El dólar blue sigue sin dar tregua y este viernes marcó un nuevo récord de $1.500 mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP también están con marcada tendencia alcista. La divisa informal acumula en esta semana una veloz escalada de $80 y en apenas 9 ruedas hábiles de julio trepa $135. En este marco, resurge la pregunta sobre los motivos que lo impulsan y si el valor es caro o barato en términos reales,y si aún tiener recorrido alcista.

El dólar blue acumula hasta el jueves 11 de julio un aumento de 7,34% y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó a 59,2%, la más alta desde la devaluación de diciembre que dispuso el gobierno de Javier Milei en los inicios de su gestión. La suba vuelve a superar por tercer mes consecutivo a la inflación que este mes se proyecta en torno al 5% y está muy por arriba del rendimiento de un plazo fijo tradicional a 30 días que ronda en 2,6%..

En tanto, la brecha entre el CCL -el que usan las empresas para girar divisas al exterior -y el tipo de cambio oficial se ubicó hasta ayer en 53,7 %, y aún permanece algo por debajo del pico de la gestión de Milei de 59,1% del 22 de enero.

En medio de esta escalada del blue, el ministro de Economía Luis Caputo vaticinó que "el tipo de cambio libre va a ir a converger al oficial por un tema de escasez y ese va a ser un momento más indicado para salir del cepo". Sin embargo, los analistas consideran improbable que los dólares libres converjan al valor del oficial.

Dólar blue: los motores del recalentamiento

Los analistas atribuyen el recalentamiento del blue a un conjunto de factores que ya lo venían impulsando como la baja de tasas, el efecto del cobro del aguinaldo, la demanda estacional por vacaciones de invierno en el exterior, y en las últimas horas quienes viajen a ver la final de la Copa América entre Argentina y Colombia que se disputará el domingo en Miami

Pero los expertos señalan que a ese combo de causas se suman recientes declaraciones tanto de Milei como de Caputo que sugieren que la salida del cepo se demora cada vez más, y las dificultades del Banco Central para acumular reservas, dado que en julio continúa con magras compras en el mercado cambiario antes una mayor demanda y menor oferta por baja liquidación de exportadores.

El dólar blue cerró el jueves a un récord de $1.465 y en lo que va de julio trepa $100

Al respecto el analista financiero Christian Buteler destacó que "el blue lidera la suba de los dólares paralelos lo que marca que se están volcando al mercado informal actores que antes no lo hacían, y que no pueden comprar en los dólares legales -MEP y CCL-porque si no lo harían ahí porque son más baratos".

"El blue todos los días marca nuevos máximos. Y es por mayor demanda, no por una caída de oferta. La demanda se sostiene, no es como otras veces que intentan marcar un precio los que lo manejan, pero después la demanda no lo convalida y cae", comentó.

En ese sentido, Buteler vinculó la mayor demanda a "declaraciones que son negativas para los dólares". Y fundamentó: "Cada vez que hablan del cepo parece que estamos más lejos, cada declaración del presidente o del ministro de Economía en vez de acercarte hacia la salida del cepo, te aleja. Por ejemplo, cuando Milei dice que para levantar el cepo tiene que darse una convergencia del cero por ciento de inflación mensual, o Caputo diciendo que el tipo de cambio libre va a caer y cuando converja al valor del oficial recién ahí estaremos para salir del cepo"

"Dicen que la brecha va a caer,cuando vemos todos los días en el mercado que sube, entonces uno lee que no salimos más del cepo.Esas declaraciones que te alejan de la salida del cepo lo que hacen es que uno diga si no estamos cerca de salir por las buenas, mejor me dolarizo porque esto mejor no va a estar".

Por su parte, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana visión, también relacionó la suba del blue "con un contexto político y definiciones económicas que generan cierto resquemor en el mercado". Y recalcó que "el mismo Caputo dijo que la conferencia de ese viernes -cuando anunció el comienzo de la fase 2 del programa económico- fue un desacierto que puso muchos interrogantes en el mercado, que son los que generan que esta tendencia alcista del dólar blue continúe".

Por su parte, el operador Gustavo Quintana sostuvo que el motor principal "es estacional, hay demanda para atender viajes al exterior, pagar tarjeta y consumos en dólares" que que alimentan la demanda del blue dado que el dólar tarjeta es más caro ($1.500). Y consideró que "puede que suba un poco más, si los dólares financieros siguen en alza contagian al resto de los mercados".

Para analistas, recientes declaraciones que alejan la salida del cepo impulsan la suba del blue y las divisas financieras

Dólar blue: ¿caro, barato, o de equilibrio?

El dólar blue sube en lo que va del año 42,9%, mientras que el CCL totaliza un alza de45,3% , ambos muy por debajo de la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año de 71,9% a lo que hay que sumar que en junio se estima que rondaría en 5%. En este marco, Buteler evaluó que el precio del blue "en términos reales es barato" teniendo en cuenta la inflación.

"En línea general, el dólar no está barato, no es regalado, pero tampoco es caro. Y si la incertidumbre se incrementa,obviamente tenes más para comprar que para vender", opinó Buteler quien vislumbra que la tendencia seguirá siendo alcista. Según su visión, podría frenar esa tendencia "que tengas un sendero de desarme del cepo, que empiecen a desarmarlo por lo menos en los dólares financieros, y hacerlo a una velocidad más fuerte".

Asimismo, Ramírez indicó que el blue en $1.465 "en términos reales se ubicaría en línea con lo que fue agosto 2019 que es un tipo de cambio apreciado, barato, más si lo comparamos contra el promedio del año 2020-2023 que estaba en términos reales de hoy en $1.900".

