El ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, confirmaron en una conferencia de prensa que aún no hay fecha para la salida del cepo.

El titular de la cartera de Economía aseguró que "la salida del cepo es una tercera etapa. Va a ser una etapa de crecimiento. Para salir del cepo nos fijamos parámetros y no fechas".

"Queremos que no haya sobresaltos en la gente, como la suba del dólar. Buscamos que la gente entienda la robustez de este programa", advirtió.

Antes de dar detalles de la segunda etapa del plan de estabilización, Caputo arrancó hablando sobre "la historia recibida. Porque esto pone en perspectiva de lo que podría haber pasado y la situación en la que estamos hoy".

"Heredamos la peor herencia de la historia. Lo peor de las últimas tres crisis, del Rodrigrazo, las hiperinflaciones y la salida de la convertibilidad. En este caso, heredamos la combinación de esas tres, y se pudo evitar esa crisis".

"Recibimos un paciente en terapia intensiva y estamos en una situación de recuperación. Se heredó un déficit consolidado entre Tesoro y BCRA de 15 puntos del producto", enumeró.

Y continuó: "Recibimos el país virtualmente en default con el FMI y los mercados. Además, había una deuda de pago con los importadores. Estaba rota la cadena de suministros, lo que generaba incertidumbre al momento de generar precios. Porque no se sabía el valor de reposición, lo que alimentaba la posibilidad de la hiperinflación".

En ese escenario, sostuvo que el Gobierno hizo un "programa de shock, basado en el ancla fiscal". "Fuimos a equilibrio fiscal desde el día uno", sostuvo.

Segunda etapa del plan: déficit y emisión cero

"Se cerró la canilla de emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo que se abusó en el Gobierno pasado. En esta segunda etapa, cerramos el grifo del segundo canal de emisión: los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados. Lo estamos haciendo porque queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez al programa económico para que deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo", sostuvo.

"Es la profundización de lo que venimos haciendo. Estamos en un programa de déficit cero y emisión cero. Significa menor problema cambiario. Disminuye la volatilidad cambiaria", sostuvo.

Por qué el Gobierno todavía no quitó el cepo cambiario

Luis Caputo hizo mención en reiteradas ocasiones por qué el Gobierno todavía no desarmó el cepo cambiario. Días atrás, había detallado que aún no había fecha estimada para hacerlo.

"No nos ponemos una meta de fecha. Siempre pensamos que se tiene que cumplir cuatro requisitos, el ancla fiscal, normalizar el flujo, teníamos que normalizar stock, y por último, teníamos que tener una relación razonable entre las reservas internacionales y pasivos remunerados. Esas eran las cuatro cosas que nos fijamos, se podría resumir en sanear el balance del Banco Central", dijo Caputo en una de sus disertaciones recientes.

"A todos lo que dicen por qué no sacamos el cepo el día uno. Requiere una cirugía mayor. Si hubiéramos sacado el cepo el día uno, hubiera sido una calamidad; si lo hubiéramos sacado en enero, hubiera sido un desastre; si lo hubiéramos sacado en febrero hubiera sido bastante desastre; si lo hubiéramos sacado en marzo hubiera estado mal; si lo hubiéramos sacado en abril hubiera estado mal; y si lo sacáramos hoy, sería inapropiado. Pasamos de una calamidad a algo inapropiado, una mejora sustancial", señaló.

Caputo puntualizó en qué momento está de su cálculo ante el cepo. "De los cuatro puntos, el equilibrio fiscal está; pero la normalización de los flujos y los stocks, hoy diría que estamos a un 70, 75%; se mejoró en estos cuatro meses mucho, más de lo que hubiéramos pensado. Y la cuarta es la que más alejada estamos de donde tenemos que estar, que es en la relación reservas internacionales, pasivos remunerados", analizó.

"Entonces, no le podemos poner fecha, lo vamos a hacer en el momento en el que estemos seguros de que no va a haber sobresaltos. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Si hoy entráramos en un nuevo programa con el FMI, que implicara nuevos desembolsos, esa relación de pasivos remunerados y reservas, estaría en un nivel más razonables", concluyó Luis Caputo.