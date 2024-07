Marina Dal Poggetto: "Si no conseguís dólares, esto no puede seguir"

La economista alertó sobre el atraso cambiario y consideró un problema que el BCRA no pueda comprar más divisa. "Esto sin superávit estaría descarrilando"

La economista Marina Dal Poggetto alertó sobre el "atraso cambiario" y dijo que el esquema de traspasar deuda del BCRA al Tesoro "no cambia demasiado" las tensiones sobre la economía.

Además, Dal Poggetto criticó el esquema de crawling peg del 2% mensual y consideró que el Gobierno necesitará más dólares para ordenar la economía.

La economista advirtió que el superávit primario es "condición necesaria, pero no suficiente" y sostuvo que "esto sin superávit estaría descarrilando".

Explicó que en el inicio del programa económico fue correcta la devaluación con control de capitales como "necesaria", pero luego reclamó que se haya sobrevalorado el "carry trade".

La compra de dólares y el futuro

Para la directora de la consultora EcoGo, el "crawling peg se sostuvo más tiempo de lo deseado" y señaló que el mantenimiento de este esquema provocó que se dejó de comprar dólares y que la divisa se esté atrasando.

Dijo que con el pasaje de deuda del BCRA al Tesoro "la deuda sigue estando en el balance".

Para Dal Pogetto, "la dependencia a los controles de capitales es la misma que al principio. La pregunta es cómo manejar este programa financiero".

Sostuvo que la reacción a los controles de Caputo generó que el dólar CCL esté por debajo de los $1.300 y agregó: "Si no consiguen dólares frescos, es una sábana corta".

Para Dal Poggetto, el Gobierno tiene expectativa en "la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y que haya un acuerdo con el FMI a fin de año".

"Otra cosa que tienen en la cabeza es el RIGI, que a mí no me gusta como régimen macroeconómico, pero algunas inversiones van a destrabar. Esas inversiones entran por el CCL y se puede reducir la dependencia del blend", señaló. Dijo que "el otro componente es el blanqueo. Siempre estás discutiendo el puente para llegar a la elección".

"El zapato del 2% no le entra a la necesaria recomposición de precios relativos y van a usar todos los dispositivos para que esto siga. Si no conseguís dólares, esto no puede seguir", alertó.

Además, consideró que el crecimiento económico no va a llegar en el corto plazo: "No hay dólares para impulsar el crecimiento de la economía" y alertó que "la señal de armar stocks aparece".