En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende este viernes con una baja de veinte pesos, a $1.435 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.332, mientras que el dólar MEP opera en $1.315. El mercado cambiario argentino continúa bajo la lupa y expertos de mercado estudiaron los escenarios que deben concatenarse para la unificación del tipo de cambio.

Los analistas relevados por iProfesional sostienen que el Gobierno mantiene su objetivo de unificar el tipo de cambio antes de las elecciones, con la meta de que la inflación converja a niveles bajos y el CCL se alinee con el tipo de cambio oficial. Sin embargo, reconocen dos desafíos importantes: por un lado, el Gobierno debe convencer al mercado de que mantendrá el rumbo actual más allá de las coyunturas políticas; y por el otro, la brecha entre el dólar oficial y el libre se ubica en torno al 42%, un nivel elevado que genera desconfianza.

Los expertos coinciden en la importancia de una comunicación clara y efectiva por parte del Gobierno para gestionar las expectativas del mercado y generar confianza. Critican la postura oficial de minimizar la importancia del dólar y el riesgo país, y enfatizan la necesidad de transmitir mensajes certeros a través de canales adecuados.

Por esta razón, indicaron que la unificación del tipo de cambio sigue siendo un objetivo central del Gobierno, pero el camino hacia ese objetivo está plagado de desafíos. La evolución de la brecha cambiaria, la efectividad de las políticas del BCRA y la comunicación del Gobierno serán claves para determinar el éxito o fracaso de la estrategia oficial. La sombra de un salto del dólar oficial aún se cierne sobre el mercado, y su concreción dependerá de la capacidad del Gobierno para gestionar las variables económicas y las expectativas del mercado.

Pleno al peso

De acuerdo con un informe de la consultora 1816, con la nueva regla de intervención en el CCL, el Gobierno sigue ratificando los objetivos maximalistas para esta "Fase 2" de la política monetaria: que la inflación converja al crawl y el CCL al spot antes de quitar el cepo sin salto del dólar.

Según los expertos, este escenario donde "todo sale bien" es posible, pero hay dos problemas: que el Gobierno debe convencer al mercado que mantendrá el rumbo más allá de lo que eventualmente haga y que el mercado, que hace 2 meses tenía en precios un escenario compatible (brecha apenas por encima de Impuesto PAIS e inflación breakeven zona 3% mensual a fin de año), ahora "no la ve" (brecha 42%, infla BE cerca de 4%).

La brecha comenzó a preocupar a Caputo para unificar el tipo de cambio

"Nuestro escenario base es que la unificación se dará este año porque damos por hecho que sería con un salto de dólar importador (y por ende aceleración transitoria de infla) dados los niveles de brecha, y es demasiado riesgoso hacer eso en año electoral", indicaron.

Sin embargo, desde la consultora reconocieron que si se lograra unificar sin suba del dólar importador (como propone el Gobierno), este riesgo sería trivial y entonces dejaría de ser claro el timing de la salida del cepo, que podría dejarse para 2025. Por esto indicaron que será clave la evolución de la brecha en los próximos meses: una menor brecha le daría más tiempo y grados de libertad al Mecon y BCRA en la transición.

"Para que el escenario de máxima sea viable, la brecha debe comprimir: Caputo habla de presión vendedora sobre el CCL por escasez de Pesos (potencial offer de BCRA en el CCL refuerza esa señal) y quizás BBPP y (en menor medida) blanqueo generen flujo vendedor adicional", detallaron.

Por último, indicaron que si la brecha no achica, esto es, si "no todo sale bien", el mercado empezará a anticipar escenarios intermedios donde una unificación requiera un salto del dólar.

Comunicación complicada

Para la consultora Econviews, el gobierno tiene una tarea difícil por delante, por eso ellos definen a la etapa 2 como "la etapa del bisturí" por oposición a la motosierra y estimaron que, así como tiene que enfocarse en diseñar instrumentos de política monetaria y cambiaria, esto debe ir acompañado de una política de comunicación más certera.

"No ayuda decir que al gobierno no le importa el dólar ni el riesgo país porque no es creíble. Tampoco hacerle "bullying" a economistas y periodistas que tienen visiones diferentes porque comunica nerviosismo. Twitter no es un buen mecanismo para transmitir cambios en la política", señalaron.

El bajo nivel de reservas genera preocupación entre algunos analistas, quienes lo ven como un posible obstáculo para mantener la brecha bajo control

Para los expertos, para la salida del cepo hay que trabajar a conciencia en este tema porque eso puede dar un espaldarazo a las expectativas no solo en el mercado sino en la gente. Y la economía necesita que la gente se active en términos de consumo e inversión.

En este sentido, detallaron que en los primeros días del nuevo esquema cambiario el gobierno compró 63 millones de reservas y no vendió en el CCL, escenario que "resulta interesante" porque la brecha bajó con el anuncio y también los bonos, pero en realidad no pasó nada. Al respecto, comentaron que la estacionalidad hace que lo único relevante sea el anuncio porque a nivel flujos de dólares no se espera gran cosa.

"Lógicamente alguien puede pensar que los exportadores se apuran a vender porque la brecha puede bajar y algún importador dilata porque piensa que pueden sacar el impuesto país, pero eso también es muy marginal en nuestro juicio", apuntaron desde Econviews.

Punto de equilibro de la brecha

Desde la consultora que dirige Miguel Kiguel indicaron que tras las medidas anunciadas el fin de semana la brecha entre el oficial y contado con liquidación volvió a la zona de 40%.

"Nos parece que ese es un valor de equilibrio con un desvío de 5%. Menos brecha implica un costo menor frente a la apertura del cepo pero, como vimos, el instrumento de vender dólares en el CCL no cayó bien en el mercado e hizo subir el riesgo país. El riesgo país importa porque si hay dudas sobre la sostenibilidad de la deuda no hay estabilidad económica posible", observaron.

A su turno desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que el bajo stock de reservas netas podría estar poniendo en duda la señal de que el equipo económico hará todo lo posible para mantener la brecha a raya y que podría tratarse de una amenaza más que un hecho.

"Según nuestros cálculos, el stock de reservas netas bajo la metodología FMI se ubica en un estimado de -u$s5.998 millones, cerca del mínimo reciente de -u$s6.351 millones del 9 de julio tras el pago de intereses y capital de los Globales y Bonares", explicaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1435 para la venta y a $1405 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.332, mientras que el dólar MEP opera en $1.315.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $944.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $927.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.510,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: