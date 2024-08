En la búsqueda de nichos para captar la visita de los clientes a sus locales o a sus páginas webs, en estos últimos días las principales cadenas de supermercados y de casas especializadas se concentraron en productos de bazar.

Principalmente en lo que refiere a utensilios y artefactos de cocina, que se pueden conseguir con importantes descuentos.

Coto lanza atractiva oferta para productos de bazar

La coincidente estrategia revela algún tipo de acción de marketing apuntando a algún segmento en particular.

La cadena de supermercados COTO posiblemente sea la que lanzó la promoción más agresiva, con vigencia hasta el jueves 15 de agosto.

Hasta ese día se puede acceder a un descuento de hasta 50% en vasos y vajillas de vidrio. Para obtener este beneficio se debe hacer en un pago con efectivo, débito o tarjeta de crédito. No es necesario poseer la tarjeta de fidelización de la empresa.

Por el mismo lapso y bajos las mismas condiciones, se podrá adquirir vajilla de vidrio de la línea Opal con un descuento de 35%.

Otra opción a tener en cuenta es una rebaja de 30% (también en un pago con efectivo, débito o crédito) para la compra de tazas y vasos de vidrio doble y cubiertos de una primera marca muy reconocida.

Pero al margen de estas oportunidades de carácter general, hasta el 11 de agosto, hay promociones puntuales como rebajas de 50% en vasos apilables que se pueden conseguir a $ 1.000 por unidad o copas estilo Normandia (muy requeridas en los establecimientos gastronómicos) por el mismo valor. También por "un hornero" se pueden comprar jarros Mug Diamante.

En este panel de propuestas resalta la oportunidad de comprar un jarro de acero de 1,5 litros de capacidad a mitad de precio e incluso pagarlo en 3 cuotas. Así de los $ 30.000 originales se puede pasar a 3 cuotas sin interés de $ 5.000. (Cabe recordar que sobre estas ofertas no aplican otras promociones, por ejemplo las bancarias).

Importaciones e impuesto PAIS: ¿momento de liquidar stock?

Y con esta oferta se abre la discusión acerca de qué puede pasar con estos artículos en un futuro no tan lejano. Los precios de esta clase de productos se habían disparado en los últimos meses y en poco tiempo puede abrirse un panorama diferente. La eliminación del impuesto País puede provocar un abaratamiento de la importación y de esta forma forzar una baja de precios (siempre y cuando no se produzca un fuerte salto devaluatorio). De allí que cabe la posibilidad de que varias empresas -anticipándose a ese escenario- hayan decidido liquidar stocks para no quedar desfasados con los precios.

Desde el lado del consumidor, la duda está sembrada: ¿compramos ahora o esperamos lo que pueda suceder en la última parte del año? Tal vez la respuesta más pertinente sea: "Comprar sí sólo sí, es necesario. O se está delante de una oportunidad que difícilmente se repita".

Carrefour se suma a los descuentos en agosto

La propuesta de la cadena que dice "Te Conozco" compite con la francesa del "Precio más bajo".

Carrefour, por ahora sin límite de tiempo ofrece un set muy completo de distintos elementos de cocina y vajilla con la promoción de "la 2ª al 80%", que es lo mismo que decir "40% cada una" pero con la obligación de llevar dos unidades para que el descuento se aplique. Aquí hay que tener en cuenta que no hay financiación en cuotas por parte de la cadena.

En este esquema se ofrecen vasos mug doble vidrio a un precio de $8.994 cada uno. En lo que respecta a vajilla, se destaca la opción de platos "tipo para pastas" a un precio final de $ 9,549 por cada unidad.

También aparecen jarros tipo taza con capacidad de 500 centímetros cúbicos con un valor final de $10.194 por cada uno de ellos. A estos puede sumarse la oportunidad de comprar dos ensaladeras de acero inoxidable a menos de $6.600 por unidad, aunque deben comprarse ambas para acceder a ese precio.

Las tazas y los vasos parecen ser la vedette del momento. Y es que por ejemplo en Moderno Bazar (casa especializada en el ramo) aparece la posibilidad de comprar dos tazas de vidrio borosilicato doble capa de 350 mililitros a un precio de $ 13.998 que se puede pagar en tres cuotas sin interés de $4.666. La oportunidad se amplía a 6 tazas de similar calidad de 80 mililitros (ideal café) de capacidad a un valor de $22.794 o tres cuotas de $ 7.589.

En lo que respecta a vasos se ofrecen dos de 350 mililitros de capacidad a un valor de $13.988 con 3 cuotas sin interés de $ 4.666.

También aparecen buenas opciones en platos "de batalla" para todos los días. Por ejemplo 6 platos hondos a $ 10.794, o tres cuotas sin interés de $ 3.598.

Además de la oportunidad de ofertas por productos es fundamental que antes de la compra se decida si se aprovecharán mayores descuentos por pago en efectivo o si el presupuesto actual individual requiere cuotas. Esta decisión puede determinar qué local se ajusta más a nuestra coyuntura.