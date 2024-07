El gremio que representa a una empleada doméstica se encuentra en negociaciones para obtener un nuevo incremento de sueldo. Mientras tanto, los salarios se rigen por el último aumento acordado entre la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y los representantes de las trabajadoras, de manera que cobrarán lo mismo que durante junio.

Cuando se hizo el último acuerdo, se había arreglado que la suba total del sueldo para una empleada doméstica sería del 18%, a dividir en dos cuotas: una del 11% para abril y otra del 7%, para el mes de mayo, que se abonaba en los sueldos de junio.

Empleada doméstica: cuánta plata cobra por hora en julio

En julio, cobrarán los siguientes montos por hora, según la categoría:

Supervisor/a : Por hora con retiro: $2.800 Por hora sin retiro: $3.067

: Personal para tareas especiales: Por hora con retiro: $2.651 Por hora sin retiro: $2.800

Caseros : Por hora: $2.504

: Asistencia y cuidado de personas: Por hora con retiro: $2.504 Por hora sin retiro: $2.800

Personal para tareas generales: Por hora con retiro: $2.322 Por hora sin retiro: $2.504



Existe un adicional "por zona desfavorable" equivalente al 30% sobre cada mínimo para cada categoría

Empleada doméstica: cuál es el sueldo que cobra por mes en julio

Los salarios de julio, según las categorías, quedaron de la siguiente forma:

Supervisor/a : Por mes con retiro: $349.374 Por mes sin retiro: $389.163

: Personal para tareas especiales: Por mes con retiro: $316.688 Por mes sin retiro: $361.322

Caseros : Por mes: $316.688

: Asistencia y cuidado de personas: Por mes con retiro: $316.688 Por mes sin retiro: $352.915

Personal para tareas generales: Por mes con retiro: $284.794 Por mes sin retiro: $316.688



Estos valores responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá, además, abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Beneficios por antigüedad y zona desfavorable

A su vez, dependiendo el caso, hay categorías donde rige un adicional por antigüedad equivalente al 1% por año trabajado sobre los sueldos mensuales que se abona a partir del 1° de septiembre de 2021 y que comenzó a computarse a partir del año 2020, sin efecto retroactivo.

También existe un adicional "por zona desfavorable" equivalente al 30% sobre cada mínimo para cada categoría, a aquellas personas que presten tareas en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, o el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Aguinaldo de una empleada doméstica: cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y el otro en diciembre. Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

Según lo dispuesto por la Ley 26.844, la fecha tope para pagar la primera cuota del aguinaldo es la última jornada laboral del mes de junio.

Los días que le corresponde de vacaciones dependerán de la antigüedad que tenga

Se debe abonar un monto equivalente a la mitad de la mejor remuneración bruta mensual del semestre. Es decir, se toma en cuenta lo cobrado entre enero y junio, inclusive.

Si la empleada no trabajó los seis meses completos, se deberá abonar un proporcional: se toman los días trabajados (corridos) y se los divide por los 180 días del semestre y el resultado se deberá multiplicar por los días trabajados.

El criterio de abonar la mitad del mejor sueldo del semestre se aplica a todos los casos, tanto a las empleadas mensualizadas como las que cobran por hora.

- Modalidad mensual: el SAC es la mitad del mes de mayor sueldo bruto. En general es el del último aumento de sueldo, aunque hay casos especiales en los que no es así. Por ejemplo, si otro mes se pagaron horas extra, si el último mes no trabajó o no cobró el sueldo completo, etc.

- Modalidad por hora: en el caso de trabajadoras con pago diario, también se toma el mes en el cual se pagó el mayor monto. Los valores dependerán de la cantidad de días y horas trabajadas en el mes y el monto por hora.