"Está barato todavía en términos históricos. Ahora, viendo la dinámica de volatilidad que está presentando en las últimas semanas la economía argentina, puede tener todavía una dinámica alcista principalmente por definiciones económicas que generan cierto resquemor, y porque el BCRA está haciendo compras chicas,lo que quiere decir que hay una demanda privada que está presionando muy fuerte, y eso está causando que los dólares alternativos se sigan moviendo".

El economista Federico Glustein alegó que "estaría caro si vamos al valor técnico del dólar que debería estar entre $1.380y $1.400 aproximadamente". Pero acotó que "al ser un precio que es el resultado de la derivación de los pesos excedentes que decidieron no ir a tasa y quedarse en divisa, pagando valores altos, pueden percibirse baratos en términos de ilusión monetaria".

"Lo que veo es que hoy no hay techo porque con el aguinaldo y cierta recuperación de ingresos está yendo hacia el dolar y la incertidumbre no ayuda" y auguró que "podría tocar los $1.500 en el corto plazo".

Algunos analistas consideran que el valor del blue es barato en términos reales en relación a la evolución de la inflación

Para el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios "no se puede afirmar con seriedad si el nivel alcanzado por el dólar blue es caro o barato; la cotización se acomoda en los niveles que corresponden a un período con mayor demanda y menor oferta". No obstante, el analista dijo que "en términos reales parecería que todavía está barato, si hacemos el cálculo del blue a diciembre y ajustamos por el índice de inflación".

En cambio, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, consideró que el valor del blue "es caro, quiero decir, no es consistente con el superávit fiscal, y no lo será tampoco cuando la tasa sea más positiva en términos reales, pero la gente sigue dolarizándose". A su criterio, "en el caso del blue, se combinan efectos estacionales, como el reciente cobro del aguinaldo, a lo que se suma algo más de incertidumbre con respecto al cepo cambiario y toda la discusión que gira en torno a ese tema".

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores afirmó que el valor del blue "está un poco zarpado, me parece mucho, tenes demanda de gente que se va de viaje, pero el tema de arbitraje contra MEP estando más barato debería empezar a frenar la suba".

"Está un poco caro, el precio más adecuado para esta coyuntura actual está más cerca de lo que es el MEP y el CCL que lo que está marcando el blue. Desde el punto de vista monetario debería estar en el rango de entre $1.385 a $1.410, hay una sobredemanda, tal vez por efecto aguinaldo,vacaciones de invierno", opinó.

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber evaluó que "que el dólar libre, y los financieros, en los niveles actuales no resultan caro ni tampoco barato, sino que estarían más cerca de una posible zona de equilibrio según el contexto económico y financiero actual". Y es que indicó que "está cerca del promedio del dólar CCL ajustado de los últimos años"

¿Convergirá el dólar libre al oficial?

Caputo aseguró el jueves en una entrevista que "el tipo de cambio libre va a ir a converger al oficial por un tema de escasez y ese va a ser un momento más indicado para salir del cepo", pero los analistas no lo ven factible.

Caputo vaticinó que el dólar libre va a convergir al tipo de cambio oficial y ese sería un momento adecuado para levantar el cepo

Ber argumentó que "a corto plazo, luce poco probable una convergencia del dólar libre al oficial dado que para ello sucediera debería haber entre otros una avalancha de inversiones, un fuerte ingreso de capitales, una sostenida confianza de los agentes económicos sobre el futuro y un importante aumento del apetito por colocaciones en pesos a partir de atractivas tasas reales".

A su vez,el economista Iván Carriño aseveró que "cerrar la brecha de arriba hacia abajo, en lugar de abajo hacia arriba, no ha ocurrido algo así en la economía argentina a lo largo de la historia, y el precio del dólar libre por algo está ahí". Y juzgó: "No se cómo piensan intentar bajarlo o hacerlo que suba menos en cierto tiempo que el d{olar oficial de forma que queden iguales. Me parece una aspiración demasiado ambiciosa. El gobierno tuvo algo parecido a esto después de devaluar. El dólar oficial subió más que el blue por unos meses y la brecha llegó a ser pequeña, pero es improbable que vuelva a pasar".

Martín Kalos, director de Epyca, afirmó que "es muy difícil que el dólar libre y el libre converjan" y enfatizó que "la brecha llegó a un mínimo de 20% y era insustentable" por lo que consideró "imposible que converja a cero por ciento la brecha"

De igual mirada, Buteler esgrimió: "no solo no lo veo posible, sino que está pasando exactamente lo contrario, que el dólar libre converja al oficial significa que la brecha cae, y la brecha de todos los dólares paralelos sigue creciendo, y son declaraciones que alejan de la salida del cepo; eso lo podes decir si el mes pasado la brecha estaba en 50% y ahora estuviera en 40%. Y no veo bajo ningún punto de vista que vayamos a un escenario donde los dólares libres converjan hacia el oficial".

Repetto dijo que "Caputo puede pensar que eso puede ser posible pero ya lo han intentado muchos y en general no sucede" y menos "cuando tenes atraso cambiario". El economista estimó al seguir con el crawling peg de 2%mensual el tipo de cambio real a fin de año "va a ser equivalente a un dólar de $820 de hoy".

Y subrayó que "si durante el segundo semestre no acumulaste reservas, apreciaste el tipo de cambio más, y llegas a fin de año con un tipo de cambio real que inclusive está por debajo del tipo de cambio de Convertibilidad, la verdad es que no se qué relato nos está contando".