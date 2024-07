Las tiendas Duty Free Shop pueden ser un excelente lugar para adquirir productos libres de impuestos. Sin embargo, en muchas ocasiones los precios pueden seguir siendo elevados, pero es posible comprar con un descuento para ahorrar aún más.

Te contamos cómo obtener hasta un 10% de descuento en las compras del Duty Free Shop utilizando algunos sencillos pasos.

¿Cómo ahorrar en la compra del Duty Free Shop?

Una de las formas más efectivas de ahorrar en las compras es descargando y registrándose en la app Red by Dufry, ya que los usuarios pueden obtener descuentos.

Es posible comprar en el Duty Free Shop con descuento

Se deben seguir estos pasos para obtener un 10% de descuento en la compra y disfrutar de beneficios exclusivos:

Descargar la app Red by Dufry: Disponible tanto para iOS como para Android;

Disponible tanto para iOS como para Android; Acceder a la opción "Más": Dentro de la app, dirigirse al menú principal;

Dentro de la app, dirigirse al Seleccionar " Código Promocional ": Ingresar el código promocional "DRUPGRADE";

": Ingresar el código promocional Realizar la compra: Este código dará un 10% de descuento y otorgará el nivel Platinum por 90 días. Es importante mostrar el código QR generado al momento de realizar la compra.

Este beneficio no solo es aplicable en los Duty Free de Argentina, sino en cualquier tienda de la red Dufry alrededor del mundo, lo que permite ahorrar sin importar el destino.

Otra excelente manera de optimizar las compras es utilizando el servicio de "Reserve & Collect". Este método permite reservar los productos desde la comodidad del hogar y retirarlos en el aeropuerto. Los pasos que seguir son:

Seleccionar el punto de retiro : Indicar la fecha y el punto de retiro del vuelo internacional para que muestren el stock disponible;

: Indicar la fecha y el para que muestren el stock disponible; Explorar y reservar : Desde 30 días antes del vuelo, se puede reservar artículos de belleza, accesorios, comestibles y bebidas;

: Desde se puede reservar artículos de belleza, accesorios, comestibles y bebidas; Retirar y pagar en la tienda: Al llegar al aeropuerto, dirigirse al punto de retiro donde estará el pedido. El pago se realiza en ese momento.

Aquellos con vuelos internacionales pueden reservar los productos del Duty Free y retirarlos en día del viaje

Este servicio no solo es conveniente, sino que también ofrece ofertas especiales exclusivas para reservas online y para miembros de Red by Dufry.

Para los miembros de Red by Dufry, la promoción de hasta un 10% de descuento está vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar stock. El descuento aplica a productos sin promociones previas y tiene un tope de ahorro de USD 200. Es importante tener en cuenta que esta promoción no es acumulable con otras ofertas y no es canjeable por dinero en efectivo.

Además, ciertos productos de electrónica, accesorios y tabaco están excluidos de esta promoción, así como algunas marcas de lujo.

Para aquellos que no son miembros de Red by Dufry o que realizan su reserva como invitados, hay una promoción de hasta un 5% de descuento, con las mismas condiciones de exclusión y tope de ahorro.

Para explorar el catálogo de productos disponibles en el Duty Free Shop, no es necesario registrarse en el sitio web. Se puede navegar libremente y consultar la información sobre los productos. Sin embargo, si se quiere realizar una reserva online, se deben proporcionar ciertos datos.

Es fundamental proporcionar información sobre el vuelo cuando se realice una reserva en el Duty Free Shop ya que la compra libre de impuestos está reservada exclusivamente para viajeros internacionales.

Se pueden efectuar reservas online desde 30 días hasta 12 horas antes de la salida del vuelo internacional. Este periodo permite planificar las compras con anticipación y asegurarse de que los productos estén disponibles.

Duty Free Shop acepta dólares estadounidenses, euros, pesos argentinos, pesos uruguayos, pesos chilenos y reales brasileños

Es importante recordar que, al hacer uso de estas promociones, se está sujeto a la franquicia aduanera vigente, que para productos adquiridos en tiendas libres de impuestos es de USD 500. Cualquier exceso sobre esta franquicia debe ser pagado por el cliente frente a la autoridad aduanera.

Para más detalles y condiciones de estas promociones, se puede consultar en las oficinas corporativas de Interbaires S.A. ubicadas en el Aeropuerto Internacional Ezeiza o en su sitio web oficial.

¿Cómo se realiza el pago de las reservas?

El pago de las reservas se realiza directamente en las tiendas al momento de retirar los productos el día del vuelo internacional.

Hay una gran variedad de métodos de pago en las tiendas de Duty Free Shop:

Monedas Aceptadas : dólares estadounidenses, euros (excepto billetes de €500), pesos argentinos, pesos uruguayos, pesos chilenos y reales brasileños;

: dólares estadounidenses, euros (excepto billetes de €500), pesos argentinos, pesos uruguayos, pesos chilenos y reales brasileños; Tarjetas de Crédito y Débito: tarjetas de crédito American Express, Mastercard, Visa, Diners Club y Cabal. También, tarjetas de débito Maestro, Visa Débito y Cabal 24.

Comprar en Duty Free Shop no solo permite ahorrar dinero en productos libres de impuestos, sino que también ofrece la comodidad de reservar y recoger las compras el día del vuelo. Ya sea que se busquen productos de belleza, accesorios, bebidas o comestibles, el Duty Free es una excelente opción para los viajeros internacionales.