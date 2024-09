La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) consiguió un aumento salarial para el personal de la rama "droguerías" -nucleados en el convenio colectivo de trabajo 120/75- del 10,75 por ciento. Las negociaciones de los paritarios del gremio se llevaron a cabo con directivos de la Asociación de Distribuidores Especialidades Medicinales (ADEM).

La suba se aplicará en los haberes que se cobrarán durante este mes, en tanto que el gremio y la cámara empresarial anunciaron que establecieron dos fechas para la reapertura de la paritaria 2024-2025. La primera será en noviembre y la segunda será en enero.

Generalmente, en esos encuentros, las partes realizan una evaluación de la marcha del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en cuánto impacta en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras del sector de droguerías.

Gremio de la Sanidad: cómo quedaron los básicos de la rama droguerías

En las negociaciones llevadas adelantes por la representación gremial encabezada por Héctor Daer y los empresarios, se pactó, además, un incremento por el Dia de la Sanidad (se celebra el 21 de septiembre) de 55.582 pesos, al tiempo que también se aumentó el valor del maternal a 207.572 pesos.

Daer no solo celebró el acuerdo, sino que destacó que "con este 10,75 por ciento, llevamos un acumulado en lo que va del año del orden del 82 por ciento", aunque aprovechó la ocasión para cuestionar el modelo económico del gobierno, apuntando que "por más mejoras que obtengamos, si no se detienen estas subas brutales del transporte o la luz y el gas, es imposible recuperar el poder adquisitivo de los salarios".

En septiembre, entonces, los sueldos básicos (sin adicionales) del personal de droguerías serán:

Profesionales, $1.303.985.

Primera categoría, $1.086.629,

Segunda categoría, $1.013.087.

Tercera categoría, $945.829.

Cadetes, $888.512.

Firme defensa del modelo sindical argentino

Por otra parte, Daer tuvo una destacada participación en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se debatió sobre los 28 proyectos de ley que proponen transparencia, controles y democracia en los sindicatos.

El también cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó que "el modelo sindical argentino es orgullo en el mundo" y advirtió que "el debilitamiento de las organizaciones sindicales jamás es bueno para los trabajadores: cuanta más debilidad tengan los trabajadores a partir de la debilidad de sus organizaciones sindicales, hay una transferencia clara que desequilibra a las sociedades".

Daer defendió las cuotas solidarias, cuya eliminación proponen varios proyectos, explicando que "en Estados Unidos y en otros países se llama cuota de adhesión o de pertenencia", y apuntó que "quizás el que habla de cuota solidaria está pensando en plata y no piensa que puede llegar a desarmar el convenio colectivo por actividad".

Sobre la limitación de los mandatos, se preguntó: "¿Saben cuántas elecciones debe haber todos los días de delegados, de comisiones internas, donde votan los afiliados, los no afiliados y se hacen procesos democráticos? Lo que no nos podemos preguntar, porque no lo sabemos nunca, es dónde se eligen las representaciones empresariales".