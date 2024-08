La paritaria del personal doméstico se reunió este jueves por la tarde, con una serie de reclamos y contraofertas que, frente a las grandes diferencias y sin poder llegar a un punto de acuerdo, se decidió postergar la negociación hasta este viernes a las 12. En la secretaría de Trabajo (Alem 650), los representantes gremiales y las patronales volverán a verse las caras en un clima tenso, con un escenario similar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que terminó laudando el Ejecutivo.

Voceros gremiales revelaron a iProfesional que "vimos más intransigencia en los funcionarios que en las patronales en cuanto a mejorar los ingresos de las trabajadoras" y agregaron que "desde nuestro sector, presentamos distintas alternativas, que fueron rechazadas una a una".

En esta línea, explicaron que "bajamos nuestras pretensiones a un 22 por ciento: 8 por ciento para julio, 7 en agosto y 7 en septiembre, teniendo en cuenta que venimos de dos meses sin recuperación de salario". Consultados sobre cuál fue la propuesta de las cámaras, aseguraron que fue de "un 12 por ciento de aumento por tres meses, que lógicamente rechazamos".

Empleada doméstica: cómo están los sueldos hoy y cuándo fue el último aumento

La reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares lleva dos meses de retraso. Hoy, el personal de tareas generales (la categoría más amplia) percibe 284.794 pesos con retiro y 316.688 pesos sin retiro, en forma mensual, siempre y cuando trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. En cuanto a las trabajadoras por hora, cobran 2.321,95 pesos con retiro y 2.504,86 sin retiro.

Desde los gremios apuntaron que "tendríamos que tener un retroactivo de lo perdido" y agregaron que "nuestra intención es firmar un acuerdo bimestral para tener la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo".

El último aumento fue del 18,77 (acumulativo) por ciento que se dividió de la siguiente manera:

Para abril, 11% sobre el sueldo de marzo.

Para mayo, 7% sobre el sueldo de abril.

Empleada doméstica: sindicato exige un incremento salarial del 100% y pago de viáticos

Por su parte, el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) y la Agrupación TCP en Lucha exigió un aumento del 100 por ciento en todas las categorías "para recomponer el poder adquisitivo de las trabajadoras que somos las más afectadas, con salarios por debajo de la línea de indigencia, que deberían alcanzar una Canasta Básica". A esto, reclamaron que el aumento sea retroactivo a los meses que no tuvimos aumento, por la demora del gobierno, la secretaría de Trabajo y el ministerio de Capital Humano en convocar la paritaria.

Las organizaciones subrayaron que "estamos frente a un gobierno que viene de "actualizar" el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) a montos irrisorios, muy por debajo de la inflación y de las necesidades apremiantes de las trabajadoras y nuestras familias, lo mismo que las jubilaciones".

Apuntaron que "las trabajadoras de Casas Particulares somos especialmente afectadas por los tarifazos del transporte por eso planteamos el pago de viáticos y en nuestro sector venimos atravesando no solo una pérdida salarial, sino también de puestos de trabajo. Hay despidos y recorte de horas, en la mayoría de los casos no recibimos ninguna indemnización porque en casas particulares alrededor del 80 por ciento de trabajadoras se encuentra no registradas, precarizadas y sin derechos laborales".

Expresaron que "el brutal ajuste de este gobierno, sobre las espaldas de los trabajadores, golpea especialmente a las trabajadoras, a las que ahora pretenden aumentar la edad jubilatoria, siendo un trabajo que genera un deterioro en nuestra salud, cuando debería declararse insalubre, para habilitar la jubilación anticipada".

Por último, exhortaron a "poner en pie un plan de lucha por nuestro salario y nuestros derechos: Basta de precarización laboral. Que el empleador se haga cargo de los viáticos. Registración y actualización salarial del 100 por ciento retroactiva hasta alcanzar la Canasta Básica".