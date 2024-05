Omar Maturano, secretario general del gremio La Fraternidad, confirmó la noticia al sostener que no piden aumento, si no "empatar la inflación".

El secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que este jueves 30 de mayo habrá un nuevo paro de trenes y que la medida durará 24 horas.

Luego de varias especulaciones, el paro de trenes es un hecho, y en la confirmación el sindicalista sostuvo que no piden aumento de sueldo, si no "empatar la inflación". A su vez, confirmó que hubo recortes del presupuesto y que faltan insumos.

El sindicalista destacó que el paro será a nivel nacional, por lo que los trenes de larga distancia también se verían afectados.

Paro de trenes: será por 24 horas para reclamar una recomposición salarial

De esta manera destacó que no se cerraron paritarias "debido a la diferencia existente entre los porcentajes de la recomposición salarial propuesta con respecto a la inflación".

Otras de las cuestiones a las que hizo hincapié Maturano es sobre el recorte del 59% del presupuesto: "No hay una inversión ni una política para el modo ferroviario. Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad".

En la entrevista , el representante sindical confirmó que se le mandó una carta documento al Gobierno de Javier Milei, para que se revise o haya algún tipo de inspección sobre como se encuentra la infraestructura ferroviaria.

"Estamos pidiendo que se haga una revisión completa. Que haya una política de la empresa. El problema del gobierno es que no hay nadie de fuerza propia para hablar, como era antes. Responde de mala manera a nuestros planteos que no son solo salariales. Ahora, no hay ningún tipo de inversión y tampoco una política hacia el modo ferroviario", dijo.

"¿A cuánto estamos de una nueva privatización? Bueno, eso de privatización y concesión son dos palabras diferentes. La privatización es directamente vender, vender el suelo ferroviario, vender la infraestructura, vender las formaciones, y eso ya, el que compra eso, no lo compra por el ferrocarril o por la empresa para el servicio, sino lo compra para negocio inmobiliario, eso está clarito. La concesión es otra cosa porque no vende la soberanía, no vende las tierras, y únicamente tenés que dar el servicio que te debe imponer un órgano regulador y debe depender del Estado Nacional, dar concesión, publicitaciones y todo eso", continuó en diálogo con A24.

Si bien el último lunes el gremio logró sellar un acuerdo con Trenes Argentinos - SOFSE y Belgrano Cargas y Logística por el pago de las deudas en concepto de bono de presencialidad y por el "Día del Ferroviario", aún resta por consensuar los porcentajes de recomposición respecto a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).