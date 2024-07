El dólar blue y las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP arrancaron julio con fuerte tendencia alcista y cruzaron la barrera de los $1.400, tras los anuncios del viernes del ministro de Economía Luis Caputo de comienzo de la segunda fase del programa económico de ir hacia emisión cero mediante el traslado de los pases pasivos del Banco Central al Tesoro pero sin dar certezas sobre la salida del cepo y sin modificaciones en el frente cambiario que despeje incertidumbre en materia de acumulación de reservas.

Así, el dólar blue pegó el lunes un salto de $40 al cerrar en $1.405, su nuevo valor récord, en tanto que el CCL, y el MEP treparon 4,6 % y 4,8% al finalizar en nuevos máximos de $1.412,26 y $1.413 respectivamente.

Nicolás Capella, analista de la mesa de Invertir en Bolsa, señaló que la conferencia del viernes al mercado le "dejó más dudas que certezas". Y sostuvo que, entre esas inquietudes, están: "Que pasará con la tasa de política monetaria, ¿la suben? ¿se viene un trimestre de pérdida de reservas? ¿cuándo salimos del cepo?. El mercado se quedó con ganas de más, y la rueda lo mostró. El dólar estuvo tomador todo el dia cerrando en máximos históricos".

Ante la rápida escalada, surge la pregunta de si se trata de una sobrerreacción inicial y transitoria, y descomprimirá en los próximos días, o si $1.400 es un nuevo piso para los dólares paralelos y hasta qué valor podría llegar. Las opiniones están divididas, pero hay quienes auguran que, en medio de tanta confusión e incertidumbre, los dólares paralelos podrían ir hacia la zona de $1.500. Por lo pronto, concuerdan que el rumbo de los dólares libres dependerá en gran medida de cómo evolucione la acumulación de reservas del BCRA.

Al respecto, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, aseguró que "julio va a ser un mes bisagra que, según como le vaya con las reservas, el mercado le va a mantener o bajar el pulgar".

Dólares paralelos arriba de $1.400: ¿respuesta a Luis Caputo?

El analista Christian Buteler aseguró que "las medidas que se anunciaron son más dudas que certezas, y la situación no está para que lancen medidas monetarias de una forma ambigua". Y enfatizó: "Acá están las consecuencias, subieron los dólares, y cayeron bonos y acciones", por lo que juzgó que "sería prudente que cuando se den a conocer medidas cambiarias, monetarias o de política económica se haga con los detalles pertinentes, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad financiera de la economía local".

El dólar blue arrancó julio con nuevo salto y cerró a un récord de $1.405

"Las dudas del mercado son qué pasa con las reservas, qué pasa con el crawling peg porque con este nivel de 2% mensual no se puede acumular reservas como tenías pensado, cuándo se sale del cepo, qué pasa con el dólar blend 80-20 que es otra de las causas por la que no podes sumar reservas", subrayó. Y cuestionó: "Si esos son los factores que no permiten acumular reservas del BCRA y por los cuales empezó a subir el dólar e incrementarse la brecha, y sobre eso no tenes ninguna modificación, los mercados actuaron en consecuencia".

En sintonía, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Visión, consideró que "hoy el mercado está desorientado después de los anuncios que fueron demasiado técnicos que no tienen relevancia en términos de política cambiaria".

A su vez, la economista Natalia Motyl aseveró que "lo que más preocupa, es la falta de independencia del BCRA. Anunciar una letra regulada por el BCRA y gestionada por el Tesoro es un error básico de economía, ya que genera pánico en los mercados". Y recalcó: "Otra cuestión está relacionada con el aumento de la deuda del Tesoro en medio de una economía en recesión. El plan es audaz, ya que no hay política que ancle tanto las expectativas como aquella que promete un tiro en el pie a la propia gobernabilidad en caso de no lograr un superávit fiscal".

Los analistas de PPI evaluaron también "la conferencia dejó un sabor agridulce. El mercado estaba esperando anuncios de índole cambiario en vez de monetarios, y respecto a lo cambiario, Caputo ratificó que el crawling peg se mantendrá en 2% mensual, que el blend 80/20% seguirá en pie y que no habrá devaluación en el corto plazo".

Asimismo, el analista Gustavo Ber esgrimió que, tras los anuncios del viernes, "la primera reacción de los inversores que se refleja en los activos financieros así como en los dólares financieros y libre, está siendo cautelosa y expectante de adicionales detalles sobre la implementación del nuevo esquema monetario".

"Se busca evaluar el esfuerzo fiscal adicional necesario y la dinámica de las reservas en vista a que el momento no habría cambios en los principales lineamientos de la política cambiaria", manifestó. Y aseveró que no conformaron las expectativas más allá de reconocer la importancia de seguir avanzando en el saneamiento de la hoja de balance del BCRA, que como contrapartida requerirá de mayor esfuerzo fiscal".

Analistas dicen que anuncios de Caputo y Bausili dejaron más dudas que certezas al mercado y por eso se recalentaron los dólares libres

Por su parte, el economista Amilcar Collante planteó que "la mayor certidumbre que dejó la conferencia van por la resolución del lado pesos de los problemas. pero creo que las dudas e incertidumbre mayor del mercado van por el lado de los dólares". Y reflexionó en su cuenta de la red social X: "Parece que los financieros necesitan despejar algunas dudas del lado dólar, una hoja de ruta para apertura de cepo".

Dólar blue, MEP y CCL récord: ¿reacción transitoria o tendencia sostenible?

Ramírez afirmó que "esta tendencia alcista de los dólares paralelos es por la incertidumbre de los anuncios que fueron técnicos y no tuvieron una bajada de línea sobre el impacto que tiene en la población y eso hace que muchos se están cubriendo, a lo que se suma el cobro del aguinaldo, que el BCRA sigue sin comprar reservas, el sector agrícola se corrió de la oferta, y la tasa de interés es muy negativa".

"Yo creo que con el correr de los días esto se va a empezar a disipar cuando tengamos un poco más de precisiones. No creo que sea inmediato sino que vamos a tener una semana con turbulencias esperando definiciones concretas", vaticinó.

De igual mirada, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios vinculó la suba del blue a que "estacionalmente en Argentina este lapso del año es demandante de divisas, el efecto aguinaldo se hace sentir con intensidad en los primeros días de julio y la demanda por turismo también".

"El dólar MEP y el blue están todavía por debajo del dólar tarjeta y turista y eso estimula la demanda en los mercados alternativos", destacó. Según su visión, "para decantar los efectos de los anuncios del viernes hay que esperar para que haya más precisiones, y ver cómo se implementan los cambios, es prematuro hacer pronósticos".

"El mercado va a tardar en digerir los anuncios, en algunos aspectos exhiben un tecnicismo que no todo el mundo entiende. Solo cuando se vean en la práctica los efectos de estos anuncios el mercado reaccionará con movimientos que tiendan a depurar algunas subas exageradas", opinó.

El BCRA inició julio con un saldo comprador de u$s50 millones, y la dificultad de sumar reservas es uno de los factores que inquietan al mercado

Para Juan Diedrichs, analista de Capital Markets Argentina, "es una sobrerreacción del mercado, no tengo dudas",y alegó que "el canje de los bonos del BCRA, por los del Tesoro, es una tarea titánica, hay que esperar y ver qué dice la norma".

Por su parte, Buteler contó que en el blue "está habiendo operaciones, están yendo empresas y los que no pueden comprar en el MEP", y enfatizó que "cuando se dispara la demanda así, la oferta se retrae, el que tiene que vender espera,el chiquitaje se corrió de vender; capaz si yo tengo que pagar la tarjeta de crédito me sale más barato pagar los intereses de dos días, que vender el dólar hoy".

Dólar blue:¿hasta dónde pueden escalar?

Ramirez precisó que un valor de "$1.400 está por debajo del promedio histórico todavía, pero ahí no más, ya estás con un precio de equilibrio, mucho más no debería seguir subiendo".

A su vez, Motyl sostuvo que se trata de "un nuevo piso, no veo que baje por debajo de los $1.400" y vislumbra que podría haber "una presión a acercarce a los $1.500". Al respecto, planteó: "Dependerá en gran medida de los próximos anuncios del gobierno: Si estos incluyen un paquete fiscal que pueda ser aprobado por el Congreso, los mercados lo celebrarán; si se trata solo de un anuncio sin medidas concretas, no tendrá impacto significativo. Además, será crucial observar si logran algún acuerdo con ciertos privados para aumentar la oferta de dólares en el mercado, al menos para estabilizar el mercado cambiario. En cualquier caso, podría haber una sobrerreacción inicial donde el dólar blue alcance los $1.500 y luego pivote en torno a ese valor".

La economista fundamentó: "Si observamos el excedente de pesos en relación a las reservas, debería estar en torno a los $1.500. Ahí es donde se encontrará la mayor resistencia. La velocidad a la que esto ocurre dependerá en gran medida de lo que suceda día a día. Un anuncio como el de las últimas horas ha agudizado la crisis de confianza y ha acelerado significativamente este proceso".

Para el economista Federico Glustein, la escalada del blue y de los dólares financieros "es una sobrerreacción a la espera de novedades en materia económica en terminos del segundo plan de estabilización". A su criterio, es una conducta "lógica", dado que "faltan anuncios concretos y no frases hechas que no sirven en la práctica para dar claridad".

En ese marco, Glustein estimó que "con este contexto, podría seguir subiendo hacia techos no esperados, como $1.450" o incluso especuló que podría tocar "$1.500 si el mercado sigue sin confiar en las próximas dos semanas". Y juzgó que "Es un dólar caro en términos reales, pero barato para el mercado hoy que no tiene tasa positiva para migrar sus recursos y por ello, se refugian en el dólar".

Algunos estiman que los dólares paralelos podrían acercarse a $1.500 si continúan las dudas del mercado.

De todos modos, el economista aclaró que "$1.400 no es un nuevo piso, no es sostenible arriba, va a ser algo transitorio, y volverá a valores normales cuando se lancen las medidas para la estabilización, reducción del gasto, y algunos cambios en Ganancias, entre otras".

"Pienso que es una burbuja de sobrerreacción que va a bajar. Pero al haber expectativas cruzadas por el escenario de incertidumbre, unos creen que va ir todo bien, y otros que va a ir peor. Y cuando pasa eso en el mercado no hay piso, no hay techo, hasta que no se terminen de confirmar las expectativas", alegó.