaban 500 millones de pesos mensuales", agregó.

Corrupción: los detalles que dio Guillermo Marijuan

"Después hay 7512 casos que están bajo observación, que es gente que entra y sale del país. Queremos ver y analizar con la gente de la Anses la situación, pero también podrían ser suspendidas", dijo en declaraciones radiales.

Asimismo, advirtió que no tiene "ningún impedimento" para -en ocasión de última necesidad- realizar detenciones si alguna de estas personas intenta eludir la acción de la Justicia.

Corrupción: los detalles que dio Guillermo Marijuan

"Son delitos sumamente graves. En el caso de las PUAM son pensiones universales para personas de más de 65 años sin ningún tipo de beneficio social y uno de los pocos requisitos es que residan en la República Argentina. Ahora nosotros tenemos que procesar 3000 causas porque cada beneficiario de esos que no están en el país van a ser denunciados. Se les va a preguntar a los funcionarios públicos de Anses y los organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber un cruce mes a mes de la base de datos de Anses, para determinar a las personas que cobraron o tramitaron su beneficio y se fueron del país, residen afuera", agregó.

Y sobre estos 2954 beneficiarios que solicitó a Pettovello dar de baja Marijuan dijo: "Se fueron del país y estuvieron más de 90 días sin haber regresado. Tramitaron su beneficio y se fueron".

Marijuan también explicó que este tipo de situaciones irregulares se repiten desde 2001. Además, ahondó sobre la causa que tramita Pollicita sobre esta red de piqueteros de distintas organizaciones que son investigados por desmanejos en el Potenciar Trabajo.

"Lo estamos viendo respecto de personas que son obligadas a marchar o a dejar dinero, es algo que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo. Hay miles de llamadas, que algunas lamentablemente se tienen que descartar porque la persona no se ha identificado, pero hay una inmensa mayoría, como las que está trabajando el doctor Pollicita y otras que están en manos de otros fiscales en el interior del país, que la persona está claramente identificada y se manifiesta respecto de una extorsión o algún otro tipo de delito", comentó.

"Tiene que haber un control de los escasos recursos del Estado para evitar ese despilfarro de dinero. Con Pettovello me he reunido apenas asumió. Noté una particular preocupación porque se advirtieron los fraudes que se estaban cometiendo y sé que están trabajando", agregó.