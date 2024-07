La suba del dólar blue y los financieros, hizo que realizar cualquier obra de construcción o remodelación sea más barata si se mide en la moneda estadounidense. Así lo dejó en claro un usuario en sus redes sociales, al revelar cuánta plata se necesita hoy para reciclar un baño a nuevo.

El usuario de Instagram @puntaplomo.arquitectura realizó un video en el que contó cómo evolucionó el costo en dólares de refaccionar un baño, repasando los números de presupuestos del año pasado, de comienzos de este año y de julio.

Cuántos dólares cuesta remodelar un baño en julio del 2024

En el video, el usuario explica que, siempre antes de arrancar cualquier obra, "el cliente va a querer saber más o menos cuánto le va a salir". "Un estimativo de lo que puede llegar a gastar", asegura.

"El año pasado, venía haciendo baños y cocinas, por lo cual tenía los números bastante frescos. Ante la pregunta de cuánto puedo llegar a gastar en un baño, u$s5.000 era mi respuesta: porque yo sabía que un poquito más o un poquito menos, en ese monto siempre andaba", señaló.

Y aclaró que en los primeros meses de este año, no le "había tocado hacer ningún baño", por lo que no había preparado ningún presupuesto. "Pero en mayo tuve que armar un presupuesto nuevo: anoté todo, lo dividí en dólares y me dio u$s7.500. Porque la inflación seguía corriendo y el dólar venía planchado. Había cambiado a $970 esa semana el último dólar", aseguró.

Y, al referirse al valor actual de cuánto cuesta remodelar un baño, el usuario explicó: "Esta semana volví a preparar un presupuesto. Una reforma integral de un departamento. Me seccioné el baño para ver cómo estaban los números de eso: ahora está u$s5.400, los números más o menos que veníamos manejando. Le ponés un inodoro más caro, una grifería más barata, más o menos en esos números vas a andar bien".

Qué incluye el presupuesto para remodelar el baño

En la descripción del video, el usuario explicó que "cada proyecto varía de acuerdo a las características que tenga". Pero para tener una idea las terminaciones que considero para decir un estimativo son las siguientes:

Cambio de instalaciones sanitarias

Inodoro y bidet Ferrum Bari

Vanitory chico

Bacha de apoyar Piazza

Griferias Piazza

Porcelanatos grandes de primera

Mampara fija

Enlozado de bañera (si tiene)

Instalación eléctrica

La construcción continúa en baja, pero en los últimos meses repuntaron las remodelación y refacciones

"Obviamente no es lo mismo si ponemos mesada de madera que si colocamos un silestone a lo largo de todo el baño. Y si querés colocar un hidromasaje o un inodoro flotante, lógicamente la cosa cambia", concluyó.

En un escenario complejo para el rubro de la construcción, el segmento de refacciones o remodelaciones ganó fuerza en los últimos meses. Algo de ello se refleja en el Índice Construya: la venta de insumos para la construcción creció en junio por tercer mes consecutivo.

En la variación mensual, presentó una mejora del 9,7%, aunque se mantuvo un 32% por debajo del mismo mes del 2023. "Por tercer mes consecutivo recuperamos los niveles de despachos de materiales. Estamos observando una mejoría gradual, luego de varios meses de una profunda contracción. Vemos esto como una tendencia positiva", señalaron desde el Grupo Construya